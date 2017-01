Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Kingsley Boateng (desno), ki je igral za sloviti AC Milan, je novi član Olimpije. Foto: Reuters VIDEO Elsner: Manjka še okrepit... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kingsley Boateng Olimpijin adut za naslov prvaka

Stojić: Dobili igralca, ki smo ga iskali

9. januar 2017 ob 15:22,

zadnji poseg: 9. januar 2017 ob 20:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

22-letni napadalec Kingsley Boateng, mladi italijanski reprezentant, je najodmevnejša okrepitev Olimpije v zimskem prestopnem roku.

Gre za hitronogega krilnega napadalca iz Gane, ki je na Apeninski polotok prispel pred slabimi šestimi leti, kjer je najprej zaigral za mlajše selekcije AC Milana, od koder ga je pot vodila v Catanio, nizozemsko NAC Bredo, nato je sledila kratkotrajna vrnitev v vrste članskega moštva rdeče-črnih, nazadnje pa je igral v Bariju, s katerim je imel pogodbo sklenjeno do letošnjega poletja.

Stojić: Dobili igralca, ki smo ga iskali

"Tudi sam sem se kar nekajkrat prepričal, za kako kakovostnega nogometaša gre. Bodite prepričani, da nam je z Boatengovim prihodom uspel veliki met, saj se ime Olimpije čedalje pogosteje in glasneje omenja po celi Evropi. Najpomembneje od vsega je, da je Kingsley značajsko izjemen fant, velik borec in garač, ki si želi uspeti v nogometu. To je profil nogometaša, ki smo ga iskali," je povedal športni direktor Olimpije Ranko Stojić.

Boateng, ki je z Olimpijo podpisal triinpolletno pogodbo, je bil kratek: "Najprej se moramo dobro pripraviti na spomladanske izzive, ubraniti naslov državnega prvaka in nato v kvalifikacijah za Ligo prvakov čim dražje prodati svojo kožo. Prepričan sem, da je bil prihod v Olimpijo najboljša možna rešitev."

K Olimpiji tudi Dino Štiglec

Novinci v zeleno-belem dresu so še Makedonec Daniel Avramovski, Romun Alexandru Cretu, Ganec Issah Abass in tudi Dino Štiglec, čeprav pri Olimpiji novice še niso potrdili. 26-letni hrvaški levi bočni branilec je nazadnje igral za Slavena Belupa.

"Zelo sem zadovoljen s pogoji, ki sem jih dobil, prepričan pa sem, da bo z odškodnino zadovoljen tudi Slaven Belupo, ki mu želim čim boljše nastope v hrvaškem prvenstvu, sam pa se nadejam, da bom dobre igre nadaljeval tudi v svojem novem klubu," je za spletno stran petouvrščene ekipe hrvaškega prvenstva dejal Štiglec, nekdanji član mlade hrvaške reprezentance.

Olimpija je sicer prav danes začela priprave na spomladanski del državnega prvenstva, ki že uvodoma prinaša veliki derbi v Ljudskem vrtu (Maribor - Olimpija).

T. O.