Klopp: Če ne bi sedel na klopi, bi si za sobotni derbi kupil vstopnico

19. krog se začenja že v petek zvečer

29. december 2016 ob 22:24

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši v Premier ligi bodo v naslednjih dneh odigrali še dva kroga. V soboto bo derbi na Anfieldu, kjer bo Liverpool gostil Manchester City.

Redsi so na drugem mestu, za vodilnim Chelseajem zaostajajo šest točk, imajo pa točko več od tretjeuvrščenega Cityja.

Jürgen Klopp je zadovoljen, da njegovi izbranci niso precej padli navzdol po poškodbi gležnja Philippa Coutinha, ki zagotovo še ne bo igral v soboto in v ponedeljek proti Sunderlandu. Tudi Joel Matip še ni okreval in ne bo v kadru.

"Zelo radi se merimo z najboljšimi ekipami v ligi. Ta tekma bo prav poseben izziv. Šest klubov se bori za štiri mesta pri vrhu. Vsaka medsebojna tekma je finale. Če ne bi sedel na klopi, bi si 100-odstotno kupil vstopnico za to tekmo," je poudaril "Kloppo".

Na tekmah ga vsi prosijo za selfije

V torek je Pep Guardiola obiskal Anfield in si ogledal tekmo proti Stoku, ki jo je Liverpool po začetnem zaostanku dobil s 4:1. "Morda je prišel na našo tekmo, da bi si ogledal dober nogomet," se je pošalil Klopp, ki je stari znanec z Guardiolo še z nemških zelenic.

"Tekmece raje opazujem prek televizijskega ekrana. Doma si ilahko v miru ogledam tekme in vidim vsako malenkost, na tekmah pa gledalci vseskozi prosijo za selfije," se je nasmejal 49-letni nemški strokovnjak.

Klopp: Pep je sijajen trener

Na osmih tekmah imata vsak po štiri zmage. Zadnjič sta si stala nasproti 28. aprila lani, ko je dortmundska Borussia izločila Bayern na Allianz Areni po streljanju enajstmetrovk v polfinalu nemškega pokala.

"Zdaj je položaj popolnoma drugačen. Borussia in Bayern sta igrala drugačen nogomet, v Angliji je vse drugače. Seveda sem dobro poznal Pepov sistem pri Bayernu, a to je zdaj drugačna tekma. V Barceloni je osvojil skoraj vse mogoče lovorike, pri Bayernu je pustil močan pečat in precej spremenil njihov način igre. Zares je sijajen trener," je še dodal Klopp, ki je zanikal možnost, da bi v januarskem prestopnem roku redse okrepil Alex Oxlade-Chamberlain.

Wijnaldum: Anfield je prava trdnjava

"Anfield je prava trdnjava. Na domačih tekmah smo zelo učinkoviti in nobenemu tekmecu ne bo lahko odnesti točk iz našega stadiona," je poudaril Georginio Wijnaldum. Manchester City je na Anfieldu v prvenstvu zadnjič slavil leta 2003.

19. krog, petek ob 21.00:

HULL CITY - EVERTON



Sobota ob 16.00:

BURNLEY - SUNDERLAND

CHELSEA - STOKE CITY

LEICESTER - WEST HAM

MANCHESTER UNITED - MIDDLESBROUGH

SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH

SWANSEA - BOURNEMOUTH

Ob 18.30:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY



Nedelja ob 14.30:

WATFORD - TOTTENHAM

Ob 17.00:

ARSENAL - CRYSTAL PALACE

Lestvica: CHELSEA 18 15 1 2 38:11 46 LIVERPOOL 18 12 4 2 45:21 40 MANCHESTER CITY 18 12 3 3 39:20 39 ARSENAL 18 11 4 3 39:19 37 TOTTENHAM 18 10 6 2 33:13 36 MANCHESTER UTD. 18 9 6 3 27:18 33 EVERTON 18 7 5 6 23:21 26 SOUTHAMPTON 18 6 6 6 18:20 24 WEST BROMWICH 18 6 5 7 23:22 23 WATFORD 18 6 4 8 22:30 22 WEST HAM 18 6 4 8 23:32 22 BOURNEMOUTH 18 6 3 9 23:31 21 STOKE CITY 18 5 6 7 20:28 21 BURNLEY 18 6 2 10 17:28 20 MIDDLESBROUGH 18 4 6 8 16:20 18 LEICESTER 18 4 5 9 23:31 17 CRYSTAL PALACE 18 4 4 10 29:33 16 SUNDERLAND 18 4 2 12 16:31 14 SWANSEA 18 3 3 12 21:41 12 HULL CITY 18 3 3 12 14:39 12

A. G.