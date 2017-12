Kljub hotelu s petimi zvezdicami Flisarja malo daje lakota

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Filip Flisar z optimizmom pričakuje novo sezono. Foto: EPA Sorodne novice Flisar gre po zmage, da bo vsa družina sita za božič Dodaj v

6. december 2017 ob 17:37

Chambery - MMC RTV SLO, STA

V francoskem Val Thorensu se bo v četrtek začela nova sezona smučarjev prostega sloga v krosu, katere vrhunec bodo olimpijske igre v Pjongčangu. Na štartu bo tudi slovenski as Filip Flisar.

Uvodna tekma bi morala biti v petek, a so jo zaradi bližajočega se snežnega neurja prestavili na četrtek. Je pa ogrožena sobotna tekma.

Na začetku sezone bo sicer Slovenija spet imela dva predstavnika. Potem ko je zaradi poškodbe izpustil lansko sezono, se v karavano vrača Blaž Ogorelc, ki pa bo najbrž potreboval nekaj časa, da se vrne na raven, ki jo je že kazal. Zato bo zagotovo glavni slovenski adut Flisar; brkati Mariborčan začetek pričakuje z nestrpnostjo in, kot sam pravi, dobro pripravljen.

Flisar najhitrejši na treningu

Da je to res, napoveduje tudi sredni trening, v katerem je dosegel najhitrejši čas. "Trening je sicer nekaj drugega kot tekma, a vendarle: današnji čas je dober podatek. Z izjemo, da me malo daje lakota, saj imamo v Franciji, kljub temu da bivamo v hotelu s petimi zvezdicami, obupno slabo hrano, predvsem zajtrk, se odlično počutim. Tudi z zdravjem nisem imel težav. V letošnji sezoni zame ne bo nobenih sprememb, oprema ostaja ista, že v predolimpijski sezoni sem jo uspešno preizkusil, kilogrami so podobni, eksplozivnost prav tako. Tako ni razlogov, da bi bilo v novi sezoni kaj drugače tudi, kar se tiče rezultatov. Jasno je, da so moj glavni cilj olimpijske igre, toda tudi na tekmah svetovnega pokala želim biti med boljšimi. Tudi v skupnem seštevku, zato upam, da bom že na začetku pravi," je med kondicijsko vadbo v hotelskem fitnesu dejal Flisar, ki mu proga v Val Thorensu, na kateri za zdaj snega ni veliko, sicer ne diši najbolj, a je na njej že dosegel nekaj zelo dobrih rezultatov.

Leta 2015 je tu tudi dvakrat stopil na zmagovalni oder, enkrat je bil drugi, enkrat pa tretji. "Za razliko od prejšnjih let je proga letos bolj tehnična, kar seveda meni ustreza. Je lepa, a ima negativni zavoj na koncu, na katerem se dogaja marsikaj, tudi 'svinjarije'. To mi seveda ni všeč, a Francozi hočejo spektakel, da se tudi nekaj atraktivnega dogaja. Ta zavoj ima odločilni pomen, v tem zavoju se bodo v večji meri delila mesta," meni zdaj že nekdanji svetovni prvak, ki lani naslova ni ubranil predvsem zaradi velike smole v finalu prvenstva v Sierri Nevadi.

Lani dve zmagi, skupno četrti

Konkurenca se pred začetkom letošnje sezone ni spremenila, vsi najboljši iz zadnjih sezon na čelu z olimpijskim prvakom in dvakratnim zmagovalcem svetovnega pokala ter branilcem naslova Francozom Jeanom Fredericom Chapuisom bodo tudi letos v boju za najvišja mesta. Flisar je lani v svetovnem pokalu dvakrat zmagal in se še dvakrat uvrstil na stopničke, v skupnem seštevku, ki ga je v preteklosti tudi že dobil, je zasedel četrto mesto.

A. V.