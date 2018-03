Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kline je bil v zadnji sezoni na tekmah svetovnega pokala le enkrat med petnajsterico (13. mesto na superveleslalomu v Val Gardeni), v smuku je bila njegova najboljša uvrstitev 21. mesto. Foto: Reuters Res je, da je bila bolj slaba sezona z veliko razočaranj, ampak sem se ob tem ogromno naučil. Trener Peter Pen je povedal, da vsak nosi del krivde za ponesrečeno sezono. Slovenci v hitrih disciplinah nimajo niti ene uvrstitve med deseterico. Še najboljši, enajsti, je bil Martin Čater na smuku v Wengnu. Foto: www.alesfevzer.com Ne vem, ali ljudje razumejo, kako je v športu, ampak po nekaj tekmah, ko ne gre vse po načrtu in si 40., ni slabo biti 20., kar kaže napredek v smučanju in pripravi. Tudi če si že večkrat dokazal, da si sposoben biti pri vrhu, v tistem trenutku pač nisi na takšni ravni. Jaz vedno iščem pozitivne stvari, na katerih lahko gradim. Nekaj namigov je bilo, da Slovenci niso imeli konkurenčnih smuči. Boštjan Kline za zdaj ne razmišlja, da bi zapustil Stoeckli, na testiranjih bo zato najprej preizkusil smuči švicarskega proizvajalca. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Kline zavrača Massijeve očitke o neambicioznosti

MMC-jev pogovor z Boštjanom Klinetom

19. marec 2018 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne morem se strinjati, da mi nič ni uspevalo, tudi 13. in 10. mesto sta v redu uvrstitvi. Ni vrhunsko, ampak lahko pa na tem gradiš," se Boštjan Kline brani mnenja, da mu v zadnji sezoni prav nič ni šlo po željah.

Slovenska reprezentanca v hitrih disciplinah je v zadnji zimi nazadovala. To je bilo očitno zlasti pri Boštjanu Klinetu. Če je v sezoni 2016/17 v smuku zbral 230 točk, je na osmih smukih zadnje sezone skupaj osvojil vsega 24 točk. S 27-letnim Klinetom smo se pogovarjali predvsem o vzrokih za slabo sezono.

Sezone je konec. Ste imeli nazadnje že vsega dovolj in ste veseli, da lahko smučarske čevlje za več dni odložite v kot?

Ne ne, daleč od tega, da bi imel vsega dovolj. Res, da je bila bolj slaba sezona, z veliko razočaranj, ampak sem se ob tem ogromno naučil. Poleg tega pa je zdaj čas za testiranja opreme in trening.

Nekaj dni boste verjetno vseeno doma ... Kako si lahko najbolje oddahnete od naporne olimpijske sezone?

Bolj kot ne se bom posvetil družinskemu življenju. Mogoče se bomo kam odpravili za nekaj dni.

Vas je sin Jaka že zelo pogrešal? Kako vas sprejme po daljši odsotnosti?

Za zdaj se zdi, da me sploh ne pogreša, tudi ni žalosti ali solz, ko se odpravim od doma, je pa veselje, ko se vrnem.

Zdi se, da vam to zimo prav nič ni uspevalo. Ste sploh kakšno prizorišče zapustili dobre volje? Ste kje začutili, da se prebujajo občutki, ki ste jih imeli sezono prej?

Ne morem se strinjati, da mi nič ni uspevalo, tudi 13. in 10. mesto sta v redu uvrstitvi. Ni vrhunsko, ampak lahko pa na tem gradiš. Drugače pa je res, da na večini prizorišč ni šlo po načrtih.

Rezultatsko ste naredili velik korak nazaj. Zagotovo v nekaj mesecih niste pozabili smučati, zato je toliko večja uganka, kaj je bilo narobe. So bile napačne priprave, material, kaj drugega? Kaj bi izpostavili?

Težko rečem, zdaj bo prišel čas za to. Po vseh testiranjih in spomladanskih treningih bomo naredili podrobno analizo pred novo sezono.

Vam je stalno razmišljanje o tem, kaj je narobe, jemalo energijo?

Take stvari terjajo določen odstotek energije, ki bi ga drugače prihranil. Poskušal sem gledati širšo sliko, ki mi je velikokrat pomagala. Po drugi strani sem dobil ogromno lekcij, tako da je tudi to dobro.

Boste pomladi testirali smuči drugih proizvajalcev?

Za zdaj sem se z glavo pri testiranju novih smuči trenutnega opremljevalca, vsa druga razmišljanja sledijo pozneje.

Je bilo morda tudi pri vas kaj izgorelosti ali težav zaradi večje medijske pozornosti, tako kot pri Petru Prevcu, ki leto po šampionski sezoni 2015/16 ni dosegal niti približno tako dobrih rezultatov ...

Mislim, da to ni bila težava, ker niti nisem imel veliko obveznosti. Pri Petru sicer ne vem, kako je bilo, je pa vsekakor dosegel veliko večje uspehe in imel zato več obveznosti.

Ste po ponesrečenem uvodu sezone v Severni Ameriki morda poskušali preveč na silo obrniti krivuljo?

Ne bi rekel, zavedal sem se, da je še nekaj tekem in priložnosti pred menoj, pa tudi prej v Ameriki ni bilo vrhunskih rezultatov, tako da ni bilo nič novega.

Trener Peter Pen je rekel, da mora vsak prevzeti nekaj krivde. Kaj bi lahko rekli zase, kaj ste naredili narobe?

Smučal prepočasi. To pa je posledica narobe zastavljene taktike z moje strani na začetku sezone in upada samozaupanja na določenih tekmah.

Andrea Massi je izjavil, da je malce razočaran nad nekaterimi vašimi izjavami. Verjetno je mislil neambicioznost, ko se je zdelo, kot da želite povedati, da ste zadovoljni tudi z 20. mestom. Nekako v izjavah niste bili prav kritični ... Ampak v sebi gotovo razmišljate drugače, kajne?

Ne vem, ali ljudje razumejo, kako je v športu, ampak po nekaj tekmah, ko ne gre vse po načrtu in si 40., ni slabo biti 20., kar kaže napredek v smučanju in pripravi. Tudi če si že večkrat dokazal, da si sposoben biti pri vrhu, v tistem trenutku pač nisi na takšni ravni. Jaz vedno iščem pozitivne stvari, na katerih lahko gradim, in vem, da dobivam lekcije, ki mi bodo pozneje pomagale. Kot sem že rekel - to, kar se je dogajalo, sem potreboval.

Ker smukači vrhunske rezultate praviloma dosegajo, ko se bližajo 30 letom, pri vas seveda ni še nič zamujeno. Že veste, kako se boste lotili novega olimpijskega ciklusa?

Še ne vem. Po sezoni analiziramo stvari, naredimo načrt, zastavimo cilje in začnemo "brusiti".

