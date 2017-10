Klopp bi bil zadovoljen že z zmago z 1:0

Milner: Igrati moramo enako zavzeto in napasti na vso moč

31. oktober 2017 ob 18:34

Liverpool - MMC RTV SLO

"Po naši zmagi s 7:0 veliko ljudi morda ne spoštuje več Maribora, toda moje delo je, da zagotovim, da smo stoodstotno osredotočeni," je na novinarski konferenci pred tekmo proti Mariboru poudaril trener Liverpoola Jürgen Klopp.

"Razmišljamo samo o tem srečanju. Doma moramo zmagovati, vsi si želimo napredovati v osmino finala. Vemo, kako smo se morali boriti za nastop v tem tekmovanju," je dodal 50-letni Nemec, ki se nekaj dni ne bo ukvarjal s Premier ligo, v kateri so redsi po desetih krogih na šestem mestu. V soboto bodo gostovali v Londonu pri West Hamu.

Coutinho in Lovren izpustila torkov trening

Pred dvema tednoma je Liverpool v Ljudskem vrtu že v prvem polčasu odločil tekmo. "V Mariboru smo igrali zelo dobro, hitro smo dosegeli drugi, tretji in četrti zadetek. Nato je sledila slaba predstava proti Tottenhamu (4:1). Zavedamo se, da se moramo vseskozi dokazovati. Imeti moramo načrt, kaj bomo počeli, ko bomo imeli mi žogo, prav tako pa tudi načrt, kaj bomo počeli, ko bodo imeli žogo oni. Na vsaki tekmi je težko zmagati, zato bi bil zadovoljen že z zmago z 1:0. Želimo si tri točke, tekmo brez prejetega zadetka in boljši položaj v skupini," je dejal Klopp.



Njegovo moštvo v skupini E Lige prvakov trenutno s petimi točkami zaseda prvo mesto, a sta zelo blizu Spartak Moskva (ima prav tako pet točk) in Sevilla (štiri točke).

Klopp se še ni odločil, koga bo uvrstil v začetno postavo. Vprašljiva sta nastopa Philippa Coutinha (kolk) in Dejana Lovrena (ta se je poškodoval na ogrevanju pred sobotno tekmo proti Huddersfieldu (3:0)), ki sta izpustila tudi torkov popoldanski trening. Roberto Firmino je moral biti v zadnjih dneh previden, saj je po zmagi pred tremi dnevi čutil krče. Še vedno sta poškodovana Adam Lallana in Sadio Mane.

Dejanu Lovrenu, ki je pred 10 dnevi na tekmi proti Tottenhamu (4:1) igral zelo slabo in bil zamenjan že po pol ure, je neki uporabnik na družbenem omrežju Instagram zagrozil, da mu bo ubil družino. "Grozno, ne morem verjeti, kakšni so nekateri ljudje. Ni mi mar, če kritizirajo mene, ampak vsega skupaj ne morem pozabiti, če je ogrožena moja družina. Tega ne morem in ne bom sprejel. Gnusno!" je povedal Lovren.



Milner: Če si v Ligi prvakov, si močna ekipa

Nekaj besed je na novinarski konferenci spregovoril tudi vezist James Milner. "V skupinski del Lige prvakov se ne uvrstiš, če nisi močna ekipa. Po visokem porazu na prvi tekmi se bo Maribor želel predstaviti v boljši luči, zato moramo biti na najvišji ravni, igrati enako zavzeto in napasti na vso moč. Evropski večeri na Anfieldu so vedno nekaj posebnega, vzdušje je izjemno, moramo opraviti svoje delo."

Milner in soigralci upajo, da bodo v prihodnjih tednih pokazali najboljše v vseh tekmovanjih. "V tej sezoni ne nizamo tako dobrih predstav, kot bi si želeli. Ne bi rekel, da je to zaradi tega, ker igramo na več frontah. Pozna se nam odsotnost Lallane, Coutinho je večkrat poškodovan, a ne želim v tem iskati izgovorov. Ko nam bo res steklo, bomo lahko premagali prav vsakogar. Čakamo samo, da se nam vse izide."

M. R.