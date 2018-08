Klobučar v Galatasarayu; Subotić selektor Libanona

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Jaka Klobučar je novi igralec istanbulskega Galatasarayja. 30-letni branilec bo tako že četrto zaporedno sezono preživel v Turčiji.

Klobučar je v prejšnjih treh sezonah igral za Buyuksehir Belediyesi, v zadnji sezoni je zanj v turški ligi povprečno dosegel 10,2 točki, 4,8 asistence in 4,2 skoka. Novomeščan je kariero začel pri Krki, nato je zaigral še za Geoplin Slovan, Union Olimpijo, Partizan, Ostuni Basket in Raitopharm Ulm.

V karieri je bil Klobučar trikratni državni in pokalni prvak Slovenije, s Partizanom je osvojil pokal Srbije. V preteklosti je tri leta preigral v Evroligi, letos pa bo z Galatasarayjem debitiral v Ulebovem evropskem pokalu.

Piksi spet v Bejrutu, a kot vodja reprezentance

Slobodan Subotić, nekdanji slovenski košarkarski reprezentant in selektor, je novi selektor libanonske reprezentance, so sporočili iz tamkajšnje košarkarske zveze. Ljubljančan, ki je nazadnje vodil zagrebško Cibono, že ima izkušnje z libanonsko košarko, saj je od leta 2012 do 2017 vodil klub iz Libanona, Al Riyadi iz Bejruta. Subotić, ki ima poleg slovenskega še hrvaško in grško državljanstvo, je bil od leta 2001 do 2003 slovenski selektor.