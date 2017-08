Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Košarkarski turnir na Kongresnem trgu je postregel z vrhunskimi predstavami, veliko je bilo tudi gledalcev. Foto: KZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kojić s petimi trojkami poskrbel za srbsko zmagoslavje v Ljubljani

V nedeljo turnir zmotil naliv

20. avgust 2017 ob 08:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na košarkarskem turnirju Samsung Ljubljana 3x3 Challenger je zmagala srbska ekipa Liman, ki je v finalu premagala Ljubljano z 21:13.

Mihailo Vasić, Aleksandar Ratkov, Stefan Kojić in Stefan Stojačić so si že v začetnih minutah priigral odločilno prednost. Kojić je zadel pet trojk in je postal tudi najboljši igralec turnirja. Tudi igralci Ljubljane niso imeli razloga za razočaranje: "Glede na to, da nam v finalu ni šlo najbolje, smo z uvrstitvijo lahko zadovoljni. Organizatorjem turnirja vse pohvale," je povedal Jasmin Hercegovac.

Ljubljanski challenger v košarki 3x3, ki bo v Tokiu 2020 prvič v olimpijskem programu, je potekalo v petek in soboto na Kongresnem trgu. V soboto je turnir zmotil močan dež, zato se je bilo treba za uro in pol preseliti v telovadnico Gimnazije Bežigrad.

Vseeno so organizatorji o turnirju govorili s presežki. "Zelo smo zadovoljni z izvedbo prvega challengerja v Ljubljani. Malce nam je v drugem dnevu zagodlo vreme. Prvi dan turnirja smo spremljali vrhunske predstave, veliko je bilo gledalcev, tudi vreme je bilo fantastično. Danes (sobota) pa smo spremljali zelo zanimive izločilne boje. Prvi vtisi po končanem Challengerju so fantastični," je povedal vodja tekmovanja Matic Vidic.

Samsung Ljubljana 3x3 Challenger, izločilni boji

Četrtfinale:

RAŠKA - KRANJ 6:21

PIRAN - LIMAN 15:21

MONAKO - BERNARDIN 21:12

BAR - LJUBLJANA 14:21

Polfinale:

KRANJ - LIMAN 13:19

MONAKO - LJUBLJANA 15:21

Finale:

LIMAN - LJUBLJANA 21:13

