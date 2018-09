King na Covatilli do druge etapne zmage, Yates prevzel rdečo majico

Vuelta se je zares začela na vzponu na La Covatillo. Ben King se je veselil druge etapne zmage na letošnji dirki. Z devetim mestom je skupno vodstvo prevzel Simon Yates.

Deveta etapa Dirke po Španiji se je po 200,8 km končala z zaključnim vzponom na La Covatillo. Klanec ekstra kategorije je bil dolg 9,8 km s povprečnim naklonom 7,1 odstotka. Že po kilometru se je naklon zvišal na 12 odstotkov in to je bil pravi test za favorite.

King in Bauke Mollema sta bila člana desetčlanske ubežne skupine. Američan je napadel 20 kilometrov pred ciljem, Nizozemec pa ga je začel loviti osem km pred ciljem. Mollema je zaostanek z ene minute in pol zmanjšal na pol minute, a se je Američan pobral iz krize in na koncu slavil z 48 sekundami prednosti. King je dosegel drugo etapno zmago na letošnji Vuelti, najboljši je bil že v četrti etapi. Tretji v etapi je bil Belgijec Dylan Teuns z dvema minutama in 38 sekundami zaostanka.

V skupini favoritov ni bilo veliko akcije. V zadnjem kilometru sta pospešila Kolumbijca Nairo Quintana in Miguel Angel Lopez. Cilj sta prečkala kot četrti in peti, šesti je bil Nizozemec Wilco Kelderman. Pred Yatesom sta čez cilj prišla še Kolumbijec Rigoberto Uran in Španec Ion Izagirre.

King: Še nikoli v življenju nisem tako trpel

"Že s prvo etapno zmago sem uresničil sanje. Garal sem, da sem tu. To je bil velik cilj v karieri. Danes je bilo pomembno, da se borim za novo priložnost. Nisem še tako trpel v življenju, kot sem trpel danes na zadnjem klancu. V glavi imam še vedno meglo. Želim nadaljevati v takem ritmu. Iskal bom priložnosti v begu," je bil zadovoljen King.

Kwiatkowski in Molard močno zaostala

Kapetan ekipe Sky Michal Kwiatkowski je zaostal skoraj pet minut. Rudy Molard, ki je zadnji teden nosil rdečo majico, pa je zaostal šest minut in pol. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je bil 148. z več kot 25 minutami zaostanka. Skoraj pol ure je na 163. mestu zaostal Luka Mezgec (Mitchelton-Scott).

V ponedeljek bodo imeli kolesarji prost dan.

Greiplu uvod na Dirki po Britaniji, Roglič v času zmagovalca

Nemškemu kolesarju Andreju Greiplu je pripadel uvod Dirke po Britaniji. Z zmago v šprintu prve etape v Newportu je član ekipe Lotto Soudal oblekel tudi majico vodilnega. Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) je prišel do cilja v času zmagovalca na 82. mestu. Greipel je imel v šprintu več moči od Avstralca Caleba Ewana in Kolumbijca Fernanda Gavirie.

Na Dirki po Britaniji z oznako ekstra kategorije dirkajo številni zvezdniki, med njimi zmagovalec letošnje Dirke po Franciji Geraint Thomas, njegov moštveni kolega in zmagovalec Dirke po Italiji Chris Froome, nosilec pikčaste majice najboljšega hribolazaca letošnjega Toura Francoz Julian Alaphilippe. Dirka je dolga osem etap, v peti kolesarje čaka vožnja na čas.

9. etapa,

Talavera de la Reina-La Covatilla, 198,2 km: 1. B. KING ZDA 5:30:38 2. B. MOLLEMA NIZ +0:48 3. D. TEUNS BEL 2:38 4. M. A. LOPEZ MORENO KOL 2:40 5. N. QUINTANA KOL isti 6. W. KELDERMAN NIZ čas 7. R. URAN KOL 2:43 8. I. IZAGIRRE ŠPA 2:46 9. S. YATES VB 2:49 10. G. BENNETT NZL 3:02 11. A. VALVERDE ŠPA 3:04 12. T. PINOT FRA 3:05 13. S. KRUIJSWIJK NIZ isti čas ... 148. L. PIBERNIK SLO 25:34 163. L. MEZGEC SLO 29:53

Skupni vrstni red po 9. etapi: 1. S. YATES VB 36:54:52 2. A. VALVERDE ŠPA +0:01 3. N. QUINTANA KOL 0:14 4. E. BUCHMANN NEM 0:16 5. I. IZAGIRRE ŠPA 0:17 6. T. GALLOPIN FRA 0:24 7. M. A. LOPEZ KOL 0:27 8. R. URAN KOL 0:32 9. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:43 10. G. BENNETT NZL 0:48 11. F. ARU ITA 1:08 ... 15. M. KWIATKOWSKI POL 2:10 142. L. PIBERNIK SLO 1:19:31 161. L. MEZGEC SLO 1:30:46

A. G.