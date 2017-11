Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Andraž Kirm se je prejšnji mesec vrnil v Domžale. Foto: www.alesfevzer.com Matej Poplatnik je v tej sezoni Prve lige zdaj dosegel že devet golov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Celje z goloma Dangubića dobilo savinjsko-šaleški derbi Dodaj v

Kirm zadel za zmago Domžal v Kidričevem

Mariborčani gostujejo v Krškem

4. november 2017 ob 11:16,

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 17:51

Nova Gorica,Kidričevo,Krško - MMC RTV SLO, STA

V 15. krogu Prve lige TS so Domžale z 0:1 zmagale v Kidričevem, nogometaši Triglava so v gosteh presenetili Gorico (0:3), zvečer pa se bosta pomerila še Krško in Maribor.

Aluminij Domžal v Prvi ligi še ni premagal. Domžalčani so na desetem medsebojnem dvoboju slavili sedmič. V prvi postavi je bil tokrat prvič tudi Agim Ibraimi.

Gostujoči trener Simon Rožman je moral že v 7. minuti v igro poslati rezervnega vratarja Ajdina Mulalića, ki je zamenjal Dejana Milića. Ta je odšel z igrišča zaradi poškodbe gležnja. Sicer pa Mulalić v prvem polčasu ni imel veliko dela, saj gostiteljem ni uspelo proti golu sprožiti niti enega resnejšega strela. Na drugi strani tudi Domžalčani niso predstavljali kakšne prave nevarnosti za tekmečeva vrata.

Po uri igre so gostje dosegli zadetek prek Senijada Ibričića, ki pa je bil upravičeno razveljavljen zaradi prekrška Kirma nad Nemanjo Jakšićem. V 63. minuti se je na drugi strani sam pred Mulalićem znašel Marko Nunić in se odločil za strel z roba kazenskega prostora, toda žogo je slabo zadel, tako da je končala daleč mimo vrat. Deset minut zatem je bilo spet malce bolj vroče pred vrati gostov, toda Ibrahimu Mensahu žoge z glavo ni uspelo preusmeriti v mrežo.

Zato pa je to v 80. minuti uspelo Kirmu. Povratnik v moštvo Domžal je v mrežo poslal žogo, ki se je izmuznila vratarju Luki Janžekoviću, potem ko je pred tem preprečil strel Lovru Bizjaku. V 83. minuti je imel pri domačih novo priložnost Ibrahim Mensah, a znova žogo poslal mimo gola.

Poleti je bilo ob Kamniški Bistrici 2:2, ko je Aluminiju po zaostanku z 2:0 uspel preobrat za točko.



Potop Gorice v drugem polčasu

Nogometaši Triglava so na 13. gostovanju v Novi Gorici prvič osvojili tri točke. Potem ko je Gorica kar trikrat v tej sezoni ugnala Kranjčane (dvakrat pred kratkim v pokalu), pa so zdaj varovanci Siniše Brkića prišli do treh točk. Ob drugi zmagi Triglava v tej sezoni državnega prvenstva sta blestela David Tijanić, ki je s prvencem v Prvi ligi popeljal goste v vodstvo, zatem pa še natančno podal za 2:0, in Matej Poplatnik, ki je dvakrat zatresel domačo mrežo.

V prvem polčasu sta mreži obmirovali. Manjšo pobudo so imeli Goričani, ki so si priigrali tudi nekoliko več priložnosti kot Kranjčani, a nobene zares izrazite. Nato pa so izvrstno drugi del začeli gostje. Že v prvi minuti nadaljevanja so povedli. Dejan Robnik je ob Žigi Lipuščku in Tinetu Kavčiču preigraval v kazenskem prostoru. Žoga se je nato srečno odbila do samega Tijanić, ki jo je neoviran z bližine poslal za hrbet Grege Sorčana. Tijanić, nekdanji up Olimpije, se je prvič v prvoligaški druščini vpisal med strelce. Gostitelji so vse moči usmerili v napad, a prave priložnosti niso dočakali. Nekoliko neučakano so poskušali izenačiti. Zato pa so na drugi strani Kranjčani še enkrat zadeli. V 80. minuti je Tijanić nekoliko z leve lepo podal žogo v kazenski prostor za hrbet novogoriški obrambi. Vtekal je Poplatnik, ki je streljal z obrata in zadel za 2:0.

V sodnikovem dodatku je imela Gorica prosti strel z roba kazenskega prostora, ki ga je izvedel Bede Amarachi Osuji, a je streljal naravnost v Elvisa Džafića. Prekršek za prosti strel je naredil Tilen Mlakar, ki je Roka Grudino podrl v kazenskem prostoru, a je sodnik dosodil udarec z roba. Zatem so gostje izvedli protinapad, ki ga je uspešno z drugim golom na tekmi zaključil Poplatnik.

Maribor prvi dvoboj dobil s 3:2

Mariborčani bodo zvečer gostovali v Krškem. Krčani vijoličastih na devetih medsebojnih obračunih še niso premagali. Aktualni državni prvaki v tej sezoni še niso izgubili. Prvi medsebojni dvoboj s Krškim so v tej sezoni v Ljudskem vrtu dobili s 3:2, potem ko je v 96. minuti za tri točke zadel Aleks Pihler.

Celjani so že v petek doma z 2:1 odpravili Rudar, 15. krog pa se bo sklenil v Stožicah, kjer bo v nedeljo Olimpija gostila Ankaran.

15. krog:

GORICA - TRIGLAV 0:3 (0:0)

400; Tijanić 46., Poplatnik 80., 93.

Gorica: Sorčan, Curk, Kavčič, Lipušček, Škarabot, Humar ( 59./Filipović), Grudina, Žigon ( 86./Nagode), Osuji, Kapić ( 75./Džuzdanović), Nwabueze .

Triglav: Džafić, Kuhar, Zec , Suljević , Arh Česen ( 59./Bojić), Vujčić, Udovič, Tijanić , Robnik ( 88./Mlakar), Poplatnik , Podlogar ( 85./Majcen).

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)



ALUMINIJ - DOMŽALE 0:1 (0:0)

200; Kirm 80.



Aluminij: Janžeković, Jurčević, Muminović, Jakšić, Vrbanec, D. Mensah , Petrovič, Tahiraj, Škoflek ( 57./I. Mensah), Mesec ( 70./Rogina), Nunić ( 78./Krajnc).

Domžale: Milić ( 7./Mulalić), Rom, Dobrovoljc, Balkovec, Melnjak, Vetrih ( 46./Bizjak ), Husmani, Kirm, Ibraimi ( 68./Alvir), Hodžić, Ibričić.

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)



Danes ob 20.20:

KRŠKO - MARIBOR

Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - ANKARAN HRVATINI

Odigrano v petek:

CELJE - RUDAR 2:1 (2:0)

400; Dangubić 35., 38.; Junuzović 82.

Lestvica:

OLIMPIJA 14 10 4 0 28:6 34 MARIBOR 14 10 4 0 23:8 34 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 14 4 4 6 21:26 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 14 1 4 9 12:35 7

T. J., M. R.