Kokoškov se zaveda, da ena tekma lahko spremeni celo sliko prvenstva

7. september 2017 ob 11:11

Helsinki - MMC RTV SLO

"Tudi v nadaljevanju mora biti pristop enak. Boriti se moramo kot levi," je za osmino finala, ko se bodo slovenski košarkarji pomerili z Ukrajino, napovedal selektor Igor Kokoškov.

Srbski strokovnjak na slovenski klopi sploh še ni izgubil uradne tekme. Lani, ko je prevzel slovensko reprezentanco – pred tem je Gruzijo vodil na treh evropskih prvenstvih –, je dobil vseh šest tekem v kvalifikacijah, letos pa je temu dodal še pet uspehov v skupinskem delu evropskega prvenstva v Helsinkih. S tem je Slovenija tudi izenačila najdaljši niz zmag na evropskih prvenstvih. Suvereno je svoje delo opravila v Hartwall Areni in je ob Španiji, ki brani naslov ter je absolutni favorit turnirja, še edina neporažena na tekmovanju.

"Čestitke štabu in vsem igralcem, ki so vso skupino opravili odlično delo. Vedeli smo, da je skupina izenačena in vsaka tekma svoja zgodba, ki lahko marsikaj spremeni. Ekipe so izenačene, na turnir pa smo prišli brez kalkulacij in k vsaki tekmi pristopili na enak način. Dobro smo se pripravili tudi na dvoboj s Francijo. Mentalno smo bili pripravljeni na boj, in to smo tudi naredili. Rastemo kot ekipa skozi ves turnir in igramo vse bolje. S tem raste tudi samozavest," je po peti zmagi, ko je Slovenija zanesljivo na kolena spravila Francijo, povedal Kokoškov.

Kemija se ustvarja z zmagami

Vsako tekmo je Slovenija pokazala več kot na prejšnji. Kokoškov je skozi ves skupinski del in že pred prvenstvom poudarjal, da je najpomembnejša naslednja tekma. In tak pristop so košarkarji dejansko imeli. Rasli so z uspehi, ko se je z zmagovalno midselnostjo krepila še samozavest. V pripravljalnem obdobju Slovenci niso blesteli, privoščili so si tudi nekaj porazov, a na Finsko odšli z dobro popotnico uspehov nad Hrvaško: "Na nobeni tekmi v skupini nismo mogli kalkulirati in od začetka do konca smo morali igrati s pravo miselnostjo. Bili smo osredotočeni in držali stalno energijo. Kemija se ustvarja z zmagami. Mi imamo mlado ekipi in vse je lažje, če zmaguješ. Tudi v nadaljevanju nimamo česa kalkulirati. Pristop mora biti enak, boriti pa se moramo kot levi."

Uvodna ovira je bila Poljska, ki jo je Slovenija ugnala z 90:81. Sledila je neugodna preizkušnja proti Fincem, ki so na krilih razprodane dvorane najprej premagali Francijo, a nato v napeti končnici morali premoč priznati Slovencem (78:81). Zatem je "padla" Grčija (78:72), po prostem dnevu se je Slovenija za zadnji dvoboj ogrela proti Islandiji (75:102), v tekmi za prvo mesto pa odpravila še Francijo (95:78): "Francija je spoštovanja vredna ekipa. Je odlična, a ima v svoji igri veliko oscilacij. Lotili smo se je zelo resno. Da zmagamo proti dobrim ekipam, je zelo pomembno za samozavest. Ko ustvarjaš nekaj novega, se vedno sprašuješ, če si dober ali ne. Zmage to potrjujejo."

Dragić za Dončića kot zanj Nash

V napadu so Slovenci bili zelo razigrani. Goran Dragić igra najboljšo košarko v reprezentančnem dresu in je celo prvi strelec prvenstva: "V zadovoljstvo mi je, da ga imamo. V očeh se mu vidi, da si želi. Poznam ga že dolgo, ko je kot mladenič prišel v NBA. Zdaj je veteran, ki končuje kariero. Igra z željo, da v svoji knjigi napiše poglavje o slovenski košarki. Je vodja, igralci pa so povedali, kakšna osebnost je. Luka Dončić ima ob sebi mentorja, kot je bil Goranu pomemben Steve Nash, da vidi, kako igra, se pogovarja s sodniki, novinarji, kako se pripravi na tekmo … Gogi je Gogi. Naj uživa, mi pa vemo, kaj zmore."

Vse boljši je Luka Dončić, prebujajo pa se tudi drugi nosilci igre, ki počasi vsi prihajajo v formo: "Seveda je Dragić naš adut in koncept igre sloni na njem, a košarka je ekipni šport in potrebuje pomoč. Ne more igrati sam, niti ni takšen igralec. On ni klasičen strelec, seveda bo dajal koše, a potrebuje pomoč. Blažič in Prepelič sta bila na zadnjih tekmah že poleg. Tudi drugi so odigrali dobre minute. Verjamem, da je težko, če ne igraš veliko in potem moraš stopiti na parket, a nihče ne igra za selektorja, ampak za Slovenijo."

Obramba slovenski zaščitni znak

Če je bila v pripravljalnem obdobju težave obramba, se zdaj zdi, da je Slovenija defenzivno iz tekme v tekmo boljša: "To je identiteta, ki jo je Slovenija vedno imela. Ta agresivnost in pritisk na žogo. Dovolj igralcev imamo, ki dajejo koše, vendar moramo braniti. Ritma ne moreš imeti, če moraš žogo pobirati iz koša. Takrat ne moremo teči. Obramba je slovenski zaščitni znak." Kar dokazuje moč te ekipe, so tudi zmage proti ekipam, ki gojijo popolnoma drugačen slog košarke. Finska igra hitro in z veliko meti z razdalje, Grčija počasneje, pravo taktično košarko, Francozi podobno kot Slovenija. Hkrati pa so Slovenci odlično igrali v končnicah. Zelo zrelo, tudi, ko je na parketu stala zelo mlada ekipa, kot na primer proti Grčiji, ko so brez "divjanja" ali kakšni srečnih metov za tri preobrnili izid in suvereno odigrali končnico proti tako izkušeni ekipi, kot jo ima Grčija s samimi evroligaši.

Kokoškov je izjemno miren in premišljen sogovorec. Tak je tudi med vodenjem tekme. Sicer je ob igrišču vse bolj energičen, a zna umiriti ekipo, hkrati pa je, vsaj do zdaj, med tekmami pravočasno posredoval in potegnil prave poteze. Zdaj je vsaka tekma lahko že zadnja na prvenstvu. "Pred nami so izločilni boji. Pred dvema letoma smo se veliko naučili, ko je Slovenija dobro igrala v skupini in nato izpadla. Tudi jaz sem bil v tisti skupini z Gruzijo, govoril sem z Juretom Zdovcem, kako pomembna je ena tekma, ki lahko spremeni celotno sliko prvenstva. Z vidika stresa ni pritiska, a čutimo odgovornost, da se dobro pripravimo. Ne smemo igrati s strahom, ne smemo se bati zmage … Na drugi strani moramo vedeti, da smo dovolj kakovosti in nadarjeni. Osredotočiti se moramo na majhne stvari," je dodal 45-letni strokovnjak, ki je sicer pomočnik Quina Snyderja pri NBA-ekipi Utah Jazz.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik