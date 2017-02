Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Marcel Kittel (v sredini) je ubranil modro majico vodilnega v skupnem seštevku, etapa pa mu bo za vse življenje ostala v spominu, ker ga je Andrej Grivko udaril v obraz. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kittel zahteva, da Grivko dobi polletno prepoved

Etapo v Dubaju dobil Degenkolb, v Valencii Martin

2. februar 2017 ob 17:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Kar je naredil Grivko, je sramota za naš čudoviti šport," je Marcel Kittel komentiral burno dogajanje na 3. etapi Dirke po Dubaju. Primož Roglič tretji v Valencii.

Ko je od strani zapihal močnejši veter, so kolesarji iskali zavetrje. Kittel se je nekoliko prerival z Ukrajincem Andrejem Grivkom, ki mu je "počil film" in je Kittla s komolcem udaril v obraz. Očitno precej močno: "Če bi me zadel le centimeter bolj desno, bi mi poškodoval oko, saj mi je zlomil očala. V skupini je bilo 40 prič, ki so to videli. Ni opravičila," je povedal Kittel, ki od Mednarodne kolesarske zveze zahteva, da Grivko zaradi udarca dobi polletno prepoved.

Ekipa Astane se je po Twitterju opravičila, a Kittel opravičila ni sprejel. "Ne sprejmem opravičila. To nima povezave s kolesarstvom. Kar je naredil Grivko, je sramota za naš čudoviti šport."

Grivka so izključili z dirke, čeprav meni, da ni vse tako, kot prikazuje Kittel: "Kar naprej me je odrival. Bilo je nevarno. Razumel bi, če bi bil to zaključek etape, sredi etape pa je to nenormalno. Zmagati moraš z nogami ne z rokami."

Etapo je sicer dobil John Degenkolb, Kittel, zmagovalec prvih dveh etap, pa je z 11. mestom (v času zmagovalca) ubranil modro majico vodilnega. Matej Mohorič je bil 15., Jan Polanc 27., Grega Bole 66. (+0:13), David Per 82. (+0:39), Luka Pibernik 86. (+0:48) in Borut Božil 119. (+3:36).

Roglič tretji v Valencii

Na petdnevni etapni dirki v Valencii, ki se je začela v sredo, je Primož Roglič (LottoNl-Jumbo) na drugi etapi (181 km) osvojil tretje mesto. Z izjemno samostojno vožnjo (pobegnil je na vrhu zadnjega vzpona) je etapo dobil Nemec Tony Martin, kar je njegova prva zmaga v dresu novega kluba Katjuša-Alpecin. Z zaostankom enajstih sekund je šprint manjše skupine kolesarjev za 2. mesto dobil Nizozemec Pim Ligthart. Jan Tratnik iz ekipe CCC Sprandi Polkowice je bil 14. z zaostankom 20 sekund, Luka Mezgec iz Orica-Scott pa je osvojil 133. mesto, zaostal je dvanajst minut.

