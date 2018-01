Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Klančarjeva še enkrat rekordno na 100 m prsno

Dvoboj Odrove in Fainove

26. januar 2018 ob 20:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Plavalka Olimpije Neža Klančar je na državnem prvenstvu v Ljubljani še drugič v dveh dneh popravila slovenski rekord na 100 m prosto. Potem ko je v četrtek v štafeti dosegla izid 53,96, je v današnjem finalu plavala 53,81.

Sledil je nov slovenski rekord Klančarjeve, ki je takoj nato osvojila še zlato na 200 m mešano. "Želela sem si še boljši izid kot v štafeti, da rekorda ne bi izboljšala le za stotinko. Napovedala sem ga že včeraj in izšlo se je. Nato sem zmagala še na 200 m mešano in res sem zelo zadovoljna," je po drugem rekordu povedala Klančarjeva, ki je tretje današnje zlato osvojila z Olimpijino štafeto 4 x 50 m prosto, Ljubljančanke pa so dosegle tudi nov slovenski klubski rekord.



Posebna poslastica je bil uvod v ženski del tekmovanja, kjer sta se Ravenčanka Tjaša Oder in Mariborčanka Katja Fain udarili za zmago na 800 m prosto. Z 8:23,15 je bila za slabe tri desetinke sekunde boljša Odrova, ki je dosegla tudi najboljši posamični izid dneva, Fainova pa je bila vesela osebnega rekorda. Takoj nato sta obe nastopili še na 200 m hrbtno, kjer je bila vnovič prepričljiva koroška nosilka kolajne z zadnjega evropskega prvenstva v Londonu. "Glede na to, da sem bila po Köbenhavnu tri tedne bolna, sem danes in včeraj dosegla res dobre izide. Upam, da bo vsak dan bolje, malo pa se pozna, da januar ni bil najboljši mesec in da nisem trenirala tako, kot sem si želela. A 800 in 1.500 m prosto sta moji disciplini in ob tem, kako sem trmasta, me ne bo tako lahko premagati," je po tekmi dejala Odrova in priznala, da je izredno vesela močne konkurence. "Ta je na treningtekmah vedno dobrodošla. Vidiš svoje napake in se trudiš, da si naslednjič ti boljši."

Na 50 m prsno je plavalka kluba prireditelja (Ljubljane) Tara Vovk premagala slovensko rekorderko Tjašo Vozel. V moški konkurenci je Fužinarjev Martin Bau slavil na 800 m prosto, četrti naslov slovenskega prvaka si je priplaval na 100 m prosto. Anže Ferš Eržen iz Ilirije je četrtkovi zmagi na 50 m hrbtno danes dodal zlato na 200-metrski razdalji, tretje zlato pa si je priplaval na 200 m mešano. Na 50 m prsno je bil po pričakovanjih najboljši Olimpijin Aljaž Kerč, drugo mesto pa je osvojil nekdanji evropski rekorder Koprčan Matjaž Markič. Kerč je bil v zadnji predaji z daleč najboljšim izidom 22,07 tudi glavni junak za zmago Olimpije v štafeti 4 x 50 m prosto. Fužinar je zaostal sedem stotink sekunde, ŠD Delfin pa v izredno napeti tekmi za 27.

