Ko zmanjka motivacije, jo k treningu spodbuja mož

Prva kriza na Everest Trailu že po 10 kilometrih

23. januar 2017 ob 17:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vse je v glavi. Bližnjic ni," pravi Andreja Sterle Podobnik, ki je po zaslugi zmage na preizkušnji Everest Trail Race postala Slovenka leta 2016. "Ljudje v Sloveniji so opazili ta uspeh in v njem videli nekaj več."

"Prva kriza je bila (na teku okrog Mount Everesta) že na desetem kilometru," je priznala ekipi TV Slovenija, ki jo je obiskala na treningu v Cerknici ob vznožju Slivnice. "A vsaka kriza mine. Minila je po eni uri joka."



Tako je tudi v življenju. Žrtve so vedno velike. A pot vedno je. "Nekaj moraš žrtvovati za svoj cilj, za svoje dosežke." Podobnikova je med pripravami na šestdnevni tek okrog Mt. Everesta vstajala sredi noči, se povzpela na Triglav, da je bila lahko ob enajstih že v službi. A bilo je vredno.

Andreja Sterle Podobnik ne le da teče in zmaguje na ekstremnih tekih, ampak ima družino, dva šoloobvezna otroka in svoje podjetje.

Zaradi izjemne zgodbe so jo bralci revije Jana v soboto izbrali za Slovenko leta. "Ljudje v Sloveniji so opazili ta uspeh in v njem videli nekaj več."

V pomoč ji je tudi njen mož, ki jo spodbuja v tistih redkih trenutkih, ko se ji ne ljubi trenirati. "Takrat reče: pojdi, greva ..."

VIDEO "Vse je v glavi. Bližnjic ni."

T. O.