Kitajci podirajo meje: Tevezu 40 milijonov evrov na leto

Ronaldo in Messi po zaslužku na 4. oziroma 5. mestu

29. december 2016 ob 09:28

Šanghaj - MMC RTV SLO/STA

Argentinec Carlos Tevez se iz Boca Juniorsov seli na Kitajsko. Njegov novi delodajalec Šenhua mu bo na sezono plačal 40 milijonov evrov, s čimer je postal najbolje plačani nogometaš na svetu.

"V klubu se veselimo, da nam bo Tevez pomagal s svojimi izjemnimi napadalnimi sposobnostmi tako na domačih tekmah kot v azijski ligi in veliko pripomogel k temu, da bodo nogometne tekme našega kluba še bolj razburljive za naše navijače," so še sporočili iz kitajskega kluba in Teveza označili za "najboljšega napadalca v zgodovini argentinskega nogometa".

Tevez je s kitajskim moštvom podpisal dveletno pogodbo, ki mu bo navrgla 80 milijonov evrov. Boca se je Tevezu, ki je na 56 tekmah dosegel 25 golov, vključno z dvojčkom na superclasicu proti River Platu v začetku meseca, že zahvalila za sodelovanje in mu zaželela srečo na Kitajskem. Tevez, nekdanji nogometaš Manchester Uniteda, Manchester Cityja in Juventusa, se bo po opravljenem zdravniškem pregledu pridružil soigralcem na otoku Okinava, kjer je moštvo, katerega trener je Urugvajec Gus Poyet, do konca januarja na pripravah.

Tevez je še zadnji v nizu mednarodnih nogometnih zvezd, ki so jih na Kitajsko zvabile ogromne vsote denarja. Prejšnji konec tedna se je mestnemu tekmecu Šenhuaja, klubu SIPG za 73 milijonov dolarjev pridružil Chelseajev Brazilec Oscar. Ta bo na leto zaslužil 24 milijonov evrov.

Klubi kitajske superlige so letos še pred Oscarjem za okrepitve namenili 400 milijonov dolarjev, saj si želi predsednik kitajske nogometne zveze Xi Jinping Kitajsko spremeniti v nogometno velesilo.

Tevez je ne lestvici najbolje plačanih igralcev z vrha izrinil že upokojenega Davida Beckhama, ki je v Los Angelesu na leto zaslužil 30 milijonov evrov. Oscar je s 24 milijoni tretje najbolje plačani nogometaš vseh časov, šele na četrtem in petem mestu pa sta Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, ki zaslužita 21 oziroma 20 milijonov evrov na sezono.

