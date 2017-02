Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ključno vlogo v sami končnici je imel Carmelo Anthony, ki je dosegel 25 točk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Knicksi končno navdušili svoje navijače

Detroit v napeti končnici slavil v Torontu

13. februar 2017 ob 08:39

New York - MMC RTV SLO

Beno Udrih in Saša Vujačić sta v Ligi NBA zmagi svojih moštev spremljala s klopi, saj jima trenerja ponovno nista dala priložnosti za igro.

Košarkarji New Yorka so zmagali prvič po štirih zaporednih porazih v Madison Square Gardnu, kjer so bili boljši Cleveland, LA Lakersi, La Clippersi in Denver. V eni izmed večjih zmag v sezoni so Knicksi s 94:90 ugnali San Antonio, ki so ga omejili le na 36-odstotni met. Le dve noči zatem, ko so Denverju dovolili 131 točk, so Spurse zadržali pod 70 točkami še osem minut pred koncem.

"To je bilo užitek gledati. Tako se igra košarka," je bil zadovoljen trener New Yorka Jeff Hornacek, ki preživlja težke dneve na eni najbolj vročih klopi v ligi. Knicksi imajo 22 zmag in kar 33 porazov. Carmelo Anthonny je dosegel 25 točk, vključno s štirimi v samem zaključku tekme. Pri San Antoniu je bil a 36 točkami najučinkovitejši Kawhi Leonard.

V Torontu se je Detroit v zadnji četrtini vrnil po 16 točkah zaostanka in slavil s 102:101. Odločilno trojko je 13 sekund pred koncem zadel Kentavious Caldwell Pope (21 točk), ki je pred tem izza črte metal 1/11. V zadnjem napadu je met za zmago zgrešil DeMar DeRozan (26 točk).

NEW YORK - SAN ANTONIO 94:90

Anthony 25 (3/5 za tri), Rose 18, Porzingis 16, Vujačić ni igral; Leonard 36 (13/27 iz igre) in 9 skokov, Aldridge 15 in 10 skokov, Lee 10.



TORONTO - DETROIT 101:102

DeRozan 26, Valančiunas 17; Harris 24, Caldwell Pope 21, Udrih ni igral.



MINNESOTA - CHICAGO 117:89

Wiggins 27, Towns 22, Rubio 17 in 11 podaj; McDermott in Portis po 16.



SACRAMENTO - NEW ORLEANS 105:99

Cousins 28 in 14 skokov, Collison 20; Davis 32 in 10 skokov, Holiday 16.

Tekme 13. februarja:

CHARLOTTE - PHILADELPHIA

INDIANA - SAN ANTONIO

BROOKLYN - MEMPHIS

MIAMI - ORLANDO

WASHINGTON - OKLAHOMA

MILWAUKEE - DETROIT

DALLAS - BOSTON

DENVER - GOLDEN STATE

UTAH - LA CLIPPERS

PHOENIX - NEW ORLEANS

PORTLAND - ATLANTA

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 53 37 16 69,8 BOSTON CELTICS 54 35 19 64,8 WASHINGTON WIZARDS 53 32 21 60,4 TORONTO RAPTORS 55 32 23 58,2 ATLANTA HAWKS 54 31 23 57,4 INDIANA PACERS 54 29 25 53,7 CHICAGO BULLS 55 26 29 47,3 DETROIT PISTONS 55 26 29 47,3 ------------------------------------- CHARLOTTE HORNETS 54 24 30 44,4 MIAMI HEAT 55 24 31 43,6 MILWAUKEE BUCKS 53 23 30 43,4 NEW YORK KNICKS 55 22 33 40,0 PHILADELPHIA 76ERS 54 20 34 37,0 ORLANDO MAGIC 56 20 36 35,7 BROOKLYN NETS 54 9 45 16,7 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 54 46 8 85,2 SAN ANTONIO SPURS 54 41 13 75,9 HOUSTON ROCKETS 57 40 17 70,2 UTAH JAZZ 55 34 21 61,8 LOS ANGELES CLIPPERS 54 33 21 61,1 MEMPHIS GRIZZLIES 56 33 23 58,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 55 31 24 56,4 DENVER NUGGETS 54 24 30 44,4 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 54 23 31 42,6 SACRAMENTO KINGS 55 23 32 41,8 DALLAS MAVERICKS 54 22 32 40,7 NEW ORLEANS PELICANS 55 21 34 38,2 MINNESOTA TIMBERWOLV. 55 21 34 38,2 LOS ANGELES LAKERS 56 19 37 33,9 PHOENIX SUNS 55 17 38 30,9

