Klopp se je v šali razglasil za smešnega in karzimatičnega poraženca

Branilec Lovren odlično pozna Mariborčane

16. oktober 2017 ob 19:27

Maribor - MMC RTV SLO

Jürgen Klopp in Dejan Lovren sta bila dobre volje na novinarski konferenci pred torkovo tekmo v Ljudskem vrtu. Oba sta poudarila, da si Liverpool ne sme več privoščiti spodrsljaja v Ligi prvakov.

Redsi so lani končali na četrtem mestu v Premier ligi, trenutno pa so šele na osmem mestu, za vodilnim Manchester Cityjem zaostajajo že devet točk. V soboto so na derbiju remizirali z Manchester Unitedom. Srečanje na Anfieldu se je končalo brez zadetkov, potem ko so imeli gostitelji več priložnosti.

"Bili smo razočarani zaradi izida, a na manjka nam samozavest. Zelo smo se morali potruditi za preboj v Ligo prvakov, dve težki tekmi s Hoffenheimom smo odigrali. V letošnji sezoni smo izgubili le dvakrat, enkrat v ligaškem pokalu. V prvenstvu smo izgubili le eno tekmo, večina ekip na svetu bi letos izgubila proti Manchester Cityju," je poudaril Klopp, ki je prejel nekaj kritik, saj Liverpool znova ne kroji vrha angleškega prvenstva.

Ključna tekma v skupinskem delu

Tudi v Ligi prvakov jim ne gre po načrtih. V prvih dveh tekmah v skupini E so osvojili dve točki. S Sevillo so se razšli z 2:2, tudi v Moskvi so ugrali neodločeno s Spartakom (1:1).

"Mislim, da smo zadnji dve tekmi v Premier ligi odigrali zelo dobro, a izvlekli smo dva remija. Zdaj nas čaka ključna tekma skupinskega dela Lige prvakov. Čaka nas izkušena ekipa, ki se je že dokazala v Evropi. Mi moramo obe tekmi odigrati samozavestno. Naš cilj je osmina finala, nekaj točk smo že zapravili v uvodnih dveh krogih, zato si novega spodrsljaja ne smemo privoščiti. Zelo smo osredotočeni na to tekmo," je pojasnil "Kloppo", ki je pustil neizbrisen pečat v Mainzu in dortmundski Borussii. S črno-rumenimi je osvojil dva naslova nemškega prvaka (2011 in 2012) in se prebil v finale Lige prvakov na Wembleyju leta 2013.

Najboljša slovenska ekipa močna v napadu

50-letni strokovnjak je zelo dobro preučil igro Maribora, pozna kakovost slovenskih prvakov: "Maribor je zmagal v treh kvalifikacijskih krogih, to bo že njihova deveta tekma v Ligi prvakov. Vzdušje bo prav posebno, čeprav sem slišal, da v prvenstvu stadion ni poln, tokrat pa bo. V Sloveniji so najboljša ekipa. Ponavadi igrajo zelo napadalno v prvenstvu, imajo odlične igralce v napadu. Tekma bo zelo pomembna za obe ekipi."

Angelške novinarje je zanimalo, če bo priložnost dobil 18-letni talent Ben Woodburn. "Veliko novinarjev me je že vprašalo, če je čas za mlade igralce v skupinskem delu, a mi ne podcenjujemo nobenega tekmeca. Ben Woodburn bo igral za mlado ekipo Liverpoola v mladinski Ligi prvakov," je poudaril Klopp.

Športni direktor Zlatko Zahovič je izjavil, da je Klopp sijajen trener in zelo karizmatična osebnost. Zelo je tudi priljubljen pri navijačih. To ne velja za Fabia Capella in Joseja Mourinha, ki pa imata polno vitrino. "Očitno sem smešen in karzimatičen poraženec," se je pošalil Klopp.

Lovren: Enakovredno se kosamo z najboljšimi v Premier ligi

Takoj zatem je pred številne predstavnike sedme sile prišel še Dejan Lovren: "Še vedno smo razočarani po sobotni tekmi. Manchester United je bil v podrejenem položaju, vendar nismo unovčili naših priložnosti. Dokazali smo, da se lahko enakovredno kosamo z najboljšimi ekipami Premier lige. V obrambi smo kompaktni, težave imamo z doseganjem zadetekom. Niti slučajno ni slabega vzdušja v garderobi."

Mariborčane zelo dobro pozna

"V uvodnih dveh krogih Lige prvakov smo pričakovali več točk. Boljši smo bili od Seville in Spartaka. Nismo uspeli zmagati, zdaj pa nas čakata dve izjemno pomembni tekmi. Pričakujemo dve zmagi, a zavedati se moramo, da ni lahkih srečanj v Ligi prvakov. Če bomo osvojili vseh šest točk na naslednjih dvegh tekmah, se bomo zelo verjetno uvrstili v izločilne boje," je razlagal 28-letni hrvaški reprezentant.



"Maribor zelo dobro poznam, saj sem igral v hrvaški ligi. Z razlogom so v Ligi prvakov, treba jih je spoštovati. Imajo zelo kakovostne posameznike. Ne bo nam lahko, zato jih bomo danes zvečer še analizirali," je dodal branilec, ki je imel pred dvema tednoma še težave s hrbtom, a zdaj se počuti bolje.

Redsi imajo izjemno tradicijo in pet evropskih naslovov

Sredi šestdesetih je Liverpool prišel na vrh prve angleške lige (first division) in v njej zbral 12 naslovov. Zadnjega v sezoni 1989/90. Šuša traja že neverjetnih 27 let in navijače Liverpoola njihovi tekmeci s tem radi zbadajo. Odkar so v Angliji ustanovili prestižno Premier ligo klub z Anfielda še nikoli ni bil prvak. Trikrat je končal tik pod vrhom, nazadnje v sezoni 2013/14, ko je bil boljši le Manchester City.

Skupno ima Liverpool 18 naslovov prvaka Anglije, sedem Pokalov FA, zadnjega iz sezone 2005/06 in 15 lovorik ligaškega pokala. V vitrini se sveti pet naslovov lovorik za naslov evropsega prvaka (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84 in 2004/05), s čimer so tudi najboljši angleški klub po številu evropskih naslovov, pa še tri osvojene Pokale Uefa oziroma Evropsko ligo (1972/73, 1975/76 in 2000/01), trikrat so osvojili tudi evropski superpokal (1977, 2001, 2005).

Zelo svež je še spon na zadnjo zmago v finalu Lige prvakov. 25. maja 2005 so pod vodstvom trenerja Rafaela Beniteza poskrbeli za "čudež v Carigradu", ko so po prvem polčasu proti Milanu že zaostajali z 0:3, nato izenačili na 3:3 in zmagali po enajstmetrovkah.

Z Biščanom se ni pogovarjal o Mariboru

"Liverpool je eden izmed največjih klubov v Evropi, številne lovorike govorijo o dolgoletni tradiciji. Steven Gerrard je eden izmed največjih, ponosen sem, da se lahko igral z njim. Šele na turneji v Avstraliji in ZDA vidiš, kako velik je ta klub," je zaključil Lovren, ki se je pogovarjal tudi s trenerjem Olimpije Igorjem Bišćanom. Še vedno imata kontakt. Verjetno se bosta dobila tudi v torek po koncu tekme. O Mariboru pa se nista pogovarjala.

3. krog, skupina E:

MARIBOR - LIVERPOOL

Verjetni postavi:



Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Šuler, Viler, Kabha, Vrhovec, Pihler, Ahmedi, Bohar, Tavares.



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Coutinho, Sturridge.

Sodnik: Viktor Kassai (Madžarska)



SPARTAK MOSKVA - SEVILLA

Lestvica: SEVILLA 2 1 1 0 5:2 4 LIVERPOOL 2 0 2 0 3:3 2 SPARTAK MOSKVA 2 0 2 0 2:2 2 MARIBOR 2 0 1 1 1:4 1

A. G.