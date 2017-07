Ko je prvič oblekel slovenski dres, je v trebuhu čutil metuljčke

Kokoškov zadovoljen z energijo in odnosom

31. julij 2017 ob 09:27

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Ko je uradni napovedovalec kot zadnjega v slovenski reprezentanci predstavil Luko Dončića, ga je občinstvo pozdravilo z velikim navdušenjem, mladenič pa je že na prvi tekmi izpolnil velika pričakovanja.

Že od začetka priprav košarkarske izbrane vrste je v središču pozornosti trenutno najboljši mladi igralec v Evropi. 18-letni Dončić, ki ima za seboj sijajno sezono pri Real Madridu, si je zdaj prvič nadel tudi reprezentančni dres. Gledalci v Rogaški Slatini so ob najavi njegovega imena eksplodirali, ko je na predstavitvi s številko 77 na igrišče pritekel kot zadnji, na noge pa jih je izjemno nadarjeni Ljubljančan dvignil že kmalu, ko je zadel prvi met izza črte. Zatem je navdušil še s prodorom in atraktivnim zabijanjem, v drugem polčasu pa se je dokončno razigral, ko je v svojem slogu lepo zapolnil vse statistične kolone, tekmo je končal z najvišjim indeksom (20), ujel je šest odbitih žog, delil soigralcem domiselne in natančne podaje, hkrati pa je bil s 14 točkami še prvi strelec ob zmagi Slovenije nad univerzitetno zasedbo Rusije (79:63).

"Ponosen sem, da lahko igram za Slovenijo. Občutek, ko prvič zaigraš za reprezentanco, je nekaj posebnega. Ni vsakdanje in zelo sem ponosen, da sem lahko tu. Nisem bil nervozen, sem pa, ko sem prvič oblekel dres, v trebuhu čutil metuljčke. Gremo zdaj naprej na delo in novim zmagam naproti. Zadnjih deset dni smo dobro delali, s fanti pa smo se super ujeli tako na kot izven igrišča. Na tej tekmi smo se v prvem polčasu še malce lovili. Nekoliko smo bili tudi utrujeni od zahtevnih treningov, ki so za nami, v drugem delu pa smo naredili korak naprej in je steklo," je na kratko tekmo povzel Dončić, ki je, kot je za večino športnikov na začetku poti tudi normalno, še nekoliko redkobeseden, a zato toliko bolj zgovoren s svojimi predstavami na parketu.

Randolph hitro pokazal svojo kakovost

Težko pričakovan je bil tudi debi drugega košarkarja Reala, Anthonyja Randolpha, ki mora biti dodana vrednost reprezentanci. Tudi naturalizirani Američan je upravičil pričakovanja in hitro dokazal svojo kakovost ter širok repertoar košarkarskega znanja. 211-centimetrov visoki igralec, ki lahko igra na obeh pozicijah pod obročem, je takoj zadel za tri točke, z 12 točkami je bil drugi slovenski strelec, v 19 minutah, ko je bil na parketu, pa je Slovenija naredila skupno razliko +13, največ med varovanci Igorja Kokoškova. Selektor za omenjena igralca pravi, da ju je ekipa zelo dobro sprejela in da sta to košarkarja, v katera polagajo veliko upov in bosta ogrodje izbrane vrste. Dodal je še, da je zadovoljen z obnašanjem moštva, v katerem nihče nima zvezdniškega statusa.

Kokoškov zadovoljen z energijo in odnosom

Zanesljiva zmaga proti študentski ekipi Rusije ne bi smela biti pod nobenim vprašajem in tudi ni bila. Namen dvoboja je bil prebiti led, saj je tekma nekaj popolnoma drugega kot sami treningi, hkrati pa je Kokoškov lahko preizkusil nekatere igralce. "Za nami je prvi preizkus. Pomerili smo se z ekipo, ki ima za seboj daljše obdobje fizičnih priprav. To je bilo na parketu tudi vidno. Oni so že v ritmu. Zadnjih deset dni smo dajali poudarek fizični pripravljenosti. Želeli smo videti, kje smo in v kakšno smer gremo. Lahko sem tudi preizkusil fante, ki so deset dni trdo delali. Veliko dela nas še čaka. Gre za določene malenkosti, kot je ritem igre, obramba, skok … Veliko je materiala, ki ga lahko potegnemo s tekme in na čemer lahko gradimo ter delamo naprej," je povedal Kokoškov.

"Zadovoljen sem z energijo igralcev. Slovenska reprezentanca vedno igra z veliko agresivnosti in pravo energijo. Če želiš tako igrati, moraš biti dobro kondicijsko pripravljen. Obenem pa k temu pripomore tudi adrenalin, ki ga prinese tekma. Zadovoljen sem tudi z osredotočenostjo igralcev. Fantje so pravi profesionalci in zadovoljen sem z odnosom, ki ga imajo do reprezentančnega dresa," je dodal. Kokoškov bo kmalu skrčil seznam kandidatov za nastop na EuroBasketu, saj s skoraj 20 igralci treningi težko potekajo. Kot je poudaril, je to najtežje delo zanj. V torek se reprezentanci priključita še kapetan Goran Dragić in Žan Mark Šiško. V "civilu" so tokrat tekmo spremljali Gašper Vidmar, Edo Murić, Jan Kosi in Klemen Prepelič. Prvi trije so preventivno počivali zaradi lažjih poškodb. Kot je zatrdil selektor, ni pri nobenemu nič resnega, Prepelič pa ni igral, ker je Kokoškov želel na njegovi poziciji preizkusiti nekatere druge igralce.

Lorbek naredil korak naprej

Nestrpno se je čakal tudi prihod na igrišče Erazma Lorbka, ki se po treh letih saniranja poškodbe vrača na parket. Vmes je lani odigral le nekaj minut v dresu Spursov v poletni ligi NBA-ja. Po nekoliko zadržanem začetku je v 12 minutah prispeval dve točki, z nekaj potezami pa pokazal še vedno pravi občutek za igro. "Počutil sem se dobro in občutek je v redu. Lepo je znova biti na igrišču. Pogrešal sem to. Pred začetkom je bilo prisotnega kar nekaj adrenalina, a ko sem stekel, je šlo. Mislim, da smo odigrali korektno tekmo. Za nami je dober začetek priprav, noge so še težke, a vedno je lepo zmagati. Mislim, da sem v zadnjem času naredil korak naprej v pripravljenosti, se pa zavedam, da je še nekaj časa in me čaka še veliko dela. Treba se je maksimalno potruditi. Tudi na treningih sem se dobro počutil, smo pa malce selekcionirali in prilagajali program. Vsak dan lahko napredujem, najpomembnejše pa je delo," ostaja previden Lorbek.

"Težko je nadomestiti ta tri leta. Takšna doba pusti posledice. Tekma je pa popolnoma druga raven. Pokazal je ogromen napredek v psihološkem in igralskem smislu. Zelo sem ponosen nanj. Je kakovosten igralec in od njega se fantje lahko veliko naučijo. "Mašina" se počasi prižiga. Pomembno je, da začuti teren, prostor in tekmo. V karieri je odigral boljše tekme, a sem zelo ponosen nanj, na njegov pristop in odnos do igre," je o Erazmu pristavil selektor.

Tilen Jamnik