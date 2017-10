Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andreja Klepač in Maria Jose Martinez Sanchez pred začetkom turnirja. Foto: WTA Dodaj v

Klepačeva v paru s Sanchezovo poražena v četrtfinalu

Drugi letošnji poraz proti madžarsko-češki navezi

26. oktober 2017 ob 09:45

Singapur - MMC RTV SLO, STA

Andreja Klepač, ki je kot četrta slovenska teniška igralka nastopila na zaključnem turnirju sezone, je izgubila četrtfinalni dvoboj dvojic.

Koprčanka, ki igra skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez, je proti tretjima nosilkama turnirja v Singapurju Madžarki Timei Babos in Čehinji Andrei Hlavačkovi izgubila z 2:0 v nizih.

S tekmami prvega kroga oziroma četrtfinali so na zaključnem turnirju ženske teniške sezone nastope začele tudi dvojice. Klepačeva in Sanchezova sta na osrednjem igrišču po uri in 23 minutah morali priznati premoč madžarsko-češki navezi s 3:6 in 4:6. Klepačeva in Sanchezova sta se z omenjenim parom letos enkrat že pomerili, že na turnirju v Cincinnatiju sta bili boljši Baboseva in Hlavačkova, vendar takrat v treh nizih.

Klepačeva je na finalnem turnirju WTA nastopila prvič, medtem ko je Maria Jose Martinez Sanchez na tem turnirja zmagala leta 2009 v paru z rojakinjo Nurio Llagostero Vives.

Četrtfinale:

BABOS/HLAVAČKOVA (MAD/ČEŠ/3) - KLEPAČ/MARTINEZ SANCHEZ (SLO/ŠPA)

6:3, 6:4.

