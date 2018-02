Kingsi praznih rok iz Tampe

Pred tekmo je v Amalie Arena Tampa Bay upokojila dres s številko 4, ki ga je nosil legendarni napadalec Vincent Lecavalier, prvi izbor na naboru Lige NHL leta 1998, ki je za ekipo s Floride igral med letoma 1998 in 2013. Zanjo je odigral 1.037 tekem in dosegel 383 zadetkov, leta 2004 jo je popeljal tudi do Stanleyjevega pokala. Ob napadalcu Martinu St. Louisu je edini hokejist Tampa Baya z upokojeno številko. Foto: AP