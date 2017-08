Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Igor Kokoškov je določil 12 košarkarjev za EP 2017. Foto: Borut Živulović/BoBo Kapetan Slovenije je Goran Dragić. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kokoškov določil končnih 12, na Eurobasket s tremi organizatorji igre

Lapornik ne gre na EP

27. avgust 2017 ob 21:57,

zadnji poseg: 27. avgust 2017 ob 22:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor Slovenije Igor Kokoškov je določil 12 potnikov, ki bodo branili slovenske barve na evropskem prvenstvu. Zadnji je s seznama odpadel Miha Lapornik.

"Na evropsko prvenstvo lahko odpotuje le dvanajst igralcev, zato smo se danes za sodelovanje na pripravah zahvalili Mihi Laporniku. Miha je bil z nami od prvega dne priprav, slovenske barve je branil tudi v kvalifikacijah za prihajajoče tekmovanje. Odločitev je bila težka, na koncu pa smo določili, da na evropsko prvenstvo odpotujemo s tremi organizatorji igre," je sporočil Kokoškov.

Dvanajsterico izbrancev Igorja Kokoškova sestavljajo kapetan Goran Dragić, branilci Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Matic Rebec, Klemen Prepelič in Jaka Blažič, krilni košarkarji Edo Murić, Vlatko Čančar, Saša Zagorac in Anthony Randolph ter centra Gašper Vidmar in Žiga Dimec.

Za uvod Slovenija proti Poljski

Slovenci se bodo v ponedeljek odpravili na Finsko, kjer bodo odigrali skupinski del evropskega prvenstva. Slovenski izbrani vrsti je pripadla čast, da odigrajo prvo srečanje na jubilejnem 40. evropskem prvenstvu. V četrtek, 31. avgusta, se bodo Slovenci pomerili s Poljsko, 2. septembra Slovenijo čaka obračun proti domači Finski, v tretjem krogu pa še dvoboj z Grčijo. Po dnevu premora Slovence čaka tekma z Islandijo, v zadnjem krogu se bodo pomerili še s Francijo.

V drugi del, ki bo potekal v Carigradu, napredujejo štiri najboljše reprezentance. 9. in 10. septembra bodo na sporedu tekme osmine finale, skupina A, v kateri je Slovenija, se križa s skupino B, v kateri so reprezentance Nemčije, Ukrajine, Litve, Izraela, Italije in Gruzije.

Slovenci so v pripravljalnem obdobju odigrali devet tekem, dosegli pet zmag in zbrali tri poraze, zadnje pripravljalno srečanje pa je bilo odigrano za zaprtimi vrati.

REPREZENTANCA SLOVENIJE NA EUROBASKETU 2017:

ŠT. IME IN PRIIMEK IGRALNO MESTO VIŠINA ROJEN KLUB 0 Anthony Randolph* k. center/center 211 cm 15.07.1989 Real Madrid (ŠPA) 1 Matic Rebec org. igre 180 cm 24.01.1995 brez kluba 3 Goran Dragić org. igre 194 cm 6. 5. 1986 Miami Heat (ZDA) 6 Aleksej Nikolić branilec 191 cm 21.02.1995 Brose Baskets (NEM) 7 Klemen Prepelič branilec 191 cm 20.10.1992 Paris-Levallois (FRA) 8 Edo Murić krilo 202 cm 27.11.1991 brez kluba 11 Jaka Blažič branilec 196 cm 30.06.1990 Morabanc Andorra (ŠPA) 14 Gašper Vidmar center 211 cm 14.09.1987 Banvit (TUR) 17 Saša Zagorac k. center 206 cm 1.01.1984 Sopron (MAD) 22 Žiga Dimec center 211 cm 20.02.1993 Krka 31 Vlatko Čančar krilo 203 cm 10.04.1997 Mega Leks (SRB) 77 Luka Dončić branilec 201 cm 28.02.1999 Real Madrid (ŠPA)

D. S.