Kittel se je "izstrelil" do 13. zmage in nemškega rekorda

V rumenem ostaja Chris Froome

11. julij 2017 ob 11:26,

zadnji poseg: 11. julij 2017 ob 19:32

Bergerac - MMC RTV SLO/STA

Nemški kolesar Marcel Kittel je potrdil status najboljšega šprinterja na letošnjem Touru, saj je dobil tudi 10. etapo med Perigueuxom in Bergeracom (178 km).

Razmeroma ravninska etapa, ki je vsebovala dva vzpona četrte kategorije, se je končala s šprintom glavnine.

Kittel je silovito napadel približno 200 metrov pred ciljem, tako da mu ni mogel nihče slediti. Nemec je že nekaj metrov pred ciljno črto visoko dvignil roki za četrto zmago na letošnji Dirki po Franciji, skupaj pa že 13. na Touru, s čimer je izboljšal nemški rekord Erika Zabla.

Drugi je bil Kittlov rojak John Degenkolb, tretji pa Nizozemec Dylan Groenwegen. Približno 170 kilometrov sta bežala Francoza Eliea Gesberta in Yoann Offreda, a sta bila ujeta sedem kilometrov pred ciljem.

Kittel kot v mehurčku, ne zaveda se, kaj se dogaja okoli njega

"To mi veliko pomeni. Kot otrok sem si želel postati profesionalni kolesar, nikoli pa si nisem mislil, da bom tako uspešen na najvišji ravni tega športa. Počutim se enkratno, ponosno, vzhičeno, kot da bi bil v mehurčku, praktično se ne zavedam, kaj se dogaja okoli mene. Prav tako se počutim močnega, sem v odlični formi in samozavesten. Seveda pa ne gre nič brez prave ekipe. Danes me je spet pripeljala v odličen položaj, v prav takega, kot mi ustreza. V hitrem in dolgem sprintu, ki ga je začel McLay, sem se približno 220 metrov pred ciljem prebil v vodstvo in takrat sem že vedel, da mi bo spet uspelo," je dejal 29-letni Kittel, ki je še povečal vodstvo v točkovanju za zeleno majico najboljšega po točkah. Štiri etapne zmage je Kittel dosegel tudi leta 2013 in 2014, nekateri pa že napovedujejo, da lahko Nemec letos preseže rekordno znamko osmih etapnih zmag.

Roglič zadržal drugo mesto med "hribolazci"

Slovenca Grega Bole (153.) in Borut Božič (154.) sta bila vidna pri pripravi sprinta za svojega kapetana pri ekipi Bahrain-Meride Italijana Sonnyja Colbrellija, ki je bil na koncu deveti. Najboljši Slovenec je bil 83. Janez Brajkovič. Primož Roglič je bil 162. Zasavec je skupno na 37. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Roglič je bil tudi tokrat zelo napadalen na obeh kategoriziranih vzponih, tako da je zadržal drugo mesto v razvrstitvi gorskih ciljev.

Na vrhu brez sprememb

V skupni razvrstitvi pričakovano ni sprememb. Na vrhu ostaja Britanec Chris Froome, ki ima pred Italijanom Fabiem Arujem 18 sekund prednosti. Tretji je Francoz Romain Bardet (+0:51).

Tudi sredina 11. etapa od Eymeta do Pauja (203,5 km) bo ravninska in vsaj na papirju namenjena sprinterjem.

KOLESARSTVO 104. DIRKA PO FRANCIJI 10. ETAPA Perigueux-Bergerac, 178 km: 1. M. KITTEL NEM 4:01:00 2. J. DEGENKOLB NEM vsi 3. D. GROENEWEGEN NIZ 4. R. SELIG NEM 5. A. KRISTOFF NOR 6. N. BOUHANNI FRA 7. D. Mc LAY VB isti 8. P. VANSPEYBROUCK BEL 9. S. COLBRELLI ITA 10. E. BOASSON HAGEN NOR ... 83. J. BRAJKOVIČ SLO čas 153. G. BOLE SLO +0:51 154. B. BOŽIČ SLO 0:51 162. P. ROGLIČ SLO 1:02

Skupni vrstni red po 10. etapi: 1. C. FROOME VB 42:27:28 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:51 4. R. URAN KOL 0:55 5. J. FUGLSANG DAN 1:37 6. D. MARTIN IRS 1:44 7. S. YATES VB 2:02 8. N. QUINTANA KOL 2:13 9. M. LANDA ŠPA 3:06 10. G. BENNETT NZL 3:53 11. L. MEINTJES JAR 5:00 12. A. CONTADOR ŠPA 5:15 ... 37. P. ROGLIČ SLO 34:00 45. J. BRAJKOVIČ SLO 39:28 146. G. BOLE SLO 1:24:38 171. B. BOŽIČ SLO 1:36:32

Razvrstitev po točkah (zelena majica): 1. M. KITTEL NEM 275 točk 2. M. MATTHEWS AVS 173 3. A. GREIPEL NEM 150 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 60 točk 2. P. ROGLIČ SLO 30 3. A. VUILLERMOZ FRA 27 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 42:29:30 2. L. MEINTJES JAR +2:58 3. P. R. LATOUR FRA 3:28

