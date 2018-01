Zavrnjena tudi druga pritožba, kocka bo padla okoli 16.00

Slovenci ob 20.30 proti Črni gori v boj za drugi del

17. januar 2018 ob 12:03,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 13:43

Zagreb - MMC RTV SLO

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) bo danes popoldne odločilo, ali bo slovenska rokometna reprezentanca zaradi spornega sojenja na njen račun protestno zapustila evropsko prvenstvo na Hrvaškem.

Spomnimo, Slovenci so najprej izgubili tekmo z Makedonijo (24:25), na kateri sta jih s spornimi odločitvami spravljala v obup romunska sodnika. Slovenski selektor Veselin Vujović je pozneje ob ogledu posnetka tekme naštel vsaj 19 njunih napak.

Še večja sodniška farsa se je zgodila na tekmi z Nemčijo, na kateri so se Slovenci že veselili zmage s 25:24, a so nato Nemci protestirali in zahtevali ogled videoposnetka. Litovska sodnika sta jim ugodila in po desetih minutah dosodila rdeči karton Blažu Blagotinšku, ki ob izvajanju hitrega centra od Nemca ni bil oddaljen tri metre. Hkrati sta dosodila še sedemmetrovko, s katere so Nemci izenačili. Kazen za Slovence bi morala biti le dveminutna izključitev in ponovitev izvajanja začetnega meta.

Slovenska pritožba dvakrat zavrnjena

RZS je takoj po tekmi vložil pritožbo pri disciplinski komisiji Evropske rokometne zveze (EHF), ki pa je bila v torek zavrnjena. Slovenska zveza se je v sredo pritožila še enkrat, a tudi v drugo ni bila uslišana.

V obrazložitvi odločitve so pri EHF zapisali, da je bila odločitev sodnikov sprejeta v dani situaciji in da sta imela na voljo tudi videoanalizo. "Odločitve sodnikov so dokončne, zato je komisija zavrnila pritožbo RZS," so še zapisali.

RZS sicer grozi tudi s pritožbo na Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani ter s civilnimi tožbami. Odvetnik Janez Pejovnik pri vsem opozarja, da ima Evropska rokometna zveza EHF svoje razsodišče, ki odloča v tovrstnih primerih, zato Cas za ta primer sploh ni pristojen.

"To, kar se dogaja nam, je letos šlo čez mejo, zato vodstvo rokometne zveze resno razmišlja, da protestno zapusti evropsko prvenstvo, čeprav se po drugi strani zavedamo vseh negativnih posledic, ki bi jih to prineslo," je stališče RZS-ja predstavil generalni sekretar Goran Cvijić.

Rokometaši si odhoda domov ne želijo

Kljub očitnemu oškodovanju pa vendarle ne gre pričakovati, da bi predsedstvo sprejelo radikalen ukrep, to je odhod s prvenstva, saj bi bila s tem slovenskemu rokometu, sploh mlajšim generacijam, narejena veliko večja škoda kot korist. EHF lahko namreč RZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na vseh tekmovanjih pod njenim okriljem ali pa ji izreče denarno kazen. In morda najpomembnejše, odhoda si ne želijo slovenski rokometaši, ki bodo ob 20.30 napadali zmago nad Črno goro in uvrstitev v drugi del, v katerem jih nato v Varaždinu čakajo še tri tekme.

Kakršnakoli že bo odločitev RZS-ja, jo boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na MMC-ju. Predvidoma od 16.00 naprej.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1