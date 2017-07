Kittel po peti etapni zmagi: Ko si enkrat na najvišji ravni, je vse kot tetris

12. julij 2017 ob 10:17,

zadnji poseg: 12. julij 2017 ob 17:51

Pau - MMC RTV SLO

Marcel Kittel je znova dokazal, da nima pravega tekmeca v šprintih na letošnjem Touru. Nemec se je veselil že pete etapne zmage in zelo težko mu bo odvzeti zeleno majico najboljšega po točkah.



Drugo mesto v etapi je osvojil Nizozemec Dylan Groenewegen, tretje pa Norvežan Edvald Boasson Hagen. Kittel, ki se je že daleč od ciljne črte veselil uspeha visoko dvignjeno roko, je na Dirki po Franciji dosegel že 14. etapno zmago. V točkovanju za zeleno majico ima že 335 točk, Michael Matthews, ki je tokrat zasedel četrto mesto, pa 202.

"Neverjetno je. Ko si enkrat na najvišji ravni, je vse kot tetris. Nikoli ne naredim napake. Spet sem skakal s kolesa na kolo. Zelo sem vesel. Zelo sem ponosen, da so zame delali takšni šampioni. Vse se je združilo, imam noge, imam glavo na mestu. Vse je popolno. Ni še konec, toda do zdaj sem izkoristil priložnosti, ki sem jih imel," je poudaril Kittel, ki je znova ponovil taktiko s prejšnjih etap, ko je napadel iz ozadja.

Pogumni Bodnar ujet 500 metrov pred ciljem

Etapo je zaznamoval beg trojice oziroma Poljaka Macieja Bodnarja, ki je sam ostal spredaj 23 kilometrov pred ciljem. Član ekipe Bora-Hansgrohe je izkoriščal svojo moč iz vožnje na čas, a za uspeh v primerjavi z ekipami, ki so imele ambicije za sprint glavnine, je bil na koncu za malenkost prepočasen. Bodnar se je po celodnevnem begu moral vdati v zadnjih 500 metrih etape.

Hud udarec za Astano - Cataldo po padcu končal Tour

Padci na letošnji Dirki po Franciji se nadaljujejo. Kolesarja Astane Dario Cataldo in Jakub Fuglsang sta se znašla na tleh. Italijan je s poškodbo zapestja že končal dirko, kar je hud udarec za Fabia Aruja. Danec Fuglsang je v velikih bolečinah prišel do cilja.

Vsi Slovenci na cilju z glavnino

Najboljši Slovenec je bil Jani Brajkovič (Bahrain-Merida) na 63. mestu. Njegov moštveni kolega Borut Božič je bil 117. Grega Bole, tretji kolesar bahrajnske zasedbe, je bil 133., Primož Roglič, član ekipe LottoNl-Jumbo, pa 134. Vsi so prišli v cilj v času zmagovalca.

Za Parizom in Bordeauxem je Pau tretje mesto, kjer se je karavana Dirke po Franciji ustavila največkrat do zdaj. Etapa se bo začela v Eymetu, prekolesarili so 203,5 km. Na povsem ravninski etapi so kandidati za najvišja mesta v skupni razvrstitvi lahko varčevali moči za dve pirenejski etapi, ki sledita v četrtek in petek.

Froome: Ni mi treba napadati, saj vodim

"Danes je bilo v glavnini malce bolj nervozno kot na torkovi etapi. Ves čas sem skušal ostati blizu čelu glavnine, saj bi lahko sledil kak padec. V četrtek je cilj na vrhu vzpona. Nadzorovali bomo potek etape in ne bomo dovolili, da bi se nekateri kolesarji, ki že precej zaostajajo v skupnem seštevku, s kakšnim pobegom znova vrnejo v boj za skupno zmago. Ni mi treba napadati, saj vodim," je pojasnil Chris Froome, ki ima 18 sekund prednosti pred Fabiom Arujem in 51 pred Romainom Bardetom.

Na polovici etape se je karavana peljala mimo tako imenovane "Kapele kolesarjev" v Labastide-d'Armagnacu. V cerkvi je polno kolesarskih spominkov, kot so dresi in kolesa. Jacques Anquetil, Tom Simpson, Bernard Hinault in Eddy Merckx so med drugimi darovali osebne predmete v to kolesarsko zbirko. Tour se je nazadnje mimo peljal leta 2000, leta 1989 pa se je v Labastide-d'Armagnacu začela etapa, ki se je nato končala v Pauju.

11. etapa, Eymet-Pau, 203,5 km: 1. M. KITTEL NEM 4:34:27 2. D. GROENEWEGEN NIZ 3. E. BOASSON HAGEN NOR vsi 4. M. MATTHEWS AVS 5. D. McLAY VB 6. D. CIMOLAI ITA 7. A. GREIPEL NEM 8. N. BOUHANNI FRA 9. B. SWIFT VB isti 10. D. WYSS ŠVI ... 63. J. BRAJKOVIČ SLO 117. B. BOŽIČ SLO 133. G. BOLE SLO 134. P. ROGLIČ SLO čas

Skupni vrstni red po 11. etapi: 1. C. FROOME VB 47:01:55 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:51 4. R. URAN KOL 0:55 5. J. FUGLSANG DAN 1:37 6. D. MARTIN IRS 1:44 7. S. YATES VB 2:02 8. N. QUINTANA KOL 2:13 9. M. LANDA ŠPA 3:06 10. G. BENNETT NZL 3:53 11. L. MEINTJES JAR 5:00 12. A. CONTADOR ŠPA 5:15 ... 36. P. ROGLIČ SLO 34:00 45. J. BRAJKOVIČ SLO 39:28 142. G. BOLE SLO 1:24:38 169. B. BOŽIČ SLO 1:36:32

Razvrstitev po točkah (zelena majica): 1. M. KITTEL NEM 335 točk 2. M. MATTHEWS AVS 202 3. A. GREIPEL NEM 171 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 60 točk 2. P. ROGLIČ SLO 30 3. A. VUILLERMOZ FRA 27 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 47:03:57 2. L. MEINTJES JAR +2:58 3. P. R. LATOUR FRA 3:28

