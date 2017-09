Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 69 glasov Ocenite to novico! Klemen Prepelič je formo z EP-ja prenesel tudi na klubsko raven. Foto: Reuters Dodaj v

Klemen Prepelič na radarju madridskega Reala

Najverjetnejša možnost, da v Madrid pride januarja

25. september 2017 ob 10:35

Madrid - MMC RTV SLO

Evropsko prvenstvo v košarki je močno dvignilo ceno Klemna Prepeliča, za katerega se po poročanju španskega športnega časnika Marca zanima Real Madrid.

24-letni Prepelič je član francoskega Paris Levalloisa. Slovenski reprezentant je odlično formo z evropskega prvenstva prenesel tudi na klubsko raven, saj je bil v soboto v uvodnem krogu francoskega prvenstva prvi strelec tekme proti Monacu, ki so jo Parižani izgubili z 71:77. V 32 minutah je dosegel 21 točk ter imel statistični indeks 24.

Real je vzpostavil kontakt s Prepeličem po koncu evropskega prvenstva, na katerem je v povprečju dosegal 13,8 točke, 2,3 skoka in dve podaji. Še posebej so izstopali njegovi učinki na odločilnih tekmah; na nobeni ni dosegel manj kot 13 točk, za tri točke je metal 58,8 %, v finalu proti Srbiji pa je dosegel 21 točk.

"Spoštovanja vredna statistika glede na to, da je igral v senci Gorana Dragića, Luke Dončića in Anthonyja Randolpha. Slovenec je v odločilnih trenutkih pokazal svojo kakovost in hladno kri. Neverjetno, da tako kakovosten igralec ne bo nastopal v evroligi," so zapisali pri Marci.

Najverjetnejša je možnost je, da bi Prepelič prišel v Madrid, kjer igrata Luka Dončić in Anthony Randolph, v januarskem prestopnem roku. "Prle" je okrepil Parižane poleti. Tam sta njegova soigralca francoski legendi Florent Pietrus in Boris Diaw. Pred tem je igral v Banvitu, Unionu Olimpiji, Oldenbrugu in Limogesu.

R. K.