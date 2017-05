Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Eliud Kipchoge se ni spustil pod dve uri. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kipchoge v Monzi ni prebil meje dveh ur

Svetovni rekord postavil Kipruto Kimetto leta 2014 v Berlinu

6. maj 2017 ob 08:49

Monza - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Olimpijski zmagovalec Eliud Kipchoge se je na maratonu na dirkališču v Monzi s časom 2:00:25 najbolj med vsemi do zdaj približal magični meji dveh ur, a njegov dosežek ne bo štel za svetovni rekord.

Rekord ne bo uradno priznan, ker mu je med tekom pomagalo šest tekačev, ki so narekovali ritem. Ti tekači niso začeli tekme na štartu, ampak so se 32-letnemu Kenijcu pridružili pozneje.

Tek so izvedli pod pokroviteljstvom podjetja Nike in njegovega projekta Breaking2. Na maratonu so tekli le trije tekmovalci. Eritrejec Zersenay Tadese in Etiopijec Lelisa Desisa sta zaostala in po približno polovici maratona odstopila.

Svetovni rekord je Kenijec Dennis Kipruto Kimetto s časom 2:02:57 postavil 28. septembra 2014 v Berlinu.

