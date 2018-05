Kokoškov prvi Evropejec v vlogi glavnega trenerja v Ligi NBA

Slovenijo lani popeljal do evropskega naslova

3. maj 2018 ob 06:59

Phoenix - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov bo v novi sezoni postal glavni trener moštva Phoenix Suns, s čimer bo prvi glavni trener franšize Lige NBA, ki prihaja iz Evrope.

46-letni srbski strokovnjak je kot glavni trener največji uspeh doživel na klopi slovenske reprezentance, ki jo je lani na evropskem prvenstvu v Helsinkih in Carigradu brez poraza pripeljal do zlate medalje. Slovensko klop je zapustil zaradi novih pravil Fibe glede kvalifikacij za velika tekmovanja, saj ob obveznostih v NBA-ju med sezono ne bi mogel voditi izbrane vrste. V vlogi pomočnika člana Hiše slavnih Larryja Browna je z Detroit Pistonsi leta 2004 osvojil šampionski prstan. Tudi v Evropi je sodeloval z legendarnim trenerskim imenom, Željkom Obradovićem. Bil je njegov pomočnik pri Srbiji in Črni gori v letih 2004 in 2005. Pred slovensko reprezentanco je dolga leta vodil Gruzijo.



Pri Phoenixu je že deloval med letoma 2008 in 2013, kjer je sodeloval tudi z najboljšim slovenskim košarkarjem Goranom Dragićem, ki je bil nato pod njegovo taktirko MVP evropskega prvenstva. V NBA-ju je bil pomočnik še pri Los Angeles Clippersih, Cleveland Cavaliersih, Orlando Magicih in zdaj pri Utah Jazzih, kjer je zadnja tri leta. Odlično sodeluje s Quinom Snyderjem, pod njunim vodstvom pa navdušuje tudi Utah. Ob njegovi odsotnosti je Kokoškov tudi vodil treninge in tekme Jazzov.

Phoenix glavni kandidat za prvi izbor na draftu

Generalni direktor Phoenix Suns Ryan McDonough je dejal, da je bil Kokoškov pionir vso košarkarsko kariero in klubu prinaša visoko raven trenerskih izkušenj. McDonough je spomnil, da je bil Srb eden prvih pomočnikov trenerjev študentske lige NCAA in Lige NBA. "Slovenijo je povedel do prvega naslova evropskih prvakov v zgodovini države. Igorjeve ekipe so se vedno osredotočale na razvoj igralcev, na ustvarjalni slog igre in imajo za seboj nize uspehov," je še dodal McDonough.

Po končani sezoni z Utahom bo torej prevzel vodenje Phoenixa, ki je bil letos najslabša ekipa v ligi. Sonca so zbrala le 21 zmag, kar je najslabši izid v zgodovini franšize iz Arizone, ki bo tako imela na majskem žrebu za mesta na naboru najboljše možnosti za prvi izbor. Eden glavnih kandidatov za najvišja mesta na draftu je Luka Dončić, ki je v dresu s slovenskim grbom zablestel pod Igorjevo taktirko. Phoenix je do zdaj vodil Kanadčan Jay Triano.

Postal že prvi Evropejec v vlogi pomočnika

Strokovnjak, rojen v Banatskem Brestovcu blizu Pančeva, ki sicer po rodu izvira iz Vojvodine, je zelo zgodaj začel trenersko kariero, potem ko je moral športno pot prekiniti zaradi hude prometne nesreče. Star je bil 18 let, ko je kot zelo obetaven košarkar – ravno je podpisal prvo profesionalno pogodbo s Crveno zvezdo – 11 mesecev ležal v bolnišnici. Po številnih operacijah je moral končati pot in posvetil se je trenerstvu. Najprej je treniral mlajše kategorije pri OKK-ju Beograda in Partizanu, kmalu pa je bil tudi del jugoslovanskih reprezentančnih selekcij.

Ko je bil star 24 let, je že vodil člansko ekipo OKK Beograda. Nato je odšel na izobraževanje v ZDA, kamor se je pozneje tudi preselil. Leta 1999 je začel delovati na univerzi v Misuriju, ko je postal prvi Evropejec na mestu pomočnika v zgodovini ameriške univerzitetne košarke. Nov mejnik je postavil že naslednje leto, ko je sledila selitev v Los Angeles h Clippersom, kjer je postal prvi neameriški pomočnik v zgodovini Lige NBA. Kot prvi Evropejec je v vlogi pomočnika sodeloval na All Star tekmi. Od leta 2010 ima tudi ameriško državljanstvo.

Tilen Jamnik