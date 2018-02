Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Aljaž Bedene je dobil oba posamična obračuna. Foto: www.alesfevzer.com Poljaki so v Lukni prišeli do malce nepričakovane zmage. Foto: Reuters VIDEO Grenak poraz slovenskih t... Sorodne novice Bedene priigral prvo točko, Poljaki izenačili Dodaj v

Kočevar Dešman nemočen v odločilnem obračunu - zmaga Poljske v Mariboru

Bedene dobil oba posamična dvoboja

4. februar 2018 ob 18:32

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenska teniška reprezentanca je v jubilejnem šestdesetem nastopu v Davisovem pokalu doživela šesti poraz na domačih tleh. V Mariboru je bila Poljska boljša s 3:2.

Varovanci kapetana Mihe Mlakarja se bodo aprila borili za obstanek v drugi evroafriški skupini proti Turčiji.

Po sobotnih dvobojih je bil izid izenačen na 1:1. Poljska je danes v treh izenačenih nizih dobila igro dvojic, Aljaž Bedene je ugnal Kamila Majchrzaka in izenačil na 2:2.

V odločilnem petem obračunu Tom Kočevar Dešman, ki je v zadnjem trenutku zamenjal Blaža Rolo, ni bil kos Hubertu Hurkaczu. Poljak je po uri in treh minutah zmagal s 6:3 in 6:2. Hurkacz, ki je serviral kar deset asov, je osvojil precej več točk (64:41). Kočevar Dešman si je v celotnem dvoboju priigral le eno priložnost za odvzem servisa, kar trikrat pa je izgubil začetni udarec.

Rola daleč od prave forme

Slovenija je v Maribor prišla z vsemi tremi najboljšimi igralci, kar je bila v preteklosti redkost. Težave so se začele že v ponedeljek, ko se je na treningu poškodoval Blaž Kavčič. Slovenija je izgubila, čeprav je imela oba igralca za posameznike višjeuvrščena od Poljakov. Aljaž Bedene je 52. na lestvici ATP, Blaž Rola 195., Kamil Majchrzak pa 213. in Hubert Hurkacz 224.

Kakovostno razliko je v točki pretvoril le Bedene, medtem ko je bil Rola daleč od prave forme. Prvi dan tekmovanja je bilo to tako očitno, da ga kapetan v nedeljo sploh ni poslal na teren za odločilno zadnjo partijo, temveč je odgovornost in upanje položil na pleča 27-letnega Kočevarja Dešmana, trenutno šele 831. igralca na svetu.

Čeprav se je Dešman, ki je zadnji dvoboj odigral lani oktobra, zdaj pa je partner za treninge četrti igralki sveta Španki Garbine Muguruzi, boril in dal vse od sebe, poraza ni mogel preprečiti. Bil je žalosten in je priznal, da je bil pripravljen na dvoboj, saj mu je to kapetan sporočil že en večer prej.

Odločile so dvojice

"Imeli smo precej smole. Na žrebu smo dobili najmočnejšega tekmeca, nato se je poškodoval Blaž Kavčič, pa še Blaž Rola ni bil v pravi formi. Vseeno smo bili blizu zmage. V dvojicah smo imeli niz in brejk, a žal je nekaj žog odločilo, da so se zmage na koncu veselili Poljaki," je povedal Mlakar.

Prvi igralec Slovenije Bedene je bil podobnega mnenja. "Odločile so dvojice. Dve točki smo dobili prepričljivo, v dveh dvobojih nismo bili konkurenčni, igra parov pa je bila zelo izenačena, vendar športna sreča ni bila na naši strani. Vseeno moramo biti zadovoljni z dejstvom, da smo se zbrali vsi najboljši. Žal mi je, da se je Blaž Kavčič poškodoval, a mislim, da smo prava ekipa in upam, da se bomo aprila znova zbrali v najmočnejši zasedbi," je dejal Bedene.

Oceno je podal tudi poljski kapetan Radoslaw Szymanik, ki seveda zadovoljstva ni skrival: "Ponosen sem na svoje fante. Verjemite, da se je žreb poigral in že takoj na začetku tekmovanja sta se morali srečati najboljši reprezentanci v tej skupini. Tako Hubert kot tudi Kamil sta izjemno nadarjena igralca in ob dobrem treningu bosta lahko zelo visoko na lestvici ATP. Gledalci so v Mariboru videli vrhunski tenis in moram pohvaliti gostoljubje in celoten ambient."

Maribor (trda podlaga):

SLOVENIJA - POLJSKA 2:3



Bedene - Hurkacz 6:4, 7:5



Rola - Majchrzak 4:6, 2:6



Bedene/Rola - Kowalczyk/Matkowski

7:5, 6:7 (5), 4:6



Bedene - Majchrzak 6:3, 6:4



Kočevar Dešman - Hurkacz 3:6, 2:6

