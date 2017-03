Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Milko Bjelica je odlično odigral proti Unicsu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ključna tekma Evrolige med Crveno zvezdo in Darüšafako v petek

Znan bo zadnji potnik v četrtfinale Evrolige

31. marec 2017 ob 21:15

Beograd - MMC RTV SLO

Zadnji potnik v četrtfinale Evrolige bo znan naslednji petek. Za preboj med najboljše ekipe se potegujeta Crvena zvezda in Darüšafaka.

Ekipi se bosta pomerili 7. aprila ob 19. uri v carigrajski Volkswagen Areni.

Turška ekipa je z včerajšnjo zmago proti nemški ekipi Brose Bamberg (99:97) - tekma je bila odločena po podaljšku - pokvarila načrte beograjski ekipi, ki se ji je dolgo nasmihala lahka uvrstitev v nadaljnji krog Evrolige (imeli so sedem zaporednih zmag), a so si varovanci Dejana Radonjića s porazi (v zadnjih osmih tekmah so izgubili petkrat) otežili delo.

Zmaga proti Unicsu brez pomena

Crvena zvezda je v predzadnjem krogu "povozila" Unics iz Kazana (83:65), a to ni dovolj, saj ima Darüšafaka boljše medsebojno izhodišče - na prvi tekmi je bila boljša za tri točke, kar pomeni, da morajo Beograjčani zmagati. Če zmagajo, se bodo že tretjič zapored uvrstili v nadaljnje tekmovanje Evrolige.

Crvena zvezda je slabše začela tekmo proti Unicsu (v slabih sedmih minutah je dosegla le dve točki), do prvega vodstva na tekmi so prišli po 15 minutah igre (25:22), trojko je zadel Marko Gudurić. Ob polčasu je Crvena zvezda vodila za devet točk (40:31), v tretji četrtini se je Rusom uspela približati, prišli so do vodstva (44:45), a je Zvezda v zadnjo četrtino šla s prednostjo osmih točk. V zadnjem delu igre so rdeče-beli prevzeli vse niti v svoje roke, na krilih Gudurića in Milka Bjelice so hitro nabrali prednost 13 točk (62:49), razlika pa je naraščala, Zvezda je vodila že za več kot 20 točk, tako da je tekmo mirno pripeljala do konca.

Tekmo v Kombank Areni je spremljalo 9.233 gledalcev, kar je najslabša obiskanost evroligaških tekem v omenjeni dvorani to leto.

Evroliga, 29. krog:

CRVENA ZVEZDA - UNICS KAZAN

83:65 (10:14, 30:17, 17:18, 26:16)

Bjelica 19, Gudurić 18; Langford 16.

GALATASARAY - BASKONIA

80:103 (21:27, 23:33, 22:20, 14:23)

Diebler in Tyus po 14; Tillie 20, Diop 18 ... Blažič 3 (0:2 za dve, 1/1 za tri), 3 skoki, ena podaja v 18 minutah.

ŽALGIRIS - EMPORIO ARMANI

84:88 (27:18, 14:21, 22:24, 21:25)

Pangos 16; McLean 17, Hickman 16.

Ob 20.45:

PANATHINAIKOS - CSKA MOSKVA



Ob 21.00:

REAL MADRID - FENERBAHČE

Odigrano včeraj:

ANADOLU EFES - OLYMPIACOS

77:69 (22:15, 21:21, 15:14, 19:19)

Heurtel 18 točk, 5 podaj; Printezis 16.



BARCELONA - MACCABI

76:71 (23:13, 17:19, 18:22, 18:17)

Tomić 15, Koponen 14; Mekel 18, Rudd 11.



BROSE BAMBERG - DARÜŠAFAKA

* 97:99 (22:14, 18:15, 18:26, 26:29)

Causeur 15 ... Nikolić ni igral; Wanamaker 30, Clyburn 26.



* - po podaljšku

CSKA MOSKVA * 28 21 7 +249 49 REAL MADRID * 28 21 7 +210 49 OLYMPIACOS * 29 19 10 +113 48 ANADOLU EFES * 29 17 12 +22 46 BASKONIA * 29 17 12 +74 46 FENERBAHČE * 28 17 11 +28 45 PANATHINAIKOS * 28 17 11 +56 45 CRVENA ZVEZDA 29 16 13 +23 45 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 29 15 14 -9 44 ŽALGIRIS 29 13 16 -46 42 BARCELONA 29 12 17 -98 41 BROSE BAMBERG 29 10 19 -32 39 GALATASARAY 29 10 19 -135 39 MACCABI 29 10 19 -140 39 EMPORIO ARMANI 29 8 21 -172 36 UNICS KAZAN 29 7 22 -143 36 * - v končnici

D. S.