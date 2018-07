Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Anja Klinar je ugnala 13 let mlajšo tekmico Katjo Fain. Foto: Osebni arhiv Anje Klinar Sorodne novice Koper uvodni dan v znamenju favoritov Dodaj v

Klinarjeva dobila dvoboj s Fainovo na 200 m prosto

Martin Bau v moški konkurenci ugnal Marcela Primožiča

28. julij 2018 ob 21:50

Koper - MMC RTV SLO, STA

Anja Klinar je v osrednji tekmi sobotnega programa na odprtem plavalnem prvenstvu Slovenije v Kopru, 200 m prosto, s časom 2:01,34 za šest desetink sekunde premagala Katjo Fain.

V dvoboju dveh generacij nadarjenih plavalk je Klinarjeva na drugi polovici tekme dokazala, da je kljub nekaj slabši formi v letu 2018 še vedno močnejša od mladih izzivalk v Sloveniji. Odločilnih je bilo tretjih 50 metrov tekme, kjer Fainova ni znala odgovoriti na dvignjen tempo štirikratne olimpijke iz Gorenjske.

"Anja je rutinirana in zrela plavalka, ki vedno plava na ta način, svoje nasprotnice pa dobro pozna. Dvigne tempo v drugi in tretji dolžini, kar je bilo danes spet dovolj za zmago. Pozna se tudi, da je tukaj izredno sproščena, saj je sezone konec in do zdaj ima tukaj tri zmage, kar smo tudi načrtovali," je pot do zmage opisala njena trenerka Urška Potočnik.

Podoben je bil na atraktivni lokaciji v Žusterni razplet moške tekme, kjer pa je Martin Bau iz ravenskega Fužinarja šele na zadnji dolžini strl odpor do takrat vodilnega mladinca Marcela Primožiča iz Pirana.

Fainova, ki v torek odhaja na evropsko prvenstvo v Glasgowu, kljub temu pa v Kopru plava izjemno širok program, si je nov naslov v Kopru priplavala na 400 m mešano. V moški konkurenci je slavil plavalec Olimpije David Mihalič.

Na 50 m delfin se je zmage veselila nekdanja velenjska olimpijka Nastja Govejšek, ki se v zadnjih dveh letih v ZDA, kamor je odšla na študij, otepa številnih zdravstvenih težav. Za njo je končala plavalka Tara Vovk, ki septembra prav tako odhaja na študij čez lužo. Moško tekmo je dobil plavalec Olimpije Domen Demšar.

Na 100 m hrbtno sta o zmagovalki odločali Ravenčanka Janja Jamšek in Velenjčanka Aida Jusič, uspešnejša pa je bila Korošica. V moški konkurenci je bil najhitrejši Anže Ferš Eržen.

V štafetah na 4 x 200 m prosto so bili najboljši plavalci in plavalke ravenskega Fužinarja.

A. V.