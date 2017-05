Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Srb Igor Kokoškov je slovenski selektor od januarja 2016. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kokoškov bo bržkone vodil Slovenijo le še na EP-ju

Že novembra začetek kvalifikacij za SP

3. maj 2017 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mednarodna košarkarska zveza je spremenila način in termine kvalifikacij za svetovno prvenstvo, kar bo neposredno vplivalo tudi na selektorsko mesto slovenske reprezentance.

Tega trenutno zaseda Igor Kokoškov. Po pisanju ESPN-a vodstvo Lige NBA pričakovano ne bo dovolilo nastopa svojim košarkarjem v kvalifikacijah, saj se termini prepletajo s sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. To pomeni, da bodo, denimo, Američani v kvalifikacijah nastopili s košarkarji iz razvojne lige NBA-ja ali pa z igralci, ki igrajo v tujini. Selektor Gregg Popovich (San Antonio), ki je nasledil Mika Krzyzewskega, bo tako Američane vodil le na svetovnem prvenstvu.

V trenerskem štabu v Ligi NBA je tudi Kokoškov, ki je pomočnik trenerja v Utahu. Ker je težko verjeti, da se bo Kokoškov odpovedal službi v Ligi NBA, bodo morali pri Košarkarski zvezi Slovenije že po letošnjem evropskem prvenstvu iskati novega selektorja. Težko je namreč verjeti, da lahko z zahtevnimi evropskimi kvalifikacijami opravi pomočnik oziroma drugi človek trenerskega štaba, ki bi potem za glavno tekmovanje predal žezlo Kokoškovu.

Fiba se je odločila, da bo kvalifikacije za svetovno prvenstvo organizirala po vzoru nogometa in tako določila termine od novembra 2017 pa vse do februarja 2019. Na svetovnem prvenstvu, ki ga bo leta 2019 gostila Kitajska, bo nastopilo 32 reprezentanc. Od tega Evropi pripada 12 mest.

Evropske kvalifikacije se bodo začele novembra 2017 in bodo v prvi fazi vsebovale osem skupin s po štirimi reprezentancami. Termina sta še februar in junij 2018. Iz vsake skupine bodo v drugi del napredovala po tri moštva. 24 ekip bo nato razdeljenih v štiri skupine, iz katerih se na svetovno prvenstvo uvrstijo po tri reprezentance. Tekme bodo odigrane septembra in novembra 2018 ter februarja 2019.

Vprašanje je tudi, kako bo z dovoljenjem z nastopi košarkarjev v Evropi. Zagotovo bodo tam lahko nastopili igralci iz tekmovanj pod okriljem Fibe, poraja pa se vprašanje, kaj bo s košarkarji iz Evrolige, ki ni pod jurisdikcijo Fibe.

Svetovno prvenstvo na Kitajskem, kjer bodo seveda lahko ekipe nastopile v najmočnejših postavah, bo od 31. avgusta do 15. septembra.

R. K.