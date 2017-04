Klara Apotekar osvojila peto mesto

Hitro slovo Mihaela Žganka

22. april 2017 ob 14:18

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Klara Apotekar (do 78 kilogramov) je na evropskem prvenstvu v judu končala na petem mestu, potem ko je v boju za bron izgubila z Madžarko Abigel Joo.

Izkušena Madžarka je minuto in pol pred koncem borbe slavila z iponom.



Pred tem je 19-letna Apotekarjeva v uvodnem krogu premagala 18 let starejšo Kubanko Yahindo Ramirez, ki tekmuje za Portugalsko. Slovenka je tekmico prisilila v tri napake in zmagala z diskvalifikacijo.

V četrtfinalu je nato izgubila proti Britanki Natalie Powell, ki je ob koncu dvoboju naredila dva vazarija. Sledil je repasaž, v katerem je varovanka trenerja Marjana Fabjana ugnala 22-letno Madžarko Evelin Salanki.

Apotekarjeva razočarana

"Žal se ni razpletlo po mojih pričakovanjih. V svojih borbah nisem pokazala vsega, kar znam in razočarana sem. Morala bi več napadati in dobiti nasprotnico v kontakt. Morda bi se tako izšlo, tako pa je peto mesto največ, kar je bilo dosegljivo. V odločilni borbi sem naredila napako, se sključila, bila sem nepazljiva in tako padla na ipon. Pred tem sem se morala odpreti in več tvegati, saj sem dobila drugo kazen, nasprotnica pa je imela s tem več možnosti," je po tekmi povedala 19-letna judoistka iz Šmartnega v Rožni dolini, ki je lani v vlogi partnerice za sparing z Ano Velenšek okusila tudi olimpijske igre v Rio de Janeiru.

Fabjan: Pokazati bi morala večji žar

"Klara je res osvojila zelo dobro peto mesto, a imela je priložnost in mislim, da bi morala tekmo za bron dobiti, v četrtfinalu pa pokazati večji žar. Priložnosti se ne ponujajo na vsakem prvenstvu. Sicer pa meni osebno več od zmage pomeni pristop k tekmi. Na žalost gre za tekmovalko, ki se enostavno odloči, v kateri borbi se bo res borila, kje lahko zmaga in kje ne. Preračunljiva je in to bo morala popraviti," pa je po zadnji slovenski borbi ocenil trener Marjan Fabjan, ki pa je že začel sestavljati načrt priprav za avgustovsko svetovno prvenstvo v Budimpešti.

Hitro slovo Žganka

Hitreje od načrtov se je v kategoriji do 90 kg poslovil Mihael Žgank, ki ni našel načina, da bi ugnal razpoloženega 20-letnega Belorusa Jahorja Varapejeva. "Na EP sem šel dobro pripravljen, a danes se nisem počutil tako, kot sem si želel. Tudi sam ne vem točno, kaj se je dogajalo, a bil je enostavno boljši. V Parizu sem ga premagal, danes pa nisem našel rešitve. Na to prvenstvo sem prišel z veliko višjimi cilji," je bil po nastopu razočaran Žgank.

V petek je Tina Trstenjak osvojila zlato, pred tem pa v četrtek Adrian Gomboc srebro.

S. J., A. V.