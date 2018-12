Pred poškodbo je bil z 29,5 točke na tekmo Stephen Curry prvi strelec lige. Foto: Reuters Blake Griffin je v navezi z Andrejem Drummondom predstavljal nerešljivo uganko za Golden State. Foto: Reuters Kawhi Leonard je blestel ob novi zmagi trenutno najboljše ekipe lige. Foto: Reuters Po več kot letu in pol je Gordon Hayward znova dosegel 30 točk. Nazadnje mu je to uspelo še pri Utahu. Foto: Reuters Milwaukee Bucks so izgubili tretjič na zadnjih petih tekmah. Foto: Reuters John Wall in soigralci so doma zanesljivo odpravili Brooklyn. Foto: Reuters Prvič je v tej sezoni zaigral Lauri Markkanen, ki je ob vrnitvi po poškodbi dosegel deset točk, njegov Chicago pa je klonil v Houstonu. Foto: Reuters Najboljši strelec Sacramenta je bil z 20 točkami Bogdan Bogdanović, Bojan Bogdanović pa jih je za Indiano, ki je klonila v prestolnici Kalifornije, dal 27. Foto: Reuters Dodaj v

Kljub vrnitvi Curryja prvaki poraženi v Detroitu

Osma zaporedna zmaga Toronta

2. december 2018 ob 08:12

Detroit - MMC RTV SLO

Po 11 tekmah odsotnosti zaradi poškodbe se je na parket vrnil Stephen Curry, a so prvaki Lige NBA, Golden State Warriors, vseeno klonili v Detroitu (111:106).

Pri Pistons je šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk. Prvi polčas so gostitelji dobili s 54:46, potem ko so največ vodili za 11. Čeprav se je v tretji četrtini Golden State približal na –2, pa je Reggie Jackson poskrbel za prednost sedmih točk ob koncu 36. minute. Ko so do konca ostale še štiri minute, so vodili s 96:87, Bojevniki pa so namenoma začeli delati osebne napake nad Andrejem Drummondom, ki je zgrešil 17 od zadnjih 20 prostih metov. Domači trener Dwane Casey je nato centra potegnil na klop, Detroit pa je hitro povedel za 14 in odločil tekmo v svojo korist.

"To je seveda velika zmaga. Po vzdušju v dvorani se vidi, da smo se pomerili z res izvrstno ekipo in uspelo nam je ubraniti domači teren," je po tekmi dejal Blake Griffin, ki je prispeval 26 točk. 16 jih je ob 19 skokih v statistiko vpisal Drummond, Detroit pa je slavil petič v nizu. Odgovornost za poraz je na drugi strani prevzel Steve Kerr, ki je tekmo označil za eno najslabših, ki jih je vodil do zdaj. Preprosto ni našel odgovora na visoko in čvrsto domačo centrsko navezo, Griffin-Drummond. Prvi strelec gostov je bil z 28 točkami Kevin Durant, ki je na Kerrove besede odgovoril: "To ni bila trenerjeva krivda, ampak izključno naša."

Točko manj je ob vrnitvi vpisal pred poškodbo prvi strelec lige, Curry, ki je zgrešil prve tri mete na tekmi, vse izza črte. "Lepo je biti nazaj, ampak v prvem polčasu mi res ni šlo. V drugem delu sem se bolj približal igri, kakršno želim igrati. Met je stekel, hkrati sem bil agresiven in nisem delal neumnih napak. Nasploh smo odigrali res slab prvi polčas, kar povzame dogajanje na parketu. Detroit igra dobro, mi pa nismo odgovorili, kot bi morali," je dodal Curry, ki je 20 točk dosegel v drugem polčasu, iz igre je metal 10/21, od tega 3/9 za tri.

Osma zaporedna zmaga Toronta

Kljub odsotnosti prvega organizatorja igre moštva in trenutno najboljšega podajalca lige, Kyla Lowryja, ki je zaradi težav s hrbtom izpustil prvo tekmo v tej sezoni, je Toronto zanesljivo slavil v Clevelandu (95:106). Edina kanadska franšiza v NBA-ju je trenutno najboljša ekipa lige, saj je slavila 20-krat, ob tem pa ima le štiri poraze. Zmagoviti niz zdaj traja že osem tekem. Znova je bil izvrsten Kawhi Leonard, ki je prispeval 34 točk, ena ujeta odbita žoga pa mu je zmanjkala do dvojnega dvojčka. Pri Clevelandu sta po 18 točk dala Jordan Clarkson in Tristan Thompson, ki je ob tem zbral še 19 skokov.

Najboljša predstava Haywarda v dresu Bostona

Boston je s 109:118 zmagal v Minnesoti, najboljšo tekmo po težki poškodbi gležnja, zaradi katere je izpustil vso lansko sezono, pa je odigral Gordon Hayward. Odlični krilni košarkar se je v tej sezoni dolgo lovil, zdaj pa je odigral kot pred tem v dresu Utaha, preden je kot velika okrepitev prišel h Keltom. Dosegel je 30 točk, bil pa je celo blizu trojnega dvojčka, saj je v statistiko ob tretji zaporedni zmagi Bostona vpisal še devet skokov in osem podaj. "Počasi se sestavljam in tudi moja samozavest se počasi vrača. Še vedno nisem, kjer bi rad bil, to je jasno, ampak sem v napadu aktivnejši, kot sem bil," je povedal Hayward, ki je dosegel 11 od zadnjih 15 točk gostiteljev. Pri Minnesoti je bil s 26 točkami prvo ime Derrick Rose.

New York doma slavil po podaljšku

V Madison Square Gardnu je New York po podaljšku premagal drugo ekipo Vzhoda, Milwaukee Bucks (136:134). "Za naše moštvo je značilno, da se vedno bori," je dejal Emmanuel Mudiay, ki je bil na dvoboju z zasedbo, ki v ligi dosega največje število točk, z 28 točkami prvi strelec domače vrste. 26 – največ do zdaj – jih je dodal novinec Kevin Knox, Knicks pa so po dveh porazih znova okusili slast zmage. Gostitelji so v zadnjih sedmih minutah naredili delni izid 25:11, s čimer so izsilili podaljšek. Trojko za izenačenje je 24 sekund pred koncem zadel Mudiay. Minuto pred iztekom podaljška je izza črte New York v vodstvo popeljal Damyean Dotson (135:134). Giannis Antetokounmpo, ki je 33 točkam dodal kar 19 skokov, je bil neuspešen na drugi strani, Mudiay je nato zadel le en prosti met, oba pa je sekundo pred koncem za zmago oziroma nov podaljšek zgrešil Brook Lopez. Naslednji medsebojni dvoboj bo na božični dan prav tako v New Yorku.

Tekme 1. decembra:

NEW YORK - MILWAUKEE * 136:134 - po podaljšku

Mudiay 28 (4/5 za tri), Knox 26, Dotson in Hardaway po 21, Vonleh 15 (3/3 za tri); Antetokounmpo (Andetokumbo) 33 (10/17 iz igre), 19 skokov in 7 podaj v 42 minutah, Bledsoe 27, Brogdon 22 (4/6 za tri).



DETROIT - GOLDEN STATE 111:102

Griffin 26, Johnson 19, Jackson 17, Drummond 16 in 19 skokov; Durant 28, Curry 27 (3/9 za tri) in 7 izgubljenih žog, Thompson 21.



WASHINGTON - BROOKLYN 102:88

Wall 30, Beal 22, Morris 20; Crabbe 14, Hollis-Jefferson 11.

CLEVELAND - TORONTO 95:106

Thompson (19 skokov) in Clarkson po 18; Leonard 34 in 9 skokov, Siakam, Green in VanVleet po 15.



HOUSTON - CHICAGO 121:105

Harden 30 (6/11 za tri), Capela 18 in 15 skokov; LaVine 29, Parker 21 in 12 skokov.



MINNESOTA - BOSTON 109:118

Rose 26 (11/18 iz igre), Towns 20 in 9 skokov; Hayward 30 (4/5 za tri), Irving 21, Tatum 19 in 9 skokov.

SACRAMENTO - INDIANA 111:110

Bog. Bogdanović 20, Hield 18, Cauley-Stein 17, Fox 15; Boj. Bogdanović 27, Young, Turner in McDermott po 14.

Tekme 2. decembra:

LA LAKERS - PHOENIX

CHARLOTTE - NEW ORLEANS

MIAMI - UTAH

PHILADELPHIA - MEMPHIS

DALLAS - LA CLIPPERS

SAN ANTONIO - PORTLAND

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 24 20 4 83,3 MILWAUKEE BUCKS 22 15 7 68,2 PHILADELPHIA 76ERS 24 16 8 66,7 DETROIT PISTONS 20 13 7 65,0 INDIANA PACERS 23 13 10 56,5 BOSTON CELTICS 23 13 10 56,5 CHARLOTTE HORNETS 22 11 11 50,0 ORLANDO MAGIC 23 11 12 47,8 --------------------------------------- WASHINGTON WIZARDS 23 9 14 39,1 MIAMI HEAT 21 8 13 38,1 BROOKLYN NETS 24 8 16 33,3 NEW YORK KNICKS 24 8 16 33,3 ATLANTA HAWKS 23 5 18 21,7 CHICAGO BULLS 24 5 19 20,8 CLEVELAND CAVALIERS 22 4 18 18,2 ZAHODNA KONFERENCA LOS ANGELES CLIPPERS 21 15 6 71,4 DENVER NUGGETS 22 15 7 68,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 21 14 7 66,7 GOLDEN STATE WARRIORS 24 15 9 62,5 MEMPHIS GRIZZLIES 21 13 8 61,9 LOS ANGELES LAKERS 22 13 9 59,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 22 13 9 59,1 DALLAS MAVERICKS 20 10 10 50,0 --------------------------------------- HOUSTON ROCKETS 22 11 11 50,0 SACRAMENTO KINGS 22 11 11 50,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 23 11 12 47,8 UTAH JAZZ 23 11 12 47,8 NEW ORLEANS PELICANS 23 11 12 47,8 SAN ANTONIO SPURS 22 10 12 45,5 PHOENIX SUNS 22 4 18 18,2

Tilen Jamnik