Ob 17.00: Liverpool - Manchester United (postavi)

Manchester United bližje coni izpada kot vrhu

16. december 2018 ob 15:32,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 16:24

LIverpool - MMC RTV SLO

Danes ob 17. uri je na sporedu največji angleški nogometni derbi. Na Anfiledu se bosta udarila Liverpool in Manchester United, ki v mestu Beatlesov v Premier ligi ni izgubil vse od septembra 2013.

Medtem ko Liverpool v tej sezoni blesti, so varovanci Joseja Mourinha v krizi in bližje coni izpadanja kot vodilnemu Manchester Cityju. Razlika med ekipama je po 16 krogih kar 16 točk. "Kot kaže niso v najboljšem razpoloženju, saj so izgubili zadnjo tekmo. Toda mi imamo svoje težave in svoje cilje. V nedeljo moramo biti jezni in tudi bomo," je bojevito razpoložen trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki je v tej sezoni v angleškem prvenstvu še neporažen.

V zadnji sezonah ima v Liverpoolu več uspeha Manchester United, ki je na Anfieldu slavil v letih 2015 in 2016. "Vemo, da bomo igrali proti vodilni ekipi, ki jim gre trenutno vse kot po maslu, a tudi mi imamo svoje adute. Kljub težavam in dvomom imamo moštvo, ki se bo borilo za zmago," je povedal Mourinho.

Zadnji dve tekmi na Anfieldu sta se končali z remijem. Liverpoolovih 42 točk je najvišje v zgodovini po 16 krogih. Z zmago bi Redsi spet prevzeli vodstvo. Zadnji domači poraz v angleškem prvenstvu so doživeli aprila 2017. Če bodo tudi tokrat ohranili mrežo nedotaknjeno, bodo postavili rekord po najmanjšem številu prejetih zadetkov v zgodovini premier lige (6).

Če bo Manchester nocoj izgubil, bo postavil klubski rekord po najmanjšem številu točk po 17 krogih.



Ob 17.00:

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED



Liverpool: Alisson, Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino

Man United: De Gea, Dalot, Smalling, Lindelof, Darmian, Herrera, Matić, Rashford, Lingard, Young, Lukaku

BRIGHTON - CHELSEA 1:2 (0:2)

March 66.; Pedro 17., Hazard 33.

SOUTHAMPTON - ARSENAL 3:2 (2:1)

Ings 20., 44., Austin 85.; Mhitarjan 28., 53.

MANCHESTER CITY - EVERTON 3:1 (1:0)

Gabriel Jesus 22., 50., Sterling 69.; Calvert Lewin 65.

CRYSTAL PALACE - LEICESTER 1:0 (1:0)

Milivojević 39.

HUDDERSFIELD - NEWCASTLE 0:1 (0:0)

Rondon 55.

Gorenc Stanković je bil na klopi Huddersfielda.

TOTTENHAM - BURNLEY 1:0 (0:0)

Eriksen 91.

WATFORD - CARDIFF 3:2 (1:0)

Deulofeu 16., Holebas 52., Quina 68.; Hoilett 80., Reid 82.

WOLVERHAMPTON - BOURNEMOUTH 2:0 (1:0)

Raul Jimenez 12., Cavaleiro 94.

FULHAM - WEST HAM 0:2 (0:2)

Snodgrass 17., Antoino 29.

Lestvica: MANCHESTER CITY 17 14 2 1 48:10 44 LIVERPOOL 16 13 3 0 34:6 42 TOTTENHAM 17 13 0 4 31:16 39 CHELSEA 16 10 4 2 33:13 34 ARSENAL 16 10 4 2 35:20 34 MANCHESTER UTD. 16 7 5 4 28:26 26 WOLVERHAMPTON 17 7 4 6 19:19 25 EVERTON 17 6 6 5 24:22 24 WEST HAM 17 7 3 7 25:25 24 WATFORD 17 7 3 7 23:25 24 BOURNEMOUTH 17 7 2 8 25:28 23 LEICESTER 17 6 4 7 21:21 22 BRIGHTON 16 6 3 7 19:22 21 NEWCASTLE 17 4 4 9 14:22 16 CRYSTAL PALACE 17 4 3 10 14:23 15 CARDIFF CITY 17 4 2 11 17:33 14 BURNLEY 17 3 3 11 15:33 12 HUDDERSFIELD 17 2 4 11 10:28 10 SOUTHAMPTON 16 1 6 9 13:30 9 FULHAM 17 2 3 12 16:42 9





R. K.