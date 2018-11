Gregor Koblar je zabil hat-trick v Feldkirchu. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Železarji s tretjo zaporedno zmago ujeli neučinkovite zmaje Dodaj v

Koblar s hat-trickom prekinil črni niz Olimpije

Prihodnjo nedeljo derbi v Tivoliju

18. november 2018 ob 20:30

Feldkirch - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so se veselili pomembne zmage v Feldkirchu (2:4). Zmaji so s tem prekinili niz štirih zaporednih porazov v Alpski ligi in imajo zdaj teden dni časa za pripravo na nedeljski derbi v Tivoliju.

Izbranci Jureta Vnuka so uspešno sklenili naporen konec tedna, potem ko je bil v soboto Lustenau boljši s 3:0. Na lestvici so se prebili na tretje mesto in izbrancem Nika Zupančiča so se pred 1.150 gledalci oddolžili za grenak poraz v Tivoliju pred dvema tednoma (1:4).

Zmaji prevladovali v uvodnih dveh tretjinah

Ljubljančani so povedli v 17. minuti, ko je po podaji v gneči pred vrati Žana Jezovška zadel Gregor Koblar. V 33. minuti je razigrani Jezovšek povišal na 0:2. Po 40 minutah je bilo razmerje v strelih na vrata 9:31, Olimpija je popolnoma prevladovala in prednost bi lahko bila še precej višja.

Feldkirch izenačil, a zadnjo besedo je imel Koblar

V zadnji tretjini so gostitelji pritisnili. V 44. minuti je znižal slovenski branilec Matic Jančar. Ko je na kazenski klopi zaradi prevelikega števila igralcev na ledu sedel Nejc Brus, je najboljši strelec Alpske lige Robin Soudek izenačil na 2:2. Tri minute in pol sta Jezovšek in Koblar zrežirala novo vodstvo po protinapadu Ljubljančanov. V zadnji minuti je Zupančič vratarja Patricka Kühneja potegnil iz vrat, Koblar pa je pet sekund pred koncem zatresel prazno mrežo in se veselil hat-tricka. Končno razmerje v strelih na vrata je bilo 24:46.

"Po sobotnem porazu smo se dobro pripravili. Napadli smo od prve minute. Povedli smo z 2:0, čeprav bi morali voditi še s precej višjo prednostjo. Prekinili smo niz štirih porazov, kar je zelo pomembno pred derbijem z Jesenicami," je pojasnil junak tekme Koblar.

Jeseničani v soboto gostujejo v Kitzbühelu, v nedeljo pa ob 17.30 pa bo v Tivoliju na sporedu večni derbi. Železarji so se prebudili na zadnjih treh tekmah in bodo lovili prvo zmago nad večnimi tekmeci v letošnji sezoni.

Vnaprej odigrana tekma 20. kroga:

FELDKIRCH - SŽ OLIMPIJA

2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

1.150; Jančar 44., Soudek 49.; Koblar 17., 57., 60., Jezovšek 33.

Lestvica: PUSTERTAL 15 14 1 0 0 44 LUSTENAU 16 11 0 1 4 34 SALZBURG MLADI 16 10 1 1 4 33 SŽ OLIMPIJA 17 11 0 0 6 33 --------------------------------------- FELDKIRCH 17 9 1 2 5 31 SIJ ACRONI JESENICE 16 9 1 1 5 30 ASIAGO 14 8 2 2 2 30 VIPITENO 14 7 2 1 4 26 RITTEN SPORT 13 8 0 0 5 24 GARDENA 16 7 1 1 7 24 ZELL AM SEE 16 5 2 1 8 20 CORTINA 15 5 2 1 7 20 --------------------------------------- KITZBUHEL 15 5 1 1 8 18 BREGENZERWALD 17 2 1 3 11 11 MILANO 15 2 0 2 11 8 FASSA 13 1 1 0 11 5 KAC MLADI 17 0 1 0 16 2

A. G.