Kokoškov: Če ne bi verjel, da gre Erazem lahko na EP, ne bi bil tu

Na zboru reprezentance največ pozornosti deležen Dončić

19. julij 2017 ob 13:12,

zadnji poseg: 19. julij 2017 ob 13:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Slovenija je vedno igrala agresivno košarko, dobro obrambo s pritiskom na žogi in z veliko tranzicije. Identiteta ekipe ostaja enaka," je na začetku priprav za EP dejal selektor Igor Kokoškov.

Srbski strokovnjak začenja drugo reprezentančno akcijo s Slovenijo, pred njim pa je po uspešnih lanskih kvalifikacijah prvo veliko tekmovanje. Konec avgusta se bo začel EuroBasket, kjer bo Slovenija v Helsinkih igrala s Poljsko, Finsko, Grčijo, Islandijo in Francijo, v primeru pa bo med najboljšimi štirimi v skupini, pa jo čakajo izločilni boji v Carigradu. Na seznamu Kokoškova je 19 igralcev, priprave pa jih začenja 17.

Na zboru pred sedežem Košarkarske zveze Slovenije, od koder so se z avtobusom podali na prvo postajo priprav v Zreče, kjer bodo vadili do proste nedelje, je bilo 16 igralcev. Manjkal je naturalizirani Anthony Randolph, ki se bo soigralcem priključil popoldne kar v Zrečah, odsotna pa sta bila tudi kapetan Goran Dragić, ki se po pravilih Lige NBA lahko pridružili šele 1. avgusta in je trenutno, kot je dejal selektor, "na dopustu z družino, kjer kot pravi profesionalec veliko individualno trenira", ter Žan Mark Šiško, ki z izbrano vrsto mlajših članov igra na evropskem prvenstvu do 20 let na Kreti.

Največ pozornosti deležen Luka Dončić

"To smo mi. Z izjemo Zorana Dragića, ki je žal poškodovan, so po mnenju nas, strokovnega štaba, ti najboljše, kar premore slovenska košarka. Tu so vsi, ki so zdravi in željni predstavljati svojo državo ter pripravljeni poletje namesto na dopustu preživeti v reprezentančni majici," je dejal selektor. Do prve pripravljalne tekme je še dobrih deset dni. Po Zrečah bodo košarkarji trenirali še v Rogaški Slatini, kjer se bodo 30. julija pomerili z univerzitetno ekipo Rusije: "Pred nami je uvodni del priprav, da vidimo, kjer smo. Najpomembneje, da so fantje željni dela in so zdravi. Malce bomo zbudili telesa in preverili, kako so pripravljeni. Pomembno je, da se fizično dobro pripravimo, za kar je zadolžen profesor Grbović. Gremo korak za korakom."

"Nobena ekipa ni popolna in vsaka ima slabosti. Glede na to, da je ekipa dokaj nova, moramo najti ta klik, da se prepozna svoja identiteta in se privadi na način dela ter igre. To moramo narediti, da bomo na prvi tekmi prvenstva pravi. Če se nam določene stvari poklopijo in bomo imeli kanček sreče, ki ga potrebuješ, lahko pridemo daleč. Želimo graditi naprej. Temelji so bili postavljeni lani in že v letih prej. Identiteta je znana. Slovenija je vedno igrala agresivno košarko, dobro obrambo s pritiskom na žogi in z veliko tranzicije. Temu primerno imamo ekipo. Imamo veliko "playmakerjev". Tu ni le Goran, ampak veliko fantov zna kreirati. Morda bo malce sprememb, a v osnovi bo igra ista," je o ekipi dodal Kokoškov.

Največ pozornosti je bil na zboru deležen Luka Dončić, ki je prvič del slovenske reprezentance. "Luka je tu in je del ekipe. Na njem ne sme biti pritiska. Pomembno je, da se ujame s fanti, da začuti, da je to njegova ekipa in da ga moštvo sprejme kot nekoga, ki je izjemno pomemben del in eden ključnih igralcev. Luka mora biti samo Luka. Je mlad igralec, ki ima ogromen potencial. Težko govorimo o njegovem dometu. Star je 18 in ima še veliko košarke pred sabo. Zanj je najbolj pomembno, da to poletje kakovostno oddela in napreduje kot igralec. To je njegov glavni cilj," je o izjemno talentiranem košarkarju Reala povedal selektor.

Erazem se dobro počuti in je pripravljen

Ob predstavitvi seznama je pomočnik trenerja pri Utah Jazz dejal, da bo preizkusil še Erazma Lorbka. Izkušeni Ljubljančan tri leta zaradi rehabilitacije poškodbe ni igral, zdaj pa je povratnik na reprezentančnih pripravah pripravljen, da se vrne na teren. Z njim je delal tudi eden izmed pomočnikov Kokoškova Rade Trifunović. Dan pred začetkom priprav je KZS sporočil, da selektor nanj računa: "Če ne bi verjel, da lahko nastopi tudi na EuroBasketu, ne bi bil z nami. Najpomembnejši je zdravstveni del. Videli bomo, kaj se bo dogajalo s telesom. Za zdaj je vse v redu. Počuti se dobro in je pripravljen. Igranje za reprezentanco pomeni zadovoljstvo in čast, ta občutek pa Erazem zagotovo ima v sebi."

"Vedno sem bil iskren z novinarji in tako je bilo tudi, ko sem govoril o Lorbku na novinarski konferenci. Spremljali smo njegovo delo, Trifunović pa je vsak dan zadnji mesec in pol delal z njim. Erazma poznate bolje kot jaz. Zelo ga spoštujem kot igralca in profesionalca, ki je bil določen trenutek najbolj dominanten visok košarkar izven NBA. Tu je, da bo del ekipe, del priprav in da poskuša priti med 12. Ni nobenega pritiska. Košarko je že igral na zelo visoki ravni in to ni zanj nič novega. Verjamem, da nam lahko pomaga in da tudi reprezentanca lahko pomaga njemu. Šli bomo korak po korak, trening za trening in bomo videli," je pristavil Kokoško.

Manjkal je le Lukov soigralec v Madridu in po novem tudi reprezentančni kolega Randolph, ki pa bo z ekipo že treniral popoldne: "Kot sem povedal na novinarski konferenci, smo imeli spisek igralcev in Randolph je bil naša prva izbira. Temeljili smo na igralcih, ki imajo izkušnje z evropsko košarko. Že nekaj let igra Evroligo in to zelo uspešno. Je zelo nadarjen, vsestranski, saj lahko igra na pozicijah štiri in pet. Kakovost ni sporna, prepričani smo pa, da je tudi s svojo osebnostjo izven terena nekdo, ki si zasluži dres in da predstavlja našo državo."

"Če ne te čutiš časti, ni potrebe, da si tu"

Pred začetkom priprav pa je prišla tudi ena odpoved. Kokoškov je na seznam uvrstil Tomaža Bolčino. Čeprav njegova odpoved glede na kakovost ni velik udarec za reprezentanco, pa je selektor povedal: "Vsak živi svoje življenje in sprejema svoje odločitve. Bil je na seznamu, a zaradi zasebnih ali poslovnih razlogov se je odločil, da ga ne bo z nami. Gremo dalje. Zagotovo ga ne bi dal na seznam, če zanj ne bi imeli resnega koncepta. To je njegova odločitev. Nismo jezni in mu ne zamerimo. Poletje je njegovo, igranje za reprezentanco pa ni obveza, je zadovoljstvo in čast. Če tega ne čutiš, ni potrebe, da si tu."

Tilen Jamnik