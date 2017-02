Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 21 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kline je leta 2011 postal svetovni mladinski prvak v smuku in superveleslalomu. Na prvo uvrstitev med deseterico svetovnega pokala je moral čakati do lanskega leta, ko je bil na smuku v Garmischu drugi. Foto: BoBo Veliko je prelomnic, prehodov, skokov. Določene stvari sem si tudi zapisal. Veliko vlogo bodo igrale izkušnje. Mislim, da nas čakajo lepe tekme, lepa dva tedna. O terenih v St. Moritzu V letošnji sezoni je bil zelo blizu zmagovalnega odra v Val d'Iseru, kjer je bil na smuku četrti, na superveleslalomu pa peti. Foto: Reuters Zadovoljen bi bil z deseterico. Seveda si želim tudi medaljo, tako kot vseh 60 fantov na štartu, to ni skrivnost. Boštjan Kline in Andrea Massi sta se zelo dobro ujela, oba sta imela odlično mnenje drug o drugem. Kline upa, da mu bo Massi še lahko svetoval, čeprav ni več zunanji sodelavec Smučarske zveze Slovenije. Foto: MMC RTV SLO Massija prej ni bilo, potem je bil in je zelo pomagal, veliko sem se naučil. Upam, da bova vseeno ostala v stiku in sodelovala, saj se zavedam njegovih kvalitet in izkušenj. Pred dvema letoma je svetovni prvak postal Švicar Patrick Küng. Od Slovencev je bil najboljši Martin Čater, 25., medtem ko je Boštjan Kline osvojil 33. mesto. Foto: EPA Nerad (o progi) sprašujem druge. Imajo drugačne poglede na vse skupaj in me lahko zmedejo. Če že, si izberem nekoga, ki ima veliko znanja in se smuča podobno kot jaz. Linijsko in tehnično. Sorodne novice Z Massijem zveza prekinjena, z Ilko Štuhec zveza slaba Kline z lepo popotnico na svetovno prvenstvo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kline zaupa Massiju, ne pa mnenju smukaških šampionov

Razveseljivo 6. mesto ob ne najboljšem smučanju

3. februar 2017 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Boštjan Kline ne skriva, da si na svetovnem prvenstvu želi medalje, a se zaveda, da bo moral po obdobju eksperimentiranja v St. Moritzu predvsem pri pripravi na štart narediti vse tako, kot je prav.

Najboljši slovenski alpski smučar ima v letošnji sezoni tri vrhunske izide: v Val d'Iseru je bil decembra četrti na smuku in peti na superveleslalomu, na sobotnem smuku v Garmischu pa je bil šesti. Zelo spodbudno, a po dveh drugih mestih v lanski zimi je pričakoval, da bo naredil še korak naprej. Morda mu bo to uspelo prav na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu, ki se bo začelo v torek. Vrhunec prvenstva, moški smuk, bo v soboto, 11. februarja, še prej pa bo Kline v sredo poskušal mešati štrene na superveleslalomski tekmi. 25-letni Mariborčan nam je v pogovoru predstavil pričakovanja pred svetovnim prvenstvom in spregovoril tudi o tem, kaj pomeni SZS-jeva prekinitev pogodbe z Andreo Massijem.

V soboto ste bili na smuku v Garmischu šesti, a vaše smučanje ni bilo popolno. Ste bili vseeno zadovoljni z generalko?

Bil sem zadovoljen, čeprav nisem imel najboljšega občutka. Čevlji so bili premehki, na štartu je bilo pretoplo in bi jih moral dati v sneg. Naredil sem tudi eno napako, izbral napačno linijo in izgubil nekaj hitrosti. Zelo razveseljivo je, da sem bil lahko s povprečno vožnjo visoko. To pomeni, da sem lahko tudi v vrhu, če od štarta do cilja odpeljem tako, kot znam.

Za letošnjo sezono sicer pravite, da je toplo-hladna. Kaj je bilo narobe, kakšno šolsko oceno bi si dali?

Dve do tri. Iskal sem se. Prve tekme so mi dobro uspele, potem sem želel preveč od sebe, preizkušal sem tudi novo rutino. Pri pripravi na štart smo namreč nekoliko eksperimentirali na določenih tekmah. Zdaj vsaj vem, kaj mi ustreza in kaj ne. Tudi zaradi vseh teh izkušenj se veselim svetovnega prvenstva. Zanima me, kako bom reagiral pred tekmami, na štartu. Ali bom znal odmisliti vse skupaj ... Nazadnje mi je v Garmischu spet uspel dober rezultat. Ker sem v petek odstopil, sem kar ponosen na to sobotno tekmo. Če naredim tisto, kar mi ustreza na štartu, mi potem uspe tudi dobra vožnja. Drugače je moje smučanje dobro.

Imate še kaj rezerv pri opremi?

Nazadnje je res bilo tako, ampak zaradi moje napake s smučarskimi čevlji. Pa smuči so se nekaj "zažigale" (pojav, ko pri veliki hitrosti na ledeni podlagi uničiš drsno površino; op. a.) v Kitzbühelu, to bomo poskušali popraviti. Predvsem pa potrebujem psihično stabilnost, konstanto.



Lani ste bili v St. Moritzu na finalu svetovnega pokala deveti v superveleslalomu in enajsti v smuku. Predvsem je pomembno, da ste spoznali progo. Kakšna je?

Lanski uvrstitvi sta bili zelo solidni. Veliko je prelomnic, prehodov, skokov. Pogosto naredim vizualizacijo, predvsem vse prelomnice sem si dobro zapomnil. Določene stvari sem si tudi zapisal. Veliko vlogo bodo igrale izkušnje. Mislim, da nas čakajo lepe tekme, lepa dva tedna.

S čim bi bili zadovoljni v St. Moritzu?

Z deseterico. Seveda si želim tudi medaljo, tako kot vseh 60 fantov na štartu, to ni skrivnost. Pomembno je, da ostaneš pri smučanju, da pozabiš pričakovanja, cilje, ki jih imaš v glavi, ker je to lahko ovira. Moraš se predvsem osredotočiti le na smučanje.

Pred dvema letoma se na SP-ju ni izšlo najbolje, bili ste 33. na smuku in brez uvrstitve v superveleslalomu. A nekaj izkušenj ste vendarle dobili, kar bo v St. Moritzu gotovo dobrodošlo ...

Naučil sem se, da moram umiriti pričakovanja. Preveč sem pričakoval od sebe, od tekem. Potem se dogajajo napake, koncentracija popusti ... Zavedam se, da moram nekako uokviriti stvari, ki so pomembne. Fokus mora biti le na smučanju, vse moteče stvari je treba odmisliti.

Greste že nekaj dni pred pomembno tekmo spat z mislijo, kako bo na tekmi?

Seveda. Pred tekmo se vse to odvija v glavi, pa tudi čez poletje vizualiziram vse tekme svetovnega pokala.

Spoznavate poleti prizorišča smukaških tekem in hodite po progi?

Za zdaj še ne, sem pa razmišljal tudi o tem.

Načrtovati pravo formo ni enostavno. Kaj lahko naredite sami, da ste najboljši res takrat, ko je to najpomembneje?

Kar vem pri sebi, je to, da sem lahko zelo konstanten. V dolgem časovnem obdobju veliko tekem lahko odpeljem na visoki ravni. Vem, kaj moram narediti na štartu, da bodo občutki dobri. To potrebujem jaz. Mogoče je potrebna samo ena vožnja, da dobim tisto rutino in se dobro odsmučam. Skratka, kar moram narediti na svetovnem prvenstvu, je to, da mi uspe čim boljša priprava na tekmo.

Tik pred svetovnim prvenstvom je Smučarska zveza prekinila sodelovanje z Andreo Massijem. Bi se to lahko poznalo na vaših rezultatih?

O tem nekako ne razmišljam. Massija prej ni bilo, potem je bil in je zelo pomagal, veliko sem se naučil. Zdaj ga spet ni. Tako pač je. Upam, da bova vseeno ostala v stiku in sodelovala, saj se zavedam njegovih kvalitet in izkušenj. Veliko mi lahko pomaga.

Boste zaradi tega kaj prikrajšani na SP-ju?

Ne, takšna velika stvar to vendarle ni. Tudi to sodi k življenju, športu. So stvari, na katere nimaš vpliva.

Vam je veliko pomenilo že, če sta se slišala le po telefonu?

Drži. Ima takšne odlike, da zna že po telefonu povedati določene stvari, zna svetovati in ve, kaj potrebuješ. Pozna me in dobro ve, kje mi kaj manjka, v glavi, v nogah, kakor koli.

Torej - po tekmi se slišita. Komentira smučanje na določenem odseku in reče: tam je bilo narobe to in to ...

Ja, meni je to dovolj. Imam svoje občutke in njegovo videnje in to povežem. Ogromno stvari opazi. Morda ima malo manj izkušenj z moškimi smuki, ampak - princip je podoben.

Moški smuki so brutalni. Je treba vseeno kdaj taktizirati ali pa morate vedno smučati na polno, čeprav je bilo pred vašim nastopom veliko padcev?

Žal je konkurenca premočna. Če imaš v glavi, da boš 'bremzal' ali taktiziral ... OK, na delih, kjer vidiš, da je to taktično in bi ti pozneje prineslo več hitrosti, potem lahko. Da pa bi zaviral iz previdnosti, si takoj pol sekunde zadaj in lahko to pomeni petnajst mest slabši rezultat. Razen, če ti je pomembno le to, da prideš cel v cilj.

Se trudite, da bi še zvišali hitrostno mejo, ali ste že zadovoljni in popolnoma suvereni pri hitrostih 120 km/h in več?

Ne, to bi si želel še izboljšati. Da bi zvišal to mejo, kjer je velika hitrost še udobna, in bi zato bolje smučal. To pomanjkljivost sem morda čutil v spodnjem delu Garmischa, kjer je bilo zelo nemirno, slaba vidljivost, a velika hitrost. Na takšnih odsekih še čutiš, da bi lahko kaj izboljšal.

Kje in kako boste preživeli dneve pred St. Moritzem?

Zdaj bomo nekaj dni v Strunjanu (pogovarjali smo se v torek, op. a). Da se umaknemo, regeneriramo in hkrati poskrbimo za kondicijo, naredimo nekaj vaj za moč, stabilizacijo ... Z menoj bo šla tudi družina. V soboto potujemo na prizorišče, v nedeljo bomo preizkusili teren, v ponedeljek pa bo že trening smuka.

Komu od tekmecev na štartu najbolj zaupate? Predvidevam namreč, da se pogovarjate o pasteh na progi, o najboljši liniji ...

Nerad sprašujem druge. Imajo drugačne poglede na vse skupaj in me lahko zmedejo. Če že, si izberem nekoga, ki ima veliko znanja in se smuča podobno kot jaz. Linijsko in tehnično.

In kdo je to?

Thomas Biesemeyer, Američan, ki je bil na petkovem smuku v Garmischu 15. Ne izbiram ravno šampionov, saj ti lahko kaj narobe povedo. Moraš biti previden. No, včasih za mnenje vprašam Innerhoferja, čeprav - nikoli ne veš. Morda sem krivičen. Pogosto se pogovarjam tudi z Andrewem Weibrechtom. In seveda z našimi.

Tudi vi poveste vse, kar si mislite, ali kaj skrivate?

Ne, povem vse. Če je nekdo boljši od tebe, je pač boljši. Samo zato, ker mu bom jaz nekaj povedal, me ne bo prehitel.

T. O.