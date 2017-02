Kline: Poskušal bom odpeljati svojo najboljšo vožnjo

Superveleslalom v sredo ob 12.00

7. februar 2017 ob 21:55

St. Moritz - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Boštjan Kline bo superveleslalom na SP-ju v St. Moritzu začel s štartno številko 10. Lani je na tem prizorišču zasedel 9. mesto, kar je njegova tretja najboljša uvrstitev v tej disciplini.

"Vse želje in pričakovanja bom poskušal pustiti za sabo, se zbrati in se osredotočiti na smučanje, dobro pogledati progo, si zamisliti taktiko in poskušati odpeljati svojo najboljšo vožnjo," je za TV Slovenija povedal Kline, ki je bil na torkovem treningu smuka 28.

"V bistvu je zelo podobno kot lani, proga je podobno postavljena. Imel sem dober občutek, zgodila se mi je ena napaka, ampak to se da popraviti. Sicer pa je kar velika hitrost, kar me je malce presenetilo, saj tega nisem pričakoval. Na progi se veliko dogaja - skoki, prelomnice, kar fajn je," je dodal.

Najhitrejši na treningu je bil Beat Feuz. "Veselim se že. Proga mi je všeč, to sem pokazal že lani, smučati je treba brez zavor. Superveleslalom je gotovo nekaj drugega, ampak tekma bo vesela, z veliko kandidati za odličja," je dejal Švicar, ki je lani na finalu svetovnega pokala na tej progi dobil obe hitri disciplini.

Superveleslalom se bo začel ob 12.00, prenos na TV SLO 2 in MMC-ju pa 15 minut prej.

Štartna lista: 1 V. KRIECHMAYR AVT 2 A. THEAUX FRA 3 P. FILL ITA 4 T. GANONG ZDA 5 B. FEUZ ŠVI 6 A. SANDER NEM 7 D. PARIS ITA 8 A. PINTURAULT FRA 9 K. JANSRUD NOR 10 B. KLINE SLO 11 M. FRANZ AVT 12 D. COOK KAN 13 A. A. KILDE NOR 14 E. GUAY KAN 30 K. KOSI SLO 34 M. ČATER SLO 38 M. HROBAT SLO

Superveleslalom bo v sredo ob 12.00 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju).

M. R.