Klobučar se v Carigradu izogiba krajev, kjer so večje množice

MMC-jev pogovor z Jako Klobučarjem

23. januar 2017 ob 08:01

Carigrad - MMC RTV SLO

Košarkarski reprezentant Jaka Klobučar drugo sezono igra za Istanbul BB, kjer se je odlično znašel in bil letos tudi izbran za tekmo All Star močnega turškega prvenstva.

Na tej se merijo med sabo na eni strani najboljši košarkarji iz klubov iz evropskega, na drugi pa iz azijskega dela države. Azijski klubi so bili uspešnejši s 140:135, 29-letni Novomeščan je dal 15 točk. Sicer pa je za Istanbul, ki je trenutno na 11. mestu državnega prvenstva, neprecenljiv. Zaradi svoje višine lahko igra tudi na krilu, je pa dovolj hiter in kreativen za položaj organizatorja igre, kar je v zadnjih letih tudi igral v slovenski reprezentanci.

Košarka je v Turčiji v velikem vzponu, a igranje zaradi nenehnih terorističnih groženj ni prijetno. Samo v decembru sta bila dva napada, najprej na začetku meseca pred stadionom Bešiktaša, nato pa še v klubu Reina med praznovanjem novega leta. V ta klub je bil namenjen tudi Klobučarjev soigralec, Hrvat Damir Markota.

Izbrani ste bili na tekmo All Star. Turki naredijo kar velik spektakel. Verjetno je biti lepo del tega?

Zagotovo je biti v ligi, ki je močna, kot je turška, izbran na All Star lepo priznanje. Res naredijo kar spektakel in poskrbijo, da je tekma nekaj posebnega. Mislim, da vsi povsod želijo kar se da posnemati ameriški All Star. Podobno se trudijo tudi v Turčijo.

Tudi to vabilo na tekmo je potrdilo vaših dobrih iger. Ste sicer zadovoljni s potekom sezone?

Vedno je lahko bolje, recimo pa, da v večini tekem je bilo zadovoljivo. Še vedno imamo kar precej nihanj. Sploh v tej sezoni imamo na primer eno dobro tekmo in drugo potem slabo. Če pogledam celoto, pa sem lahko zadovoljen. In kar se tiče ekipne igre, rezultata in osebno.

V klubu ste praktično glavni nosilec igre. Vemo, da igrate na več položajih, vas tudi ti trener uporabi na različnih?

Praktično igram na vseh položajih od ena do tri. Mislim, da na vseh tekmah z izjemo nekaterih na začetku sezone prihajam s klopi. Že tudi lani je bilo tako. Po nekaj minutah me da trener v igro, potem pa me pusti večji del tekme na parketu. Po navadi pridem v igro na položaju trojke, bolj ko gre tekma proti koncu, bolj se pomikam. Na največjih oziroma najtežjih tekmah recimo končam na poziciji 'playa'.

Košarka je prava uspešnica v Turčiji. Nogomet je sicer še številka ena, ampak je Carigrad kar letos prestolnica evropske košarke, saj bo tu Final Four Evrolige in evropsko prvenstvo. Kakšen je sicer status košarke?

Nogomet je, kot sem tudi slišal, nedvomno številka ena, ampak je pa res, da je košarka zagotovo takoj za njim. Vsi ti veliki klubi, vsi štirje, ki igrajo Evroligo, vlagajo neverjetno veliko denarja. Tu se trudimo tudi mi, Bešiktaš in Büyükčekmece, ki je 20 minut stran. To vse še spada pod Carigrad. Še nekaj klubov je v drugi ligi, ki imajo tudi veliko željo priti v prvo ligo. Veliko se zares vlaga v košarko.

Je pa liga vse močnejša, nekateri jo že postavljajo ob bok španski.

Ja, zagotovo se strinjam. Evroligaši to dokazujejo. Tu so še Banvit, Karšiyaka in Bešiktaš, ki tudi igrajo v evropskih tekmovanjih in so med najboljšimi v ligi. Po drugi strani se vidi, da so tudi vsi manjši klubi sposobni premagati vse te velike. To je dokaz, da je liga tudi zelo izenačena in posledično zares močna.

V zadnjih letih so denarni vložki v klubih veliki. Kako je z organizacijo vašega?

Klub je res odlično organiziran. Poskrbijo za vsako malenkost, kar se tiče košarke in tudi zasebnega življenja. Kar potrebujemo doma, pokličemo in nam takoj pripeljejo ter uredijo stvari. Lahko se primerja z drugimi klubi v Turčiji. Kar se košarke tiče, pa tudi letos dokazujemo, da se lahko kosamo, je pa bolj na tem, da smo sami sebi največji nasprotnik. Ko odigramo tako kot znamo in treniramo, se zgodijo tekme kot zmagi nad Galatasarayem in Banvito, po drugi strani pa znamo biti tudi kar slabi. Izgubili smo tudi nekaj tekem, ki jih ne bi smeli.

Kako pa ste se sicer znašli v Carigradu?

Carigrad je res ogromno mesto. Na cestah je velika gneča. Podobno je tudi v kakšnih nakupovalnih središčih. Smo se pa zdaj že znašli. Zdaj smo že leto in pol tukaj, tako da smo se kar udomačili. Spoznali smo večji del mesta. Se pa, sploh letos zaradi teh dogodkov, največ zadržujemo doma.

Ko ste omenili neprijetne dogodke. Kako se vi spopadate z varnostnimi grožnjami?

Zagotovo ni prijetno. Preveč je tega. Sploh letos. Seveda nas je strah in zato se poskušamo čim manj zadrževati na nekih mestih, kjer je večje število ljudi in kjer so kakšne skupine. Imamo to ves čas v glavi. Sploh zaradi majhnega otroka smo še bolj previdni.

Je zdaj na tekmah bistveno večja varnost?

Kaj pa vem, mislim, da ni opazno. Ni neke razlike. Tudi naš klub ni, kar se tiče gledanosti in obiskanosti tekem, med boljšimi. Dvorana ni polna. Tudi ko smo igrali s temi večjimi klubi, ni bilo neke razlike. Kar se naše dvorane tiče, dodatne varnosti ni.

Kaj pa na splošno v mestu?

Ja, to pa. Sploh v kakšnih nakupovalnih centrih je dodatna varnost. Ko prideš z avtom v garažo, te pregledajo. Ko greš neposredno v nakupovalni center, te znova pregledajo in greš skozi rentgen. Varnost je poostrena. Hvala bogu, da je tako.

Vaš soigralec Damir Markota je bil namenjen celo na praznovanje novega leta v klub, kjer se je zgodil napad.

Mi smo bili za novo leto doma. Je pa Damir povedal zgodbo. Zagotovo mu ni bilo lahko. Biti v takem položaju je nekaj groznega, kot je opisal dogodek.

Sicer dobro poznate kraje, kjer so se zgodili napadi, kot sta klub Reina in Bešiktašev stadion, kjer je bil napad pred tem?

Z ženo sva nekaj dni pozneje šla mimo Reine. Sicer nisva vedela, kje ta klub je. Smo šli pa večkrat mimo stadiona. Nismo sicer nikoli hodili mimo, ampak smo se peljali z avtom. Ne živim ravno blizu teh mest. Recimo, če ni gneče, vsaj 20 minut vožnje smo oddaljeni. Recimo, da nekje 15 kilometrov stran. Mi živimo na kar mirni lokaciji. Je vseeno varneje.

Markota je dejal, da razmišlja, da bi se morda žena in otrok vrnila v Zagreb. Ste tudi vi kaj takega razmišljali?

Smo se pogovarjali po teh dogodkih, a ostajamo skupaj. Do konca sezone bomo zagotovo tu. Kot sem rekel, se izogibamo nevarnejšim in bolj izpostavljenim krajem, kjer so večje množice.

Kaj pa za naprej, bo tudi varnostni vidik odločal pri vaši odločitvi glede klubske prihodnosti?

Težko je kar koli reči, a zagotovo varnost oziroma razmere v Carigradu glavni razlog ali pa vzrok za odločitev ne bo. Bo pa zagotovo v ozadju tudi misel na to.

Efesov Bryce Cotton je ravno zaradi varnosti decembra prekinil pogodbo. So bili tudi v vašem klubu med igralci kakšni taki pomisleki?

Ne. Imeli smo pogovore na to temo, glede napadov, a ni nihče razmišljal o taki potezi. Nihče ni povzročal neke panike.

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik