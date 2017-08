Kirui in Chelimova maratonskega junaka na SP-ju

Zvečer Martina Ratej v kvalifikacijah kopja

6. avgust 2017 ob 11:54,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 17:36

London - MMC RTV SLO, STA

Na svetovnem atletskem prvenstvu v Londonu je maratonski tek dobil Kenijec Geoffrey Kirui z izidom 2:08:27. Rok Puhar je bil 66. V ženski konkurenci je prav tako slavila Kenijka Rose Chelimo, ki pa nastopa za Bahrajn.

Kirui, ki je aprila zmagal na maratonu v Bostonu, je v zadnjih osmih kilometrih tekel sam, potem se je otresel Etipopijca Tamirata Tolo. Kirui je lahko že precej pred ciljem pozdravljal gledalce. Srebrno medaljo je osvojil Tola, ki je zaostal skoraj minuto in pol, bronasto pa Alphonce Simbu iz Tanzanije.

Rok Puhar, ki je aprila v Hamburgu na svojem prvem maratonskem teku s časom 2:18:22 presenetljivo izpolnil normo, je z izidom 2:33:12 osvojil 66. mesto med stotimi tekači, ki so pri Tower Bridgeu začeli 42-km tek.

Puhar je bil na 24. mestu po petih kilometrih, po desetih pa je padel na 84., po petnajstih pa je bil že 95. V nadaljevanju je na dokaj težkem maratonu odstopilo ogromno tekačev, tudi Puhar se je zaradi bolečin v stegenski mišici spogledoval s tem, na koncu pa stisnil zobe in prišel do cilja.

"Na začetku je bila skupina še zelo strnjena in sem tekel ritem, ki sem ga imel v načrtu, za osebni rekord. Pospešil sem pred zavojem, da bi ušel veliki gneči v tem delu, kar se je videlo pri vmesnem času, potem pa sem šel spet svoj ritem. Že med 12 in 14 kilometri sem moral znižati ritem, ker me je začelo zbadati v stegenski mišici. Nisem vedel, kaj bi, ali naj odstopim, toda počasi je bolečina nekoliko popustila in sem nadaljeval. Šel sem do cilja, čeprav sem vedel, da bo čas katastrofalen," je povedal Puhar.

Chelimova do zlata v zadnjih metrih

Ženske so se na maratonsko progo podale tri ure po moških. Chelimova je do zlate medalje prišla v samem finišu, ko se je pognala pred Kenijko Edno Kiplagat, svetovno prvakinjo v letih 2011 in 2013. Na koncu je v šele svojem tretjem maratonskem teku dosegla čas 2:27:11 in imela sedem sekund prednosti. To je prva zlata medalja za Bahrajn v tej disciplini. Kiplagatovo je na ciljni črti skorajda prehitela še Američanka Amy Cragg, ki pa se je morala z istim časom zadovoljiti z bronom.

Maraton (M): 1. G. KIRUI KEN 2:08,27 2. T. TOLA ETI 2:09:49 3. A. SIMBU TAN 2:09:51 4. C. HAWKINS VB 2:10:17 5. G. KIPKETER KEN 2:10:56 ... 66. R. PUHAR SLO 2:33:21 Maraton (Ž): 1. R. CHELIMO BAH 2:27:11 2. E. KIPLAGAT KEN 2:27:18 3. A. CRAGG ZDA 2:27:18 4. F. DANIEL KEN 2:27:21 5. S. DEMISE ETI 2:27:58

Anita Horvat z 52,78 brez polfinala

V kvalifikacijah teka na 400 metrov je nastopila 20-letna Anita Horvat in v svoji skupini z izidom 52,78 osvojila zadnje mesto, tako da se na svojem krstnem svetovnem članskem prvenstvu ni prebila v polfinale, kamor so vodila prva tri mesta iz šestih skupin ter še šest najhitrejših časov.

"Ko sem videla startno listo, sem mislila, da bom lahko kakšno tekmovalko prehitela in se v skupini bolje uvrstila. Na žalost sem dobila deveto progo, vse so bile za mano in nisem vedela, kjer sem. Na zavoju se jim nisem mogla priključiti in sem preveč zaostala, da bi se otresla zadnjega mesta. Mislila sem, da sem bolje pripravljena," je dejala atletinja iz Brezovice pri Ljubljani.

Na evropskem prvenstvu za mlajše člane je Hrovatova 14. julija s časom 51,94 dosegla slovenski rekord ter tudi normo za London. Dan pozneje v finalu zasedla četrto mesto s 53,06 sekunde. Na velikih članskih tekmovanjih je sicer prvič nastopila marca letos na evropskem dvoranskem prvenstvu v Beogradu.

Nastop v Londonu je bil njen zadnji tek letošnje sezone. "Danes sem razočarana, vseeno pa sem danes bolj zadovoljna, kot sem bila po dvoranskem EP-ju v Beogradu. Vendar si želim več. Res pa je, da sem tu nastopila med svetovno elito, izjemen občutek je teči v taki konkurenci."

Zvečer (21.30) čakajo kvalifikacije meta kopja Martino Ratej, prvo ime slovenske reprezentance, ki je v London prišla s sedmim izidom sezone.

