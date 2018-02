Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Willy Hernangomez ni dobil veliko priložnosti za igro v New Yorku. Foto: Reuters Dodaj v

Knicksi tretjič zapored najvrednejša ekipa Lige NBA

Center Hernangomez se seli v Charlotte

7. februar 2018 ob 20:38

New York - MMC RTV SLO, STA

Košarkarska ekipa New York Knicks je po podatkih revije Forbes tretje leto po vrsti najvrednejša ekipa Lige NBA. Forbes jo je ocenil na 3,6 milijarde dolarjev.

Prvič v zgodovini lige je vseh 30 ekip vrednih vsaj milijardo evrov. Knicksi so vredni kar devet odstotkov več kot leto prej, vrednost pa je moštvu narasla zaradi obnove kultne dvorane Madison Square Garden, ki zdaj sprejme več gledalcev in ima več prostora za pokrovitelje.

Na drugem mestu je ekipa Los Angeles Lakers s 3,3 milijarde dolarjev, tretji pa so prvaki Lige NBA Golden State Warrios s 3,1 milijarde dolarjev. V prvi peterici sta še Chicago Bulls z 2,6 milijarde dolarjev in Boston Celtics z 2,5 milijarde dolarjev.

Povprečna vrednost moštev NBA je ocenjena na 1,65 milijarde dolarjev, kar je 22 odstotkov več kot leto prej in trikrat več kot pred petimi leti. Edino moštvo, ki je v zadnjem letu padlo v vrednosti - predvsem zaradi visokih izdatkov za plače svojih igralcev -, je Cleveland. Podprvaki lige so na 15. mestu z 1,3 milijarde dolarjev.

Knicksi so v torek doživeli velik šok, saj je glavni zvezdnik Kristaps Porzingis zaradi poškodbe levega kolena že končal sezono in sanj o končnici je seveda konec. Rezervni center Willy Hernangomez se seli v Charlotte. Johnny O'Bryant in dva izbora v drugem krogu nabora pa so Hornetsi poslali v New York. Vodstvo Knicksov želi zgraditi mlado ekipo okrog sijajnega Porzingisa.

Obeta se pester zadnji dan prestopnega roka v Ligi NBA. Vse menjave igralcev morajo biti izvedene do četrtka do 21.00 po slovenskem času.

A. G.