Klemen Bauer bo bojkotiral finale v Rusiji

"Rusija nima urejenih zadev na področju dopinga"

21. marec 2018 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Biatlonec Klemen Bauer se je odločil, da bo bojkotiral finale svetovnega pokala v Rusiji, ki je na sporedu ta konec tedna.

"To odločitev sem sprejel v času olimpijskih iger, ko je bilo dokončno potrjeno, da bodo finale organizirali Rusi, saj preprosto mislim, da to ni prav," je v pogovoru za EkipoSN dejal Bauer, ki kot razlog za bojkot navaja, da Rusija nima urejenih osnovnih organizacijskih in infrastrukturnih zadev na področju dopinga, zato je organizacija finala svetovnega pokala po njegovem mnenju povsem napačno sporočilo športu. V zvezi z rusko dopinško afero pa pravi: "Mislim, da sploh še niso nič naredili."

Tekmovalec iz Ihana pravi, da cela zgodba sicer sega že v lansko leto. "Še z nekaterimi drugimi tekmovalci sem se precej aktivno boril proti tovrstnim odločitvam IBU-ja. Že lani smo sprožili nekaj pobud za spremembo pravil. Brez takšnih korakov je težko pričakovati večje spremembe. Težko si sicer predstavljam, da bo moja poteza kaj spremenila, morda pa bo pomenila vsaj kamenček v tem mozaiku. Bistveno več so naredili Američani, Kanadčani in Čehi, ki so se kot celota odločili za bojkot finala," je dejal Bauer.

Bauer ob tem dodaja, da je za reprezentanco težko sprejeti takšno odločitev, saj gre tudi za finance in politiko. Ta je bila prisotna tudi v vodstvu slovenskega biatlona, kjer še prejšnji teden niso potrdili uradnega bojkota Bauerja, ampak razložili, da se je Bauer za nenastopanje v Rusiji odločil že prej. Nastopanje Slovenije v Rusiji pa je direktor reprezentanc Janez Ožbolt upravičil tudi z razlago, da bi bil za ta korak potreben širši konsenz znotraj Smučarske zveze Slovenije in da odločitev nikakor ni bila prepuščena le biatloncem samim.

Znano je, da tekmi v Rusiji nasprotujejo tudi številni najboljši biatlonci sveta, kot denimo najboljši ta čas Francoz Martin Fourcade, ki pa je v boju za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala prisiljen nastopiti v Rusiji, kjer bo dvoboj z Norvežanom Johannesom Thingnesom Boejem dal končnega zmagovalca sezone. In tudi Bauer priznava, da ne ve, kako bi se odločil, če bi se še vedno lahko potegoval za zelo visoko uvrstitev v skupnem seštevku. "Veliko tekmovalcev je tja odšlo s cmokom v grlu," pravi Bauer.

R. K.