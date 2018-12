Pavel Mamajev (v ospredju) in Aleksander Kokorin (levo) za stekleno pregrado na sodišču v Moskvi. Foto: EPA Dodaj v

Kokorin in Mamajev ostajata za rešetkami

Nogometaša vpletena v pretep

5. december 2018 ob 19:20

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Moskvi je podaljšalo zaporno kazen za ruska nogometaša Pavla Mamajeva in Aleksandra Kokorina, ki sta obtožena huliganstva. Nogometaša bosta tako v ječi do 8. februarja 2019.

Hkrati je sodišče kazen podaljšalo za enako obdobje tudi preostalima vpletenima v incidentu Kirilu Kokorinu in Aleksandru Protasovickemu. Na sodišču so se sicer vsi izrekli za delno krive.

Na začetku oktobra pretepli tri ljudi

Osmega oktobra letos je bila omenjena četverica vpletena v dva konflikta. V prvem, ki se je zgodil ob 8.30 zjutraj po moskovskem času blizu hotela Peking, so poškodovali avtomobil in pretepli voznika Vitalija Solovčuka. Avtomobil je last televizijske voditeljice Olge Ušakove. Aleksander Kokorin je dejal, da ni bil vpleten v pretep.

Družba se je nato preselila v enega izmed lokalov, kjer so pretepli direktorja oddelka za industrijo in trgovino Denisa Paka. Direktor državnega raziskovalnega centra NAMI Sergej Gajsin, ki je skušal pomiriti pretepače, je bil tudi deležen udarca.

Kokorin in Mamajev odšla v Moskvo po tekmi v St. Peterburgu

Moskovska policija je četverico zaprla zaradi obtožb o pretepu in huliganstvu, sodišče pa jih je nato obsodilo na dvomesečno zaporno kazen. Danes jim je podaljšalo kazen še za dva meseca. Kokorin igra za Zenit iz St. Peterburga, Mamajev pa za Krasnodar. V Moskvo sta se odpravila po tekmi Zenita in Krasnodarja, ki je bila 7. oktobra v St. Peterburgu.

