Kiki Bertens se je na poti do zmage kariere rešila iz smrtne zanke

Simona Halep prepričljivo ostaja na vrhu lestvice WTA

19. avgust 2018 ob 22:39

Cincinnati - MMC RTV SLO

Nizozemska teniška igralka Kiki Bertens je v finalu Cincinnatija premagala prvo igralko sveta Simono Halep z 2:6, 7:6 in 6:2, s čimer se veseli uspeha kariere.

Finale se je začel po željah Romunke, saj je prvi niz dobila po pol ure s 6:2. Že v uvodni igri ji je uspel brejk, ves čas je prevladovala in suvereno vodila vse niti igre. V drugem nizu je Bertensova povedla s 4:1, a se je Halepova vrnila s tremi zaporednimi igrami. Na koncu je odločala podaljšana igra, v kateri je imela Halepova že priložnost za zmago, saj je vodila s 6:5, a do konca niza ni več osvojila točke.

Zadnji niz se je začel s festivalom brejkov, v prvih petih igrah so bili kar štirje, od tega so trije uspeli Bertensovi, ki je povedla s 4:1 in si tlakovala pot do zmage kariere.

Za 26-letnico je bil to sploh prvi finale na trdi podlagi, v katerem je takoj zmagala. Proti elitnim igralkam je v zadnjem času zelo uspešna, saj je v zadnjih 11 obračunih proti igralkam iz Top10 zmagala kar desetkrat!

"Zelo težko najdem besede, tako sem srečna," je najprej spregovorila Bertensova in se nato obrnila proti Halepovi: "Za teboj je neverjetno leto, brez dvoma si številka 1. Žal mi je za današnji razplet, a upam, da mi bo taka predstava še večkrat uspela."

Cincinnati (Ž), finale:

BERTENS (NIZ) - HALEP (ROM/1)

2:6, 7:6, 6:2

