Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Reala imajo še vedno možnost, da ubranijo naslov. Milan je bil zadnji, ki mu je to v najbolj elitnem tekmovanju uspelo leta 1990. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

LP: V četrtfinalu španski in italijanski prvak, Oblak proti Leicestru

Ob 13.00 še žreb Evropske lige

17. marec 2017 ob 10:34,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

V boju za najbolj čislano nagrado v evropskem klubskem nogometu ostaja še osem ekip, ki bodo danes spoznale naslednjo oviro do končne zmage.

V Nyonu bo po 12.00 žreb za četrtfinale Lige prvakov. Na samem vrhu ni prostora za naključja in srečo, saj so v igri le še predstavniki petih najmočnejših lig na svetu, ki se ponašajo tudi z največ denarja. S tremi ekipami spet prevladujejo Španci, dve ekipi imajo Nemci, po eno pa Angleži, Italijani in Francozi.

Pri žrebu četrtfinala ni več nobenih omejitev, tako se lahko med seboj pomerijo tudi ekipe iz istih držav.

Uro kasneje bo še žreb četrtfinala Evropske lige.

Liga prvakov, četrtfinale:

ATLETICO MADRID - LEICESTER

BORUSSIA (D) - MONACO

BAYERN - REAL MADRID

JUVENTUS - BARCELONA

Prve tekme bodo 11. in 12. aprila, povratne pa en teden kasneje. Termin polfinala je 2./3. maj in 9./10. maj. Finale bodo igrali 3. junija v Cardiffu.

Evropska liga, četrtfinalisti:

AJAX

ANDERLECHT

BEŠIKTAŠ

CELTA VIGO

GENK

LYON

MAN. UNITED

SCHALKE

S. J.