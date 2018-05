Kloppov načrt za Olimpico: Biti pogumen in igrati nogomet

Di Francesco sanja o še enem čudežu

1. maj 2018 ob 20:01

Rim - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola samozavestno, a previdno pričakujejo povratni polfinalni obračun Lige prvakov proti Romi, na katerem bodo branili prednost 5:2 z Anfield Roada.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp se veseli srečanja na stadionu Olimpico. "Čaka nas velika tekma v velikem mestu proti močnemu nasprotniku. Ko si v nogometu, se želiš boriti za velike stvari in igrati takšne tekme. Mislim, da smo si zaslužili, da smo tukaj in da se borimo za naše sanje," je na novinarski konferenci v Rimu dejal Klopp.

Kdor koli si bo izboril finale, bo to zasluženo

Klopp pravi, da popolnega načrta za tekmo ni: "Moraš biti pogumen, dejaven in igrati nogomet. Roma bo morala tvegati, saj potrebuje zmago. Težko je igrati proti nam, ne pozabite tega. Kdor koli si bo že priboril finale, bo to zasluženo. Naš cilj je, da igramo najboljši nogomet, ki ga zmoremo, in videli bomo, kaj nam bo to prineslo."

Vem, da dvoboj še ni odločen

Nemec je na vprašanje, kaj je naredila "narobe" Barcelona, ki je v četrtfinalu po zmagi doma s 4:1 v Rimu izgubila z 0:3 in tako izpadla iz tekmovanja, odgovoril: "Nisem tukaj, da bi komentiral Barcelono, ne nazadnje so postali španski prvaki. Morate vprašati njih. A Barcelona je verjetno mislila, da je dvoboj že odločen. Roma je bila bolje pripravljena. Sam sicer ne potrebujem nobenega tovrstnega opozorila, saj vem, da dvoboj še ni odločen."

Di Francesco: Naša ambicija mora biti Kijev

Rimljani so na Anfield Roadu še v 80. minuti zaostajali z 0:5 in bili praktično v izgubljenem položaju. Nato pa so si z goloma Edina Džeka in Diega Perottija priigrali bilko, ki jim daje nekaj upanja pred povratno tekmo. "S pravo mentaliteto, navijači in strastjo moramo poskusiti napraviti še en čudež. Vesel sem, da smo prišli tako daleč, a nisem eden izmed tistih, ki bi se zadovoljil s tem. Naše ambicije morajo biti, da se prebijemo v Kijev," je odločen trener Rome Eusebio Di Francesco.

Tudi novinarji izbrali Salaha

Največjo nevarnost za Romo bo zagotovo predstavljal Liverpoolov napadalec Mohamed Salah, ki je v torek prejel še nagrado angleških novinarjev za najboljšega angleškega nogometaša leta. Egipčan je v glasovanju zmagal pred Belgijcem Kevinom De Bruynom (Manchester City). Pretekli mesec je 25-letni Salah že prejel nagrado za nogometaša leta po izboru sindikata profesionalnih nogometašev PFA. Salah je skupno za rdeče to sezono zabil 43 golov, kljub temu pa je izjemno tesno zmagal v glasovanju pred De Bruynom; med več kot 400 novinarji je na koncu odločilo manj kot 20 glasov. Skupno sta Salah in De Bruyne pobrala več kot 90 odstotkov vseh glasov. Na tretjem mestu je v glasovanju končal napadalec Tottenhama Harry Kane. Novinarji nagrado podeljujejo od leta 1948.

Tekmo na stadionu Olimpico bodo sodili slovenski sodniki na čelu z Damirjem Skomino.

NOGOMET

LIGA PRVAKOV



POLFINALE, povratna tekma

Sreda ob 20.45:

ROMA - LIVERPOOL 2:5



Verjetni postavi:



Roma: Alisson Becker, Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov, Florenzi, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Schick, Džeko.



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

Torek ob 20.45:

REAL MADRID - BAYERN 2:1



V odebeljenem tisku je izid prve tekme. Finale bo 26. maja v Kijevu.

A. V.