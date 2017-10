Kljub višjemu proračunu nekateri spali kar v kombiju

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Na Pokljuki so se predstavile vse reprezentance pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Vsi nestrpno pričakujejo začetek sezone, katere vrhunec bodo olimpijske igre v Južni Koreji. Foto: BoBo Prizorišče druženja je ponudilo tudi priložnost, da se vsi spoznajo z biatlonom. Pri streljanju se je preizkusila skakalka Špela Rogelj. Foto: BoBo Med tistimi, ki so se na Pokljuki zelo zabavali, je bil pričakovano tudi Filip Flisar. Foto: BoBo V Športnem centru Triglav Pokljuka se je zbralo tudi več kot 250 osnovnošolcev, ki so s športniki SZS-ja preživeli zabaven, športno obarvan dan. Foto: BoBo Dodaj v

"Rad bi opozoril, da se zima približuje, zato kupite nove televizorje, če so stari že dotrajani," je javnost k navijanju povabil Klemen Bauer, Žan Košir pa mu je oporekal: "Zase upam, da bom manj gledal TV kot v preteklih letih."

Poziv biatlonca Bauerja k nakupu novih televizorjev prihaja le 24 dni pred tekmo v Söldnu, ki je tradicionalen uvod veleslalomistov v novo sezono, drugi zimski junaki pa bodo morali na generalko počakati do novembra oziroma decembra. Čeprav je bilo na predstavitvi vseh športnikov, ki tekmujejo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, na Pokljuki slišati predvsem običajne besedne puhlice ("gremo vsako tekmo posebej, vsaka tekma je najbolj pomembna"), je seveda jasno, da bodo najpomembnejše olimpijske igre v Pjongčangu. Še posebej verjetno velja za Žana Koširja, deskarja, ki je iz Sočija prinesel dve olimpijski medalji, sledil pa je cel olimpijski ciklus, ko se je boril s poškodbo hrbta in šport bolj spremljal po televiziji. Poškodba ga še vedno muči, zato se bo v svetovnem pokalu izogibal pretrdih in preveč načetih prog.

Kline: Gotovo je cilj medalja

Med redkimi, ki je na druženju z novinarji danes omenjal olimpijsko medaljo, je bil smukač Boštjan Kline. "Dobro smo trenirali, naredili smo največ od vseh dozdajšnjih poletnih priprav. Razmere v Čilu so bile dobre, trenutno pa smo v Gorici na kondicijskih pripravah. Tudi ostali fantje so vse boljši in optimistično gledamo v sezono. Gotovo je cilj olimpijska medalja." Ilka Štuhec o vrhuncu sezone kaj preveč še ne razmišlja, ("Eden glavnih ciljev so vsekakor olimpijske igre, ampak do tam je treba priti.") priznava pa, da že pogreša tekmovanja. Ali bo nastopila na veleslalomu v Söldnu, še ne ve. In medtem ko si je Štuhčeva z izjemno lansko sezono upravičeno zagotovila tudi boljše razmere za delo, je 20-letni smučar prostega sloga (slopestyle) Maj Štirn potarnal, da so morali med treningom v Hintertuxu spati v kombiju, saj ni bilo denarja.

Flisar štart treniral kar v domovini

Samo ugibamo lahko, kaj si je Štirn mislil o besedah predsednika Smučarske zveze Enza Smrekarja, ki je poudaril, da so v novi sezoni prihodki iz naslova sponzorstva večji za 20 odstotkov. Če nadaljujemo pri smučarjih prostega sloga, precej več optimizma vlivajo besede krosista Filipa Flisarja, ki pravi, da je treniral tako dobro, kot še nikoli. V zadnjih tednih je veliko pozornosti namenil štartom, kar so mu omogočili kar v Nordijskem centru, tako da se mu ni bilo treba voziti na trening v Stelvio. "Če si lokomotiva, je prijetno tekmovati, če si zadaj, pa dobivaš sneg v obraz," je v svojem slogu razložil, zakaj je štart tako pomemben. O olimpijski progi v Pjongčangu ima dobro mnenje: "Proga je dobra. Drugačna, z veliko skoki in tehničnimi elementi, ki mi ležijo."



Prevc še išče pot iz krize

Kaj pa nordijci? Skakalci na zadnjih dveh tekmah poletne velike nagrade, ko je bila konkurenca močna, niso blesteli, zlasti ne v torek v Klingenthalu. Z nastopi sta lahko zadovoljna le Anže Lanišek in Anže Semenič, pri Petru Prevcu pa je še očitno, da išče pot iz krize. Večja količina skokov in menjava smuči še nista prinesla obrata navzgor. In s čim bi bil Prevc zadovoljen na koncu sezone? "S tem, da bi imel kakšen sproščen dan več kot lansko zimo. A pred nami je še šest tednov priprav in je precej stvari, ki nam lahko še napolnijo glavo, zato je še prezgodaj razmišljati, kaj se bo dogajalo pozimi." Tekačica Vesna Fabjan, v Sočiju bronasta, je na Pokljuko prispela med treningom na ledeniku Dachstein. Kako naprej? "Na začetku novembra odhajam v Skandinavijo na prve fis-tekme, ki bodo dober pokazatelj in priložnost, da odpravimo tekmovalno nervozo pred prvimi tekmami in ujamemo tekmovalni ritem." Eden od vrhuncev zime bo za tekače tudi tekma svetovnega pokala v Planici.

