Kitajska razsipnost: 300 milijonov evrov za CR7

C. Ronaldo bi lahko na Kitajskem zaslužil 100 milijonov evrov letno

30. december 2016 ob 09:12

Madrid - MMC RTV SLO

S Kitajske v zadnjem času prihajajo vesti predvsem o nesramno bogatih nogometnih pogodbah. A to še ni vse. Za Cristiana Ronalda je tamkajšnji prvoligaš pripravljen plačati kar 300 milijonov evrov.

Jorge Mendes, zastopnik portugalskega superzvezdnika, ki se je na letošnjem evropskem prvenstvu v Franciji veselil naslova prvaka stare celine, je za Sky Italia razkril, da je neimenovan kitajski prvoligaš madridskemu Realu za C. Ronalda ponudil kar 300 milijonov evrov.

"Kitajski trg je nov trg. Lahko kupijo veliko igralcev, toda Ronaldo ne bo šel tja," je dejal Mendes in dodal: "Cristiano je najboljši igralec na svetu, zato ni čudno, da dobiva ponudbe. S Kitajske so ponudili 300 milijonov evrov Realu in več kot 100 milijonov evrov na leto igralcu. Toda denar ni vse. Španski klub je njegovo življenje."

Če bi prišlo do prestopa, bi bil to daleč največji prestop v zgodovini, skoraj trikrat večji kot doslej rekordni prestop Francoza Paula Pogbaja iz Juventusa k Manchester Unitedu. Toda Mendes poudarja, da 31-letnega Ronalda, ki je novembra podaljšal pogodbo s kraljevim klubom do junija 2021, to ne zanima.

M. L.