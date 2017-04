Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je bil znova prvi strelec Miamija, a to ni bilo dovolj za zmago nad New Yorkom. Foto: Reuters DeMar DeRozan se je izkazal s 40 točkami, Indiana pa porazu v Torontu ostaja za Miamijem na osem mestu. Foto: Reuters Kawhi Leonard je dosegel 27 točk za zmago nad Oklahomo, ki ji ni pomagal niti nov trojni dvojček Russlla Westbrooka. Foto: Reuters Stephen Curry in soigralci so ustavili Jamesa Hardna in s 107:98 ugnali Houston. Foto: Reuters Boston je z zmago nad Orlandom (117:116) zadržal prvo mesto na Vzhodu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kljub odsotnosti Anthonyja in Rosa New York slavil v Miamiju

22 točk Dragića, 16 Udriha, 9 Vujačića

1. april 2017 ob 07:21,

zadnji poseg: 1. april 2017 ob 08:06

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija se krčevito bojujejo za končnico Lige NBA. Kljub porazu proti New Yorku (94:98) so zadržali sedmo mesto na Vzhodu.

Oslabljeni Newyorčani – Carmelo Anthony je manjkal zaradi težav s hrbtom, Derrick Rose pa s kolenom– so vodili skoraj vse srečanje. V zadnji četrtini so gostitelji, ki so v zadnjih 12 minutah iz igre metali le 22-odstotno, petkrat izenačili, vendar so Knicksi vedno našli odgovor in otežili pot Heatov v končnico.

Košarkarji New Yorka, ki nimajo več možnosti za preboj med najboljših osem v konferenci, so igrali popolnoma neobremenjeni, kar je povedal tudi Courtney Lee: "Nismo želeli razmišljati o čemer koli. Želeli smo le igrati sproščeno in se zabavati." Lee je prispeval 20 točk, več jih je pri gostih dal le Kristaps Porzingis, 22. Saša Vujačić je tekmo začel v prvi peterki in v 36 minutah dal devet točk, dodal pa še sedem podaj.

Dragić: Vsaka tekma šteje

"Nismo zadevali trojk, nismo igrali dobre obrambe, preprosto nismo našli formule za zmago," je dejal domači trener Erik Spoelstra. Tyler Johnson je v zadnji četrtini iz igre metal 3/4, njegovi soigralci pa vsega 1/14, zgrešili pa so vseh sedem poskusov izza črte. "Ostajamo na mestih, ki vodijo v končnico, vemo pa, da šteje vsaka tekma," je dodal Goran Dragić, ki je bil z 22 točkami prvi strelec Miamija. V statistiko je v 35 minutah vpisal še pet podaj.

Vseeno je Miami ostal na sedmem mestu. Ima enak izkupiček kot osma Indiana, ki je klonila pred Torontom (111:100). DeMar DeRozan je dal kar 40 točk. Zmago manj ima Chicago. Miami do konca rednega dela čaka še šest tekem, vsi nasprotniki pa so še v igri za končnico ali pa so v njo že uvrščeni. V nedeljo na Florido prihaja Denver.

Končnica se Pistonsom počasi oddaljuje

Boj za končnico počasi izgublja Detroit, ki je v Milwaukeeju klonil po podaljšku (108:105). Ključna je bila trojka Khrisa Middletona 40 sekund pred koncem, s katero so Bucksi povedli 105:102. Pet minut pred koncem rednega dela so gostitelji izničili zaostanek desetih točk. Ključno vlogo je odigral Giannis Antetokounmpo, ki je v tem času dosegel deset od svojih 28 točk. Pri gostih je dobro minutažo izkoristil Beno Udrih, ki je v 21 minutah prispeval 16 točk in osem podaj.

Russell Westbrook je vpisal že 39. trojni dvojček v tej sezoni, ko je proti San Antoniu vknjižil 32 točk, 15 skokov in 12 podaj. Zdaj potrebuje še dva, da izenači rekord Oscarja Robertsona iz sezone 1961/62. Vseeno pa je Oklahoma klonila, saj so bili Spursi boljši s 100:95.

Tekme 31. marca:

TORONTO - INDIANA 111:100

DeRozan 40, Valančiunas 16 in 17 skokov; George 28.

CHARLOTTE - DENVER 122:114

Walker 21, Kaminsky 22; Jokić 26, 13 skokov in 10 podaj.

CLEVELAND - PHILADELPHIA 122:105

James 34, Irvin 24; Luwawu-Cabarrot in Holmes po 19.

BOSTON - ORLANDO 117:116

Thomas 35, Crowder 18; Gordon 32 in 16 skokov.

MILWAUKEE - DETROIT 108:105 - po podaljšku

Antetokounmpo 28 in 14 skokov, Middleton 25 in 10 skokov; Harris 23 ... Udrih 16 (7/10 iz igre), 1 skok in 8 podaj v 21 minutah.

MEMPHIS - DALLAS 99:90

Conley 28, Randolph 22 in 12 skokov; Barea, Nowitzki in Matthews po 13.

NEW ORLEANS - SACRAMENTO 117:89

Cousins 37 in 13 skokov, Davis 19 in 12 skokov; McLemore 15.

MIAMI - NEW YORK 94:98

Dragić 22 (6/12 za dve, 2/5 za tri), 3 skoki in 5 podaj v 34 minutah, Whiteside 17 in 16 skokov; Porzingis 22, Lee 20 ... Vujačić 9 (4/12 iz igre), 3 skoki in 7 podaj v 36 minutah.

OKLAHOMA - SAN ANTONIO 95:100

Westbrook 32, 15 skokov in 12 podaj; Leonard 28, Gasol 17.

UTAH - WASHINGTON 95:88

Hayward 19, Gobert 16 in 10 skokov; Beal 27.

GOLDEN STATE - HOUSTON 107:98

Curry 24, Thompson 20; Harden 17 in 12 skokov.



Tekme 1. aprila:

LA CLIPPERS - LA LAKERS

CHICAGO - ATLANTA

BROOKLYN - ORLANDO

MINNESOTA - SACRAMENTO

PORTLAND - PHOENIX

Tekme v boju za končnico do konca rednega dela:

Miami - Denver (D), Charlotte (G), Toronto (G), Washington (G), Cleveland (D), Washington (D)

Chicago - Atlanta (D), New Orleans (G), New York (G), Philadelphia (G), Brooklyn (G), Orlando (D), Brooklyn (D)

Indiana - Cleveland (G), Toronto (D), Milwaukee (D), Orlando (G), Philadelphia (G), Atlanta (D)

Detroit - Toronto (D), Houston (G), Memphis (G), Washington (D), Orlando (G)

VZHODNA KONFERENCA T Z P % BOSTON CELTICS * 76 49 27 64,5 CLEVELAND CAVALIERS * 75 48 27 64,0 TORONTO RAPTORS * 76 46 30 60,5 WASHINGTON WIZARDS * 76 46 30 60,5 MILWAUKEE BUCKS 76 40 36 52,6 ATLANTA HAWKS 75 39 36 52,0 MIAMI HEAT 76 37 39 48,7 INDIANA PACERS 76 37 39 48,7 ------------------------------------- CHICAGO BULLS 75 36 39 48,0 CHARLOTTE HORNETS 76 35 41 46,1 DETROIT PISTONS 77 35 42 45,5 NEW YORK KNICKS 76 29 47 38,2 PHILADELPHIA 76ERS 76 28 48 36,8 ORLANDO MAGIC 76 27 49 35,5 BROOKLYN NETS 75 16 59 21,3 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 76 62 14 81,6 SAN ANTONIO SPURS * 75 58 17 77,3 HOUSTON ROCKETS * 76 51 25 67,1 UTAH JAZZ * 76 47 29 61,8 LOS ANGELES CLIPPERS * 77 46 31 59,7 OKLAHOMA CITY THUND. * 75 43 32 57,3 MEMPHIS GRIZZLIES 76 42 34 55,3 PORTLAND TRAILBLAZERS 75 37 38 49,3 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 75 35 40 46,7 NEW ORLEANS PELICANS 76 33 43 43,4 DALLAS MAVERICKS 75 31 44 41,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 74 30 44 40,5 SACRAMENTO KINGS 76 29 47 38,2 PHOENIX SUNS 76 22 54 28,9 LOS ANGELES LAKERS 75 21 54 28,0 * - v končnici

T. J.