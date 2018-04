Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Poudarki Oxlade-Chamberlain najverjetneje že končal sezono

Jürgen Klopp zadovoljen 80 minut tekme

Gerrard: Salah je najboljši nogometaš na planetu

Lampard: Salah z evropskim naslovom dobi zlato žogo Kakšen posel je poleti uspel Liverpoolu! Rdeči so Mohameda Salaha iz Rome na Anfield pripeljali za 42 milijonov evrov (odškodnina z različnimi klavzulami lahko naraste na 50 milijonov). V modernem nogometu, kjer so odškodnine poskočile prek 100 in celo do 200 milijonov evrov, smešno nizka cena za napadalca, ki je postal stroj za doseganje zadetkov. Foto: Reuters Danes sem dognal, da jih lahko premagamo tudi v Rimu. Nismo Barcelona. Ta je v zadnjih letih osvojila ogromno lovorik, mi ne. Prav zaradi tega bomo storili vse za uvrstitev v veliki finale. V Rim ne gremo branit rezultata, tja gremo po zmago. Jürgen Klopp, menedžer Liverpoola Letos se je udarni napadalni trojček Salah-Mane-Firmino kar na osmih tekmah skupaj vpisal med strelce. Omenjeni napadalci so skupaj zadeli 88 golov, v Ligi prvakov 30. Foto: Reuters Malce smo razočarani, ker smo imeli tako rekoč vso tekmo povsem pod nadzorom, nato pa smo jim dobesedno podarili dva zadetka, česar si na takšni ravni ne smeš privoščiti. Jordan Henderson, kapetan Liverpoola Jürgenu Kloppu se je večji del srečanja smejalo, v končnici pa so mu vendarle nekajkrat popustili živci. Vseeno je z razpletom tekme zadovoljen. Liverpool je postal šele druga ekipa v zgodovini Lige prvakov, ki je na polfinalni tekmi dosegla pet zadetkov. Prvemu je to leta 1995 uspelo Ajaxu, ki je proti Bayernu zmagal z enakim rezultatom (5:2). Foto: Reuters Sorodne novice Liverpool naredil velik korak proti Kijevu Klopp: Salah bo hitro ugotovil, da nogometaši Rome niso več njegovi soigralci

Klopp: Zelo, zelo sem vesel, da imam Salaha v ekipi

Odmevi iz Liverpoolovega tabora po prvi polfinalni tekmi Lige prvakov

25. april 2018 ob 08:27

Liverpool - MMC RTV SLO

"Če menite, da je najboljši nogometaš na svetu, to tudi napišite ali povejte," je po novi izjemni predstavi Mohameda Salaha, ki je Liverpoolu v Ligi prvakov pomagal do zmage nad Romo (5:2), dejal Jürgen Klopp.

Petkratni evropski prvaki so v torek zvečer popolnoma nadigrali sinove volkulje, njihovo perfektno predstavo sta nekoliko skazila le poškodba Alexa Oxlada-Chamberlaina, ki je najverjetneje že končal sezono, in padec v igri, po katerem so rdeči v končnici tekme prejeli dva zadetka.

A goli udarne napadalne trojke - Mohameda Salaha, Sadia Maneja in Roberta Firmina - so Liverpoolčanom zagotovili dokaj miren spanec pred povratnim srečanjem na rimskem Olimpicu, ki bo 2. maja. Vseeno ne gre pozabiti, da je Roma v četrtfinalu na svojem stadionu s 3:0 premagala Barcelono in si zagotovila napredovanje. Prav isti izid lahko Rimljane popelje v finale Lige prvakov.

Vrhunski tudi, ko so prejeli zadetka

Menedžer Liverpoola Jürgen Klopp je bil presrečen nad predstavo svojih varovancev, malce manj je bil razpoložen v zaključku tekme. "Seveda nočeš prejeti dveh zadetkov, a tega se ne da spremeniti. To je nogomet. Fantje so celotno tekmo odigrali vrhunsko, tudi v zadnjih minutah, ko smo dvakrat klonili," je pojasnil nemški strateg in priznal, da je največji udarec njegova ekipa prejela s poškodbo Oxlada-Chamberlaina, ki je zaradi udarca v koleno zelenico zapustil v 18. minuti. "Sezono je najverjetneje že končal, na žalost. Medicinsko osebje je brez kakršnih koli preiskav zelo zaskrbljeno, in to ne prinaša nič dobrega," je dejal Klopp.

Hvalospevi na račun Salaha

Prvo ime srečanja je bil letos neverjetni Salah. Egipčanski napadalec je Romi zabil dva izjemna zadetka, nato je še dvakrat podal za gol Maneja in Firmina. "Prvi gol je bil prava mojstrovina. Že je dosegal takšne zadetke, kar dokazuje, da pri njem takšni streli niso naključje," je 25-letnika iz Nagriga pohvalil Klopp in dodal: "Če menite, da je najboljši nogometaš na svetu, to tudi napišite ali povejte. Trenutno je res v izjemni formi. To je dobro, a menim, da moraš za naziv najboljšega nogometaša na svetu dobre predstave kazati skozi daljše obdobje. V Evropi je še kar nekaj nogometašev, ki tudi niso ravno slabi. Toda Mo je fantastičen igralec in zelo, zelo sem vesel, da ga imamo v ekipi."

Hummels je delal še večje napake

50-letnik iz Stuttgarta v zaključku tekme ni bil povsem zadovoljen, a ne zaradi zadetkov, ki jih je njegova ekipa prejela, temveč zaradi slabše igre v vezni liniji. "Napake v obrambi se dogajajo. Vsi bodo s prsti kazali na Dejana (Lovrena), a za njim je izjemna tekma. To se dogaja tudi najboljšim. Mats Hummels je delal še hujše napake, pa je vrhunski branilec. Džeko ne bi zadel, če bi Lovrenov hrbet ščitil bočni branilec, a Trenta (Alexandra-Arnolda) ni bilo tam, saj je Dejan celotno srečanje dobival skok z napadalci. Tokrat je slabo ocenil let žoge in bil takoj kaznovan. Se zgodi," je nadaljeval Klopp in dodal, da rdeči v končnici srečanja niso gradili več napadov, tako kot v prvih 80 minutah. Preveč je bilo zgrešenih podaj in paničnega izbijanja žoge.

Liverpool ne bo kot Barcelona

Liverpool bo na povratnem obračunu storil vse za uvrstitev v veliki finale, zalogo ima precejšnjo, toda Rome vseeno ne gre odpisati. Rimljani so letos poskrbeli za senzacijo v četrtfinalu, ko so po zaostanku s 4:1 s prve tekme v večnem mestu izločili Barcelono. Klopp si s tem ne beli glave. "Danes sem dognal, da jih lahko premagamo tudi v Rimu. Nismo Barcelona. Ta je v zadnjih letih osvojila ogromno lovorik, mi ne. Prav zaradi tega bomo storili vse za uvrstitev v veliki finale. V Rim ne gremo branit rezultata, tja gremo po zmago," je še povedal.

Henderson: Podarili smo jim dva zadetka

V napovedih pred povratnim srečanjem je malce pazljivejši kapetan Liverpoola Jordan Henderson. "Malce smo razočarani, ker smo imeli tako rekoč vso tekmo povsem pod nadzorom, nato pa smo jim dobesedno podarili dva zadetka, česar si na takšni ravni ne smeš privoščiti. Toda tekmo smo dobili in se v Italijo odpravljamo s tremi goli prednosti. Vseeno bo težko, saj smo vsi videli, kako se je Roma uvrstila v polfinale, premagala je Barcelono, eno najboljših ekip na svetu. A po takšni predstavi, kakršna nam je uspela danes, moramo biti samozavestni. Upam, da bomo v Rimu storili dovolj za finale," je povedal angleški vezist.

Gerrard: Salah je ta trenutek najboljši

S Salahom v ekipi to ne bi smela biti težava. Egipčan je letos zadel že 43 golov, le legendarni Ian Rush je v dresu Liverpoola v posamezni sezoni dosegel več zadetkov (47 v sezoni 1983/84). "Trenutno je v življenjski formi. Težko ga je primerjati z raznimi Ronaldi in Messiji, ker oba nogometaša na tej ravni igrata iz sezone v sezono že dlje časa. Toda brez kančka dvoma je v tem trenutku najboljši nogometaš na planetu," je prepričan nekdanji kapetan Liverpoola Steven Gerrard, zdaj strokovni komentator na britanskih športnih televizijah. Enakega mnenja sta tudi njegova sodelavca pri BT Sportu Frank Lampard ter Rio Ferdinand. "Če bo Liverpool popeljal do evropskega naslova, mu zlata žoga ne uide," je med drugim prepričan Lampard.

Mitja Lisjak