Kobeja Bryanta dvignili med nesmrtne

Goran Dragić ni igral zaradi poškodbe

19. december 2017 ob 08:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Vrvež okoli Staples Centra je bil večji kot po navadi. Kako tudi ne, saj so Lakersi počastili enega najboljših košarkarjev Lige NBA vseh časov, Kobeja Bryanta, in pod strop dvorane dvignili njegova dresa s številkama 8 in 24.

To je bilo še zadnje dejanje ikone LA Lakersov, ki se je upokojil lani, potem ko je 20 let navduševal ljubitelje košarke po vsem svetu. Dolge vrste navijačev so se vile pred znamenito dvorano ure pred tekmo. V okolici Staples Centra je vladalo praznično vzdušje. "On je v tem mestu vse," je povedal trener LA Lakersov Luke Walton.

Vodstvo Lakersov je slovesnost ob polčasu podaljšalo na 21 minut - animirani fim, video, govori in dvig dresov pod vrh ene najznamenitejših dvoran na svetu. Legendarni Magic Johnson je Kobeja označil za največjega, ki je kdaj koli nosil rumeno-vijolični dres.

Bryant je bil vidno ganjen. "Težko je ubesediti občutke. Odraščal sem ob gledanju vseh teh igralcev in zdaj, ko sem sam del tega, mi to pomeni največ na svetu. Kar smo naredili, je nekaj izjemnega, toda še pomembnejše je sporočilo, ki smo ga dali naslednjim generacijam," je povedal petkratni prvak, 18-kratni udeleženec tekme All Star, dvakratni MVP finala in enkratni MVP rednega dela Lige NBA.

Pestro je bilo tudi na parketu. Jezerniki so gostili branilce naslova iz Golden Stata in po podaljšku klonili s 116:114. Junak zmage Bojevnikov je bil Kevin Durant, ki je dosegel 36 točk, vključno z odločilnim košem 7,3 sekunde pred koncem. Klay Thompson je dodal 17 točk in 10 skokov. Omenjeni dvojec je zadel le 9 od skupno prvih 40 metov, toda Durant je v podaljšku metal 4/4. Pri Lakersih je bil s 25 točkami najučinkovitejši novinec Kyle Kuzma.

Dragiću poškodba preprečila igranje

Miami je brez Gorana Dragića izgubil v Atlanti s 110:104. Slovenski kapetan ni igral zaradi poškodbe komolca, ki pa naj ne bi bila hujše narave. Zdesetkana Vročica brez Dragića, Jamesa Johnsona, Justisa Winslowa in Hassana Whitesida se je dobro držala, a je na koncu najslabše moštvo Lige NBA vseeno prišlo do sedme zmage.

ATLANTA - MIAMI 110:104 Prince 24, Schröder 23; Richardson 26, Waiters 23, T. Johnson 19, Adebayo 11, 10 skokov, Dragić ni igral.



CHARLOTTE - NEW YORK 109:91

Kaminsky 24, Kidd-Gilchrist 15, 10 skokov; Beasley 23, Jack 12.

INDIANA - BOSTON 111:112

Oladipo 38, Collison 15; Irving 30, Tatum 16,Horford 14, 10 skokov, 9 podaj

CHICAGO - PHILADELPHIA 117:115

Dunn, Mirotić (13 skokov) po 22, Holiday 20; Šarić 27, Simmons 19, 11 skokov

HOUSTON - UTAH 120:99

Harden 26, Capela 24, 20 skokov; Hood 26, Ingles 17.



MINNESOTA - PORTLAND 108:107

Butler 37, Crawford 23; Nurkić in McCollum po 20.

OKLAHOMA - DENVER 95:94

Westbrook 38, Abrines 11; Harris 17, Lyles 15.

DALLAS - PHOENIX 91:97

Barnes 26, Harris 14; Warren 19, Canaan 17.

SAN ANTONIO - LA CLIPPERS 109:91

Aldridge 19, Parker 16; Wilson in Jordan (14 skokov) po 13.

LA LAKERS - GOLDEN STATE * 114:116

Kuzma 25, Ingram 19; Durant 36 in 11 skokov, Thompson 17 in 10 skokov.

* - po podaljšku

Tekme 19. decembra:

PHILADELPHIA - SACRAMENTO

WASHINGTON - NEW ORLEANS

MILWAUKEE - CLEVELAND

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 33 26 7 78,8 CLEVELAND CAVALIERS 31 23 8 74,2 TORONTO RAPTORS 28 20 8 71,4 DETROIT PISTONS 30 17 13 56,7 INDIANA PACERS 31 17 14 54,8 MILWAUKEE BUCKS 28 15 13 53,6 WASHINGTON WIZARDS 30 16 14 53,3 NEW YORK KNICKS 30 16 14 53,3 -------------------------------------- MIAMI HEAT 30 15 15 50,0 PHILADELPHIA 76ERS 29 14 15 48,3 BROOKLYN NETS 29 11 18 37,9 CHARLOTTE HORNETS 30 11 19 36,7 ORLANDO MAGIC 31 11 20 35,5 CHICAGO BULLS 29 9 20 31,0 ATLANTA HAWKS 30 7 23 23,3 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 29 25 4 86,2 GOLDEN STATE WARRIORS 30 24 6 80,0 SAN ANTONIO SPURS 31 21 10 67,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 31 18 13 58,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 30 16 14 53,3 DENVER NUGGETS 30 16 14 53,3 NEW ORLEANS PELICANS 30 15 15 50,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 30 15 15 50,0 -------------------------------------- UTAH JAZZ 31 14 17 45,2 LOS ANGELES CLIPPERS 29 11 18 37,9 LOS ANGELES LAKERS 28 10 18 35,7 PHOENIX SUNS 32 11 21 34,4 SACRAMENTO KINGS 29 9 20 31,0 MEMPHIS GRIZZLIES 30 9 21 30,0 DALLAS MAVERICKS 31 8 23 25,8

